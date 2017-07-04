Костин подпишет контракт с «Сент-Луисом»
Как стало известно «СЭ», нападающий Клим Костин в ближайшее время подпишет контракт с «Сент-Луисом».
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Напомним, сегодня КХЛ признала 18-летнего форварда, выступавшего в прошлом сезоне в системе московского «Динамо», неограниченно свободным агентом.
«Блюз» выбрали Костина в первом раунде драфта-2017 под общим 31-м номером. В прошлом сезоне он провел 8 матчей в КХЛ, не набрав очков, и 9 игр в ВХЛ, забросив 1 шайбу.
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