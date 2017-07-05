В Баффало установили новый рекорд по продолжительности матча

Команда «синих» обыграла команду «белых» со счётом 1725:1697. Сообщается, что в мероприятии приняли участие около 40 хоккеистов-любителей. Многим из них больше 40 лет, они перенесли травмы и заболевания.



Каждая из команд была представлена семью игроками, которые периодически менялись. Также игра останавливалась каждый час на заливку льда. Организаторы мероприятия собрали 1,2 млн долларов, которые направят на благотворительность. Команды установили новый рекорд. Предыдущее достижение было зафиксировано в феврале 2015 года. Тогда матч продолжался 250 часов 3 минуты и 21 секунду.



«Это было очень тяжело и интересно — так долго играть в хоккей. Мы чувствуем себя прекрасно», — сказал один из участников матча.