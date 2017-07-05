Отец хоккеистки сборной РФ: «Куньлунь» заинтересован в Беляковой, но решения пока нет

Белякова завершила прошлый сезон в составе подмосковного «Торнадо», с которым второй раз стала чемпионкой России. В сезоне-2015/16 она выступала в составе «Нью-Йорк Риветерс» в Женской национальной хоккейной лиге (NWHL). 22-летняя нападающая является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России.

Женский клуб «Куньлунь» из Шэньчжэня в июне был принят в Канадскую женскую хоккейную лигу (CWHL). Контракт с китайским клубом, который начнет выступление в лиге в сезоне-2017/18, заключен на пять лет. «Куньлунь» призван развивать хоккей в Китае к домашней зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Предложение от “Куньлуня” поступило, но решение пока не принято», — сказал Беляков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Ответа пока нет, вопрос находится в стадии решения», — добавил он.