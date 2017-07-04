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4 июля 2017, 21:10 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Костин подпишет контракт с «Сент-Луисом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Клим Костин в ближайшее время подпишет контракт с «Сент-Луисом».

Как стало известно СЭ нападающий Клим <span class=error>Костин</span> в ближайшее время подпишет контракт с Сент-<span class=error>Луисом</span>. Увеличить
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Напомним, сегодня КХЛ признала 18-летнего форварда, выступавшего в прошлом сезоне в системе московского «Динамо», неограниченно свободным агентом.

«Блюз» выбрали Костина в первом раунде драфта-2017 под общим 31-м номером. В прошлом сезоне он провел 8 матчей в КХЛ, не набрав очков, и 9 игр в ВХЛ, забросив 1 шайбу.

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Агент: Дугин может остаться в московском «Динамо», если ему предложат контракт

Агент: Дугин может остаться в московском «Динамо», если ему предложат контракт

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Егор Дугин, получивший статус неограниченно свободного агента, готов остаться в московском клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо», если ему предложат контракт. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Шуми Бабаев.
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