Канадцы не приедут в Екатеринбург на Кубок мира по хоккею

Определился состав участников Кубка мира по хоккею среди молодежных клубов, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа. В турнире примут участие 8 команд из семи стран, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Россию представят действующий обладатель Кубка — московская «Красная армия» и екатеринбургский «Авто». Из выступающих в МХЛ на Урал также приедут казахстанский клуб «Снежные Барсы» и ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют финский «Йокерит», чешский «Тршинец», шведская команда «МОДО» и швейцарский «Давос».

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубов пройдет в седьмой раз. В предыдущих розыгрышах четырежды победу одерживали российские клубы и по разу представители Швеции и Канады.