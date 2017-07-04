Обзор дня: почему Сорокин остался в ЦСКА
Александр Радулов ближайшие пять лет проведет за океаном, перспективный российский вратарь Илья Сорокин выбрал КХЛ, а Артис Аболс сформировал тренерский штаб в Тольятти.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Ровно год назад Александр Радулов, уже подписав контракт с «Монреалем», сказал, что больше в КХЛ не вернется. Тогда у него было лишь годичное соглашение, еще было неизвестно, как он адаптируется в новой лиге, но он повторил фразу, добавив, что лучше закончит карьеру. Этим летом был момент, когда он едва не вернулся. Точнее стали ходить слухи, что он пополнит ряды «Ак Барса», а затем, кажется, в борьбу за хоккеиста включился «Салават Юлаев».
Сам Александр хранил молчание, но я уверен, что российский вариант был бы для него последним из всех возможных. Да и потом за ним реально выстроилась очередь из клубов в Северной Америке. Никто бы не отпустил игрока, который бы отлично смотрелся в
ОБРАТНО В ЦСКА.
Роман Любимов вернулся в ЦСКА после одного сезона в НХЛ, и это еще один случай того, что человек сделал все, что мог — попробовал, посмотрел, но выбрал другой вариант карьеры. Слышал о том, что предложила «Филадельфия» на следующий сезон. Оставаться и правда не было смысла. Роман попал не к своему тренеру, который не давал шанса нападающему и, судя по предложенным условиям, и дальше бы его держал либо в четвертом звене, либо в ложе прессы.
Да,
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ «ЛАДЫ».
«Лада», которая находится в конце этого незаконного рейтинга КХЛ (ни в одном из регламентов нет ничего про рейтинг) постарается в этом сезоне попасть в
Но я не могу пропускать мимо ушей то, что когда он стал тренером, то защитники московского «Динамо» и «Спартака» в неофициальных беседах предъявляли Виктору одни и те же претензии. То есть все совпадало до мелочей, а результаты команды подтверждали правоту хоккеистов. А вот приглашение Дмитрия Ячанова для работы с вратарями — сильный ход в Тольятти. Не знаю, почему Ячанову не предложили новый контракт с ЦСКА, но специалист он сильный, и теперь есть шанс, что Александр Лазушин и Евгений Иванников добавят. А «Ладе» очень нужно, чтобы голкиперы спасали.
ЦСКА ОСТАВИЛ ВРАТАРЯ.
И еще одна новость про ЦСКА. Илья Сорокин неожиданно для всех подписал длинное трехлетнее соглашение с армейским клубом, а ведь в «Айлендерс» были уверены, что уже через год голкипер присоединиться к их системе. Почему Илья остался в Москве?
Сорокин очень внимательно следит за НХЛ, смотрит, кого берет клуб из
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