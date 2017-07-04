Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30275750/
4 июля 2017, 11:59 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Обзор дня: почему Сорокин остался в ЦСКА

Александр Радулов ближайшие пять лет проведет за океаном, перспективный российский вратарь Илья Сорокин выбрал КХЛ, а Артис Аболс сформировал тренерский штаб в Тольятти.

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Ровно год назад Александр Радулов, уже подписав контракт с «Монреалем», сказал, что больше в КХЛ не вернется. Тогда у него было лишь годичное соглашение, еще было неизвестно, как он адаптируется в новой лиге, но он повторил фразу, добавив, что лучше закончит карьеру. Этим летом был момент, когда он едва не вернулся. Точнее стали ходить слухи, что он пополнит ряды «Ак Барса», а затем, кажется, в борьбу за хоккеиста включился «Салават Юлаев».

Сам Александр хранил молчание, но я уверен, что российский вариант был бы для него последним из всех возможных. Да и потом за ним реально выстроилась очередь из клубов в Северной Америке. Никто бы не отпустил игрока, который бы отлично смотрелся в первом-втором звеньях и мог приносить результат. Отмечу, что он, даже заключив с «Далласом» солидное соглашение, все равно в КХЛ заработал больше. Но Радулов при всей его эмоциональности очень любит хоккей. У нас же КХЛ деградирует и игроки возвращаются туда либо за очень большие деньги, либо поняв, что за океаном уже нет никаких перспектив. Как бы там ни гордились клубы возвращением некоторых ребят, все это не система, а исключение. И это очень печально.

ОБРАТНО В ЦСКА.

Роман Любимов вернулся в ЦСКА после одного сезона в НХЛ, и это еще один случай того, что человек сделал все, что мог — попробовал, посмотрел, но выбрал другой вариант карьеры. Слышал о том, что предложила «Филадельфия» на следующий сезон. Оставаться и правда не было смысла. Роман попал не к своему тренеру, который не давал шанса нападающему и, судя по предложенным условиям, и дальше бы его держал либо в четвертом звене, либо в ложе прессы.

Да, кто-то скажет, что Любимов сдался, но за его плечами голы в НХЛ, несколько десятков матчей, а за два года до этого его едва не «уволили» из ЦСКА, так как он не проходил в состав. Но Любимов так трудился, что дошел до национальной сборной, и у него теперь на стене бронзовая медаль чемпионата мира. И он поиграл в НХЛ. Это, как и в случае с Сергеем Калининым, совсем не поражение. Любимов все заслужил, но плохо, что он возвращается к Игорю Никитину, у которого Роману надо все будет начинать сначала.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ «ЛАДЫ».

«Лада», которая находится в конце этого незаконного рейтинга КХЛ (ни в одном из регламентов нет ничего про рейтинг) постарается в этом сезоне попасть в плей-офф — все для этого есть. Но вчера Артис Аболс назвал своих помощников на сезон — и тут не все однозначно. Так, рядом с ним на скамейке будет находиться Виктор Игнатьев. Я знаком с этим латвийским специалистом еще с момента, когда он играл в Перми, а потом в «Спартаке».

Но я не могу пропускать мимо ушей то, что когда он стал тренером, то защитники московского «Динамо» и «Спартака» в неофициальных беседах предъявляли Виктору одни и те же претензии. То есть все совпадало до мелочей, а результаты команды подтверждали правоту хоккеистов. А вот приглашение Дмитрия Ячанова для работы с вратарями — сильный ход в Тольятти. Не знаю, почему Ячанову не предложили новый контракт с ЦСКА, но специалист он сильный, и теперь есть шанс, что Александр Лазушин и Евгений Иванников добавят. А «Ладе» очень нужно, чтобы голкиперы спасали.

ЦСКА ОСТАВИЛ ВРАТАРЯ.

И еще одна новость про ЦСКА. Илья Сорокин неожиданно для всех подписал длинное трехлетнее соглашение с армейским клубом, а ведь в «Айлендерс» были уверены, что уже через год голкипер присоединиться к их системе. Почему Илья остался в Москве? Нет-нет, не из-за денег. Насколько я знаю, он там про деньги вообще никогда не спрашивает. Такие моменты решает его отец и агент.

Сорокин очень внимательно следит за НХЛ, смотрит, кого берет клуб из Нью-Йорка, какие у них вратари. Да, конкуренция — это замечательно, но не будем отрицать, что в Северной Америке многое значит и от суммы контракта. Да, там год остался у Галака, но есть Грайсс, у которого 4 миллиона еще на два года. Клуб взял Кристапса Гудлевскиса, а есть еще Гибсон и еще тройка молодых в системе. Где лучше? Играть в КХЛ в ЦСКА (нет сомнений, что в лучшие дни Илья съесть своего шведского конкурента) или сидеть в НХЛ или выступать в АХЛ? Так что это нормально, взвешенное решение. Плюс выгодное в финансовом плане, а также контракт позволит выступить на Олимпиаде.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Нападающий Георгий Сергеенко за денежную компенсацию перешел из ЦСКА в ХК «Адмирал»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Нападающий Георгий Сергеенко за денежную компенсацию перешел из московского ЦСКА в хоккейный клуб «Адмирал», сообщается в микроблоге владивостокской команды в Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости
03 июля

"Зенит" и "Краснодар" готовят суперобмен

Марадона в России нарвался на грандиозный скандал

Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы