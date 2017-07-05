ЖХК «Куньлунь» сделал предложение нападающей Беляковой

Предыдущий сезон Белякова провела в подмосковном «Торнадо», с которым стала двукратной чемпионкой России. В женской НХЛ Белякова играла в команде «Нью-Йорк».

«Я знаю, что ей поступило предложение из “Куньлуня”. Но пока никакого решения она не приняла», — сказал Беляков.

Хоккеистка в составе сборной России является бронзовым призером чемпионатов мира 2013 и 2016 годов.

Женская команда «Куньлуня», созданная в этом году, будет ближайшие пять лет играть в Канадской хоккейной лиге.