В США на благотворительном матче хоккеисты установили новый рекорд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В игре участвовали американские хоккеисты-любители. В общей сложности матч длился десять дней десять часов три минуты и 21 секунду, или 250 часов 35 минут, — говорится в сообщении.

Матч проходил на арене НХЛ Harbour Sabre в городе Баффало (штат Нью-Йорк, США). Игра завершилась со счетом 1725:1697.

Хоккеисты играли в формате четырехчасовых смен: в каждой из команд — по семь игроков (пять фигуристов, вратарь и один запасной). Каждый час игра останавливалась для очистки льда на десять минут.

Теперь, чтобы результаты попали в книгу рекордов Гиннеса, организаторы должны представить полноразмерное игровое видео и официальную 54-страничную таблицу — для проверки.

Комментируя результаты, самый пожилой игрок, летний Аллан Дэвис сказал:

«Я не знаю, что сказать прямо сейчас. Я очень устал. Это поразительное событие. Мы смогли собрать невероятную сумму».

Другой хоккеист и организатор матча — инженер-эколог Майк Лесаковски, мать которого умерла от рака, поделился своими впечатлениями от игры:

«Было тяжело, вставая посреди ночи, в 2 часа ночи вставлять ноги в ведро для льда. Но мы здесь. И это прекрасно».