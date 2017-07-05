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https://sport.mail.ru/news/hockey/30287419/
5 июля 2017, 10:56 | Хоккей | ТАСС

ЖХК «Куньлунь» сделал предложение нападающей Беляковой

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женский хоккейный клуб «Куньлунь» из Шендженя сделал предложение нападающей «Торнадо» Людмиле Беляковой, выступавшей ранее в женской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил ее отец Виктор.

Предыдущий сезон Белякова провела в подмосковном «Торнадо», с которым стала двукратной чемпионкой России. В женской НХЛ Белякова играла в команде «Нью-Йорк».

«Я знаю, что ей поступило предложение из “Куньлуня”. Но пока никакого решения она не приняла», — сказал Беляков.

Хоккеистка в составе сборной России является бронзовым призером чемпионатов мира 2013 и 2016 годов.

Женская команда «Куньлуня», созданная в этом году, будет ближайшие пять лет играть в Канадской хоккейной лиге.
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