Обзор дня: Кузнецова назначили лидером «Вашингтона»

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Нападающий Евгений Кузнецов подписал новый контракт и теперь проведет в «Вашингтоне» (или вообще в НХЛ) восемь ближайших лет, заработав почти 63 миллиона долларов. Он становится одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги, по крайней мере, теперь уже никто не скажет, что нашего нападающего недооценивают. Новый большой контракт — это и гарантия того, что отныне Евгений будет нести гораздо больше ответственности за свою игру, за результат команды.

Он и в прошлом году был важным элементом «Кэпиталз», но часто его умениями пренебрегали и делали ставку на других. Теперь это практически исключено. Кто много зарабатывает — много играет и выходит в самые важные моменты. Но может ли Евгений стать тем, кто делает результат? Это очень интересный вопрос, на который нет ответа даже у «Вашингтона». Они просто надеются, как и мы вместе с ними.

СПОРЫ С РАДУЛОВЫМ.

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен считается одним из самых странных в НХЛ — хотя раньше я не особо вникал, что это означает. Но в воскресенье он доказал свою неоднозначность. Подписав вратаря Кэри Прайса на огромную сумму, он лишил клуб Александра Радулова, который точно не будет уступать в переговорах. Это же бизнес. Голкипер канадского клуба может спасти, а может не спасти, но чего он никогда не сделает, так это не будет держать в напряжении оборону соперника, задираться у чужих ворота и делать крутые передачи.

Но на Радулова у «Монреаля» сейчас денег нет, а Бержевен еще и добавил, что если бы мы узнали требования Александра, то упали бы со стула. Мы бы не упали, если честно. Тем более у Радулова есть российский козырь, а три клуба в КХЛ уже ищут средства на возвращение Александра и готовы платить ему очень большие деньги, которые он точно не заработает в Северной Америке. Но позиция генерального менеджера довольно странная. В конце концов, Александр специально подписывал неудобный годичный контракт, предлагая протестировать себя. И он никого не подвел.

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«СПАРТАК» УЛЕТЕЛ В ЧЕХИЮ.

«Спартак» стал первым московским клубом, который вышел из отпуска. Уже в понедельник команда отправилась на сбор в Чехию, а до этого проходила медосмотр. Конечно, по нему нельзя ничего сказать о готовности команды, не сделать прогнозов по поводу выступления. Но я видел практически всех хоккеистов и уверен, что этот состав красно-белых просто обязан выходить в плей-офф. Почему?

Во-первых, все-таки большие надежды связаны с Вадимом Епанчинцевым, который впервые принял команду в КХЛ и сам будет предельно мотивирован. Стоит ему провалиться, и следующий клуб найти будет не так просто. Во-вторых, Западная конференция очень ослабла. Трем командам уже сейчас можно забыть о плей-офф, а еще и с московским «Динамо» не все в порядке. В-третьих, поговорив со спартаковцами, послушав их мысли, показалось, что они уже сами устали от неудач. Просто надоело ребятам, что над ними смеются. Год назад такого настроения не было.

ВРАТАРЬ В «КУЗНЕ».

Кто-то говорил, что вратарь Иван Касутин готов завершить карьеру, так как последние пару сезонов у него откровенно не получились. Но вчера стало известно, что голкипер, который еще три года назад выступал за СКА, подписал контракт с новокузнецким «Металлургом».

В Высшей лиге он не выступал с сезона-2008/09, когда его командировали в «Нефтяник» из Лениногорска на пару матчей из Нижнекамска. Но последние два сезона были совсем слабыми. В чемпионате-2014/15 он неплохо играл за «Торпедо», но затем уехал в Тольятти, и его едва не отчислили во время предсезонных сборов по причинам, о которых в СМИ не говорят.

Оставили, но тот сезон в Тольятти ему нельзя было занести в актив. Прошлый чемпионат был настоящим кошмаром, и пошли слухи о завершении карьеры. Не знаю, почему он решил поехать в ВХЛ. Автобусы, слабый уровень хоккея, возможные финансовые проблемы. Аргументов для понижения в классе слишком мало.