Назарову доложили, что «Авангард» теперь наполовину состоит из омичей

Губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с президентом ХК «Авангард» Владимиром Шалаевым, которому исполнилось 65 лет, и подарил ему зимний пейзаж кисти известного омского художника.

Но основной темой разговора стали проблемы и перспективы развития хоккейного клуба. Шалаев рассказал о ходе подготовки к предстоящему сезону. Как выяснилось, перед стартом команда успешно прошла медосмотр, по медицинским показаниям из основного состава не отсеялся никто. Тем не менее команда серьезно обновилась.

Так, из команды ушли сразу 6 игроков, вместо которых были подписаны 9 новичков, среди которых как омичи, так и легионеры. Это снайпер Дмитрий Кугрышев, чемпион мира швед Деннис Эверберг, перспективный шведский форвард Юхан Сундстрём, а также омичи Кирилл Семенов и Дмитрий Жукенов. В итоге омская команда теперь наполовину состоит из омичей. Скажется ли это позитивно на игре — пока не известно, но, по неофициальной информации, позволяет серьезно сэкономить средства клубу, спонсируемому «Газпромом».

Владимир Шалаев, президент ХК «Авангард»:

— Это уникальный состав, 50% которого — омичи. Мы даем шанс всем: цепляйтесь и утверждайтесь.

Шалаев не скрывал, что ориентация на собственных воспитанников является сейчас одной из главных линий в селекционной политике клуба, а губернатор Назаров отметил, что это позволяет возрождать традиции омского хоккея.

Напомним, тренером «Авангарда» сейчас является серьезный специалист КХЛ Андрей Скабелка. Первые предсезонные тренировки хоккеисты проведут в Омске, а уже 20 июля отправятся на сборы в Германию. Кроме того, «Авангард» ждут два предсезонных турнира: это Кубок Президента Казахстана в Астане и 28-й Мемориал Виктора Блинова в Омске.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-42405053_460305"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-42405053_460305", -42405053, 460305, 'xcuQ2kCiQyMNy6-Gu0npQ270XTcl')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>