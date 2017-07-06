Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30303145/
6 июля 2017, 14:30 | Хоккей | ИА УралИнформБюро

Канадцы не приедут в Екатеринбург на Кубок мира по хоккею

Среди молодежных клубов.

Определился состав участников Кубка мира по хоккею среди молодежных клубов, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа. В турнире примут участие 8 команд из семи стран, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Россию представят действующий обладатель Кубка — московская «Красная армия» и екатеринбургский «Авто». Из выступающих в МХЛ на Урал также приедут казахстанский клуб «Снежные Барсы» и ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют финский «Йокерит», чешский «Тршинец», шведская команда «МОДО» и швейцарский «Давос».

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубов пройдет в седьмой раз. В предыдущих розыгрышах четырежды победу одерживали российские клубы и по разу представители Швеции и Канады.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
6 июля

Ямалец устроил стрельбу в детсаду

Пользователям смартфонов Samsung угрожает кража

Главный пруд Екатеринбурга обмелел на 2 метра