Обзор дня: почему Сорокин остался в ЦСКА

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Ровно год назад Александр Радулов, уже подписав контракт с «Монреалем», сказал, что больше в КХЛ не вернется. Тогда у него было лишь годичное соглашение, еще было неизвестно, как он адаптируется в новой лиге, но он повторил фразу, добавив, что лучше закончит карьеру. Этим летом был момент, когда он едва не вернулся. Точнее стали ходить слухи, что он пополнит ряды «Ак Барса», а затем, кажется, в борьбу за хоккеиста включился «Салават Юлаев».

Сам Александр хранил молчание, но я уверен, что российский вариант был бы для него последним из всех возможных. Да и потом за ним реально выстроилась очередь из клубов в Северной Америке. Никто бы не отпустил игрока, который бы отлично смотрелся в первом-втором звеньях и мог приносить результат. Отмечу, что он, даже заключив с «Далласом» солидное соглашение, все равно в КХЛ заработал больше. Но Радулов при всей его эмоциональности очень любит хоккей. У нас же КХЛ деградирует и игроки возвращаются туда либо за очень большие деньги, либо поняв, что за океаном уже нет никаких перспектив. Как бы там ни гордились клубы возвращением некоторых ребят, все это не система, а исключение. И это очень печально.

ОБРАТНО В ЦСКА.

Роман Любимов вернулся в ЦСКА после одного сезона в НХЛ, и это еще один случай того, что человек сделал все, что мог — попробовал, посмотрел, но выбрал другой вариант карьеры. Слышал о том, что предложила «Филадельфия» на следующий сезон. Оставаться и правда не было смысла. Роман попал не к своему тренеру, который не давал шанса нападающему и, судя по предложенным условиям, и дальше бы его держал либо в четвертом звене, либо в ложе прессы.

Да, кто-то скажет, что Любимов сдался, но за его плечами голы в НХЛ, несколько десятков матчей, а за два года до этого его едва не «уволили» из ЦСКА, так как он не проходил в состав. Но Любимов так трудился, что дошел до национальной сборной, и у него теперь на стене бронзовая медаль чемпионата мира. И он поиграл в НХЛ. Это, как и в случае с Сергеем Калининым, совсем не поражение. Любимов все заслужил, но плохо, что он возвращается к Игорю Никитину, у которого Роману надо все будет начинать сначала.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:29.49074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWGg1f-FLOE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"Лада" вышла из отпуска Хоккеисты "Лады" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Исключением стали лишь легионеры, которые присоединятся к команде чуть позже. Часть игроков отправилась проходить медицинское обследование, а остальные провели первую втягивающую тренировку под руководством нового тренера по физической подготовке Василия Коновалова. Тренерский штаб тольяттинской команды претерпел изменения. Помогать Артису Аболсу в сезоне-2017/18 будут Виктор Игнатьев, работавший в прошлом сезоне в "Спартаке", и Владимир Шиханов, возглавлявший до недавнего времени молодёжную команду "Ладья". Тренером вратарей будет Дмитрий Ячанов, который до этого работал в ЦСКА. Состав "Лады" на предсезонный сбор: Вратари: Евгений Иванников и Александр Лазушин. Защитники: Дмитрий Воробьев, Чарльз Геноуэй, Ефим Гуркин, Илья Давыдов, Кирилл Дьяков, Денис Ежов, Никита Жлоба, Дмитрий Костромитин, Владимир Маленьких, Антон Моренец,Кристапс Сотниекс, Иван Сухих. Нападающие: Рафаэль Ахметов, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Семён Валуйский, Даниил Жарков, Денис Зернов, Юрий Кокшаров, Алексей Мастрюков, Иржи Новотны, Андрей Рукин, Игорь Скороходов, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Рамиль Сулейманов, Никита Филатов, Картер Эштон. Также с основой будут заниматься несколько хоккеистов из молодежной команды: вратарь Михаил Исаев, защитник Данил Семёнов, нападающие Дмитрий Дрожжин, Роман Поляничев и Дамир Рахимуллин.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-03T22:49:17+00:00">Июл 3 2017 в 3:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ «ЛАДЫ».

«Лада», которая находится в конце этого незаконного рейтинга КХЛ (ни в одном из регламентов нет ничего про рейтинг) постарается в этом сезоне попасть в плей-офф — все для этого есть. Но вчера Артис Аболс назвал своих помощников на сезон — и тут не все однозначно. Так, рядом с ним на скамейке будет находиться Виктор Игнатьев. Я знаком с этим латвийским специалистом еще с момента, когда он играл в Перми, а потом в «Спартаке».

Но я не могу пропускать мимо ушей то, что когда он стал тренером, то защитники московского «Динамо» и «Спартака» в неофициальных беседах предъявляли Виктору одни и те же претензии. То есть все совпадало до мелочей, а результаты команды подтверждали правоту хоккеистов. А вот приглашение Дмитрия Ячанова для работы с вратарями — сильный ход в Тольятти. Не знаю, почему Ячанову не предложили новый контракт с ЦСКА, но специалист он сильный, и теперь есть шанс, что Александр Лазушин и Евгений Иванников добавят. А «Ладе» очень нужно, чтобы голкиперы спасали.

ЦСКА ОСТАВИЛ ВРАТАРЯ.

И еще одна новость про ЦСКА. Илья Сорокин неожиданно для всех подписал длинное трехлетнее соглашение с армейским клубом, а ведь в «Айлендерс» были уверены, что уже через год голкипер присоединиться к их системе. Почему Илья остался в Москве? Нет-нет, не из-за денег. Насколько я знаю, он там про деньги вообще никогда не спрашивает. Такие моменты решает его отец и агент.