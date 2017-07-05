Обзор дня: что покажет Якупов в «Колорадо»?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Вчера в офисе КХЛ приняли самое здравое решение из возможных, признав 42 игрока «Динамо» неограниченно свободными агентами и поставив точку в крайне некрасивой ситуации, которая началась после того, как бело-голубые сменили юридическое лицо. Это справедливо, я рад, что лига подарила надежду на то, что не все так плохо. Были и курьезные моменты. Так, агенты нескольких игроков «Динамо» не подали заявления в комитет, и их игроки остались приписанными к команде Андрея Сафронова и теперь даже не могут перейти в другой клуб. Но это уже проблемы нерадивых представителей игроков. Чем же научила нас эта история?

Лиге нужно изучать собственные законы и следовать им. Момент с расторжением контрактов нельзя было затягивать до 4 июля. Но для меня главный вывод в том, что хоккеисты у нас совершенно беззащитные люди, которых норовят обмануть все: клубы, профсоюз, агенты. Они абсолютно бесправные и ничего не могут сделать. Да, есть статус НСА, но о понятии «гарантированные контракты» по отношению к нашему чемпионату можно забыть. Игроки ведь не получили денег за свою работу. Плюс многие потеряли и будущий год. Да, кого-то взяли в новое «Динамо», отлично. Но давать вольную хоккеистам в июле, когда во всех клубах же сформированы составы, потрачены деньги на новичков — это плохо. Найти сейчас какое-то выгодное предложение нереально. Все надо было делать сразу после совета директоров, когда новый клуб допустили до участия. Новый клуб, у которого, как оказалось вообще нет ничего.

СОСТАВ «ДИНАМО».

Вчера стал известен предварительный состав «Динамо», точнее игроки, которые должны были пройти медкомиссию. Это неполный список. Допустим, Юусо Хиетанен — в команде, но как участник чемпионата мира он выходит из отпуска позже. Дастин Бойд должен прибыть уже в Пинск, так как пока у него нет визы в Россию. Но даже с ними состав команды выглядит очень непонятно и странно.

Владимиру Воробьеву срочно нужны центрфорварды, а также игроки, умеющие забивать голы. Говорят, что в самое ближайшее время он встретится с руководителем всего ЦС «Динамо» и объяснит, что нужно вложиться в состав, если надо решать хоть какие-то задачи. Но меня порадовало, что в клубе такие ребята, как Дмитрий Сидляров, Антон Злобин, Дмитрий Марковин. А Александра Петунина мне вообще характеризовали, как будущую звезду российского хоккея. Пусть играют — все равно сезон переходный.

ПОТЕРЯ «АВТОМОБИЛИСТА».

Нападающий Игорь Григоренко покинул «Автомобилист», не проведя там ни одной тренировки. Формулировка — «по семейным обстоятельствам», но это стало неожиданностью и для Владимира Крикунова, который даже не успел как следует погонять хоккеистов. Сам Григоренко молчит, возможно, действительно появились какие-то факторы, не позволяющие ему выступать в Екатеринбурге.

Только все равно время внезапного отъезда выглядит подозрительно. Игроки екатеринбургского клуба проходили медкомиссию и, вполне вероятно, Григоренко просто точно понял, что не сможет получить необходимые справки для допуска. Но это только версия. Теперь «Автомобилисту» надо искать умного форварда, способного много забивать. На рынке таких мало.

ШАНС ДЛЯ ЯКУПОВА.

Наиль Якупов подписал унизительно низкий контракт с одной из худших команд НХЛ. Следующий сезон он проведет в «Колорадо» при зарплате 825 тысяч долларов — бросилось в глаза, что это даже меньше контракта Александра Бурмистрова в «Ванкувере». А ведь Якупов — первый номер драфта.

Россиянина в условный «Колорадо» надо было отправлять еще пару лет назад, а не сейчас. Говорят, что у Наиля будет возможность проявить свои скоростные качества, ему подберут партнеров, и он сможет обрести уверенность. Звездой ему уже не стать, но хотя бы через год «Эвеланш» не будет молчать, когда начнутся разговоры о новом соглашении. Лично я не верю в то, что он станет другим, но буду рад ошибиться. В конце концов, это просто будет интересно.