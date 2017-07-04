В США на благотворительном матче хоккеисты установили новый рекорд
Сборы благотворительного хоккейного матча на стадионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в США в пользу онкологических больных составили свыше $1,2 млн, сообщает 4 июля The Associated Press.
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В игре участвовали американские
Матч проходил на арене НХЛ Harbour Sabre в городе Баффало (штат
Хоккеисты играли в формате четырехчасовых смен: в каждой из команд — по семь игроков (пять фигуристов, вратарь и один запасной). Каждый час игра останавливалась для очистки льда на десять минут.
Теперь, чтобы результаты попали в книгу рекордов Гиннеса, организаторы должны представить полноразмерное игровое видео и официальную 54-страничную таблицу — для проверки.
Комментируя результаты, самый пожилой игрок, летний Аллан Дэвис сказал:
«Я не знаю, что сказать прямо сейчас. Я очень устал. Это поразительное событие. Мы смогли собрать невероятную сумму».
Другой хоккеист и организатор матча —
«Было тяжело, вставая посреди ночи, в 2 часа ночи вставлять ноги в ведро для льда. Но мы здесь. И это прекрасно».
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