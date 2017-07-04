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4 июля 2017, 1:57 | Хоккей | ТАСС

Рекорд по продолжительности хоккейного матча установлен в США

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сорок любителей хоккея из американского Баффало установили рекорд по продолжительности хоккейного матча, который теперь составляет 250 часов и 35 минут. Об этом сообщает агентство AP.

Игра между командами «Синих» и «Белых» шла более 10 дней и завершилась со счетом 1725:1697. Целью проведения матча была благотворительность — собрано $1,2 млн, которые пойдут на борьбу с раком.

Встреча прошла на арене Harbour Sabre, принадлежащей клубу Национальной хоккейной лиги «Баффало». Команды играли четырехчасовыми сменами по семь человек (пять полевых, один вратарь и один запасной). Каждый час происходила десятиминутная заливка льда. Также правилами было запрещено производить замены в командах после начала игры.

Хоккеисты не уходили из ледового дворца на протяжении всех дней, что шел матч, переоборудовав в спальни четыре команды около площадки.

«Я не знаю, что сказать сейчас. Я очень устал. Мы все устали, — признался самый возрастной участник встречи 65-летний Аллан Дэвис. — Но мы смогли собрать невероятную сумму».

Теперь организаторам игры, чтобы установленное ими достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннеса, надо предоставить полную видеозапись всей встречи и 54-страничную статистику. На настоящий момент самым длительным признан матч, сыгранный в феврале 2015 года в Канаде. Он продолжался 250 часов, 3 минуты и 20 секунд.
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