Костин подпишет контракт с «Сент-Луисом»

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Напомним, сегодня КХЛ признала 18-летнего форварда, выступавшего в прошлом сезоне в системе московского «Динамо», неограниченно свободным агентом.

«Блюз» выбрали Костина в первом раунде драфта-2017 под общим 31-м номером. В прошлом сезоне он провел 8 матчей в КХЛ, не набрав очков, и 9 игр в ВХЛ, забросив 1 шайбу.