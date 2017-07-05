Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30286815/
5 июля 2017, 10:17 | Хоккей | Чемпионат.com

В Баффало установили новый рекорд по продолжительности матча

В США на арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча.

В США на арене Harbour Sabre в <span class=error>Баффало</span> был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда «синих» обыграла команду «белых» со счётом 1725:1697. Сообщается, что в мероприятии приняли участие около 40 хоккеистов-любителей. Многим из них больше 40 лет, они перенесли травмы и заболевания.

Каждая из команд была представлена семью игроками, которые периодически менялись. Также игра останавливалась каждый час на заливку льда. Организаторы мероприятия собрали 1,2 млн долларов, которые направят на благотворительность. Команды установили новый рекорд. Предыдущее достижение было зафиксировано в феврале 2015 года. Тогда матч продолжался 250 часов 3 минуты и 21 секунду.

«Это было очень тяжело и интересно — так долго играть в хоккей. Мы чувствуем себя прекрасно», — сказал один из участников матча.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО