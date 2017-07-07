Назарову доложили, что «Авангард» теперь наполовину состоит из омичей
Перед стартом сезона клуб расстался с шестью хоккеистами и взял девять новых. Но массовый исход легионеров не расстраивает президента ХК Шалаева.
Губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с президентом ХК «Авангард» Владимиром Шалаевым, которому исполнилось 65 лет, и подарил ему зимний пейзаж кисти известного омского художника.
Но основной темой разговора стали проблемы и перспективы развития хоккейного клуба. Шалаев рассказал о ходе подготовки к предстоящему сезону. Как выяснилось, перед стартом команда успешно прошла медосмотр, по медицинским показаниям из основного состава не отсеялся никто. Тем не менее команда серьезно обновилась.
Так, из команды ушли сразу 6 игроков, вместо которых были подписаны 9 новичков, среди которых как омичи, так и легионеры. Это снайпер Дмитрий Кугрышев, чемпион мира швед Деннис Эверберг, перспективный шведский форвард Юхан Сундстрём, а также омичи Кирилл Семенов и Дмитрий Жукенов. В итоге омская команда теперь наполовину состоит из омичей. Скажется ли это позитивно на игре — пока не известно, но, по неофициальной информации, позволяет серьезно сэкономить средства клубу, спонсируемому «Газпромом».
Владимир Шалаев, президент ХК «Авангард»:
— Это уникальный состав, 50% которого — омичи. Мы даем шанс всем: цепляйтесь и утверждайтесь.
Шалаев не скрывал, что ориентация на собственных воспитанников является сейчас одной из главных линий в селекционной политике клуба, а губернатор Назаров отметил, что это позволяет возрождать традиции омского хоккея.
Напомним, тренером «Авангарда» сейчас является серьезный специалист КХЛ Андрей Скабелка. Первые предсезонные тренировки хоккеисты проведут в Омске, а уже 20 июля отправятся на сборы в Германию. Кроме того, «Авангард» ждут два предсезонных турнира: это Кубок Президента Казахстана в Астане и 28-й Мемориал Виктора Блинова в Омске.
Регулярный чемпионат начнется 21 августа 2017 и закончится 17 февраля 2018 года. А
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