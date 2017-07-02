Станет ли Дадонов звездой «Флориды»? Мнение экспертов

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков и экс-защитник СКА Кирилл Сафронов. 1 июля в 19.00 мск в Северной Америке открылся рынок свободных агентов НХЛ. В первые часы было оформлено множество сделок. Экспертов расспросили о наиболее громких трансферах с участием российских игроков.

— Сергей Калинин перешёл в СКА. Сможет ли он заменить Шипачёва и Дадонова?



Гуськов: Скажу прямо — Сергей двоих этих игроков заменить не сможет. Калинину придётся много работать, чтобы выйти на уровень Шипачёва и Дадонова. Шансы у него будут показать себя в СКА, так что дорога открыта. Посмотрим, как Калинин проявит себя в КХЛ.

Бадюков: Калинин — игрок другого плана, нежели Шипачёв и Дадонов. Сергей не игрок большинства, не голеадор, а человек, который больше склонен играть во втором-третьем звене. Силовой форвард с хорошим катанием. У СКА своих лидеров остаётся много — тот же Гусев играет в большинстве, Барабанов выходит на новый уровень. У Сергея же не получилось в НХЛ, сейчас надо возвращаться в КХЛ и в сборную — вот это его основная задача.



Сафронов: Не слишком хорошо знаком с игрой Сергея Калинина, но помню его по выступлениям ещё за «Авангард». Работа менеджмента СКА ведётся круглый год не прекращаясь, так что, уверен, впереди нас ждут и переходы, и обмены.

— Одна из самых результативных российских связок Дадонов — Шипачёв распалась. Получится ли у Евгения во «Флориде» или «Вегас» был более предпочтительным вариантом?



Гуськов: Тяжело вот так гадать, ведь не известно, как сложится судьба того или иного игрока. Конечно, Дадонов потерял хороших партнёров, но «Флорида» — отличная команда, в которой есть хорошие хоккеисты. Уверен, что Евгения брали под первые два звена, а в первых двух звеньях, как правило, играют высококлассные хоккеисты. Так что Дадонову не стоит отчаиваться, а играть так, как он умеет. Партнёры всегда найдутся.

Бадюков: Конечно, интересно было бы смотреть целиком на российскую тройку, если бы ещё Панарина обменяли, но это только наши мечты. Что касается Дадонова и Шипачёва, то в России они выиграли всё, что хотели. Пока они востребованы, решили попробовать себя в НХЛ. Не думаю, что у Дадонова так сильно получится во «Флориде». Желаем, конечно, наши игрокам закрепиться за океаном, но просто стиль игры отличается. У Евгения солидный контракт, от него будут требовать стабильного набирания очков. «Флорида» всё никак не может с Ягром договориться, а Яромир просит чуть больше, чем Евгений. Так что Дадонову тяжело будет в первом сезоне стать лидером команды.

Сафронов: Не знаю всех тонкостей переговоров Дадонова с клубами. Наверное, Евгений увидел какие-то преимущества в предложении «Флориды». Знаю, что летом Дадонов живёт в Майами, так что сейчас ему будет вообще очень удобно. Если говорить с точки зрения хоккея, то за прошедшие годы после возвращения из НХЛ Евгений выиграл два Кубка Гагарина, прибавил, получил опыт. Надеюсь, у него получится во «Флориде». Болельщикам было бы интереснее, чтобы Дадонов играл вместе с Шипачёвым, но обстоятельства помешали. «Пантерз» предложили контракт на $ 12 млн и тем самым показали, что рассчитывают на россиянина на длительный срок. Видел несколько матчей «Флориды» в конце этого сезона — было понятно, что год не получился. Им нужны сильные игроки, и Дадонов вполне может стать лидером.



— По данным североамериканских СМИ, «Даллас» и «Монреаль» борются за Александра Радулова. Какому клубу вы отдали бы предпочтение?



Гуськов: Радулов провёл успешный сезон в «Монреале», достойный для возвращения в НХЛ. «Канадиенс» боготворят в городе, болельщики там потрясающие. От добра добра не ищут.

Радулову надо оставаться в «Монреале», где он себя проявил. Если «Канадиенс» подпишут Александра, это будет здорово как для клуба, так и для игрока. А то, что Радулов хочет шестилетний контракт, — это совершенно нормально. Тот же Ти Джей Оши подписал соглашение на такой же срок, а он практически такого же возраста, как Александр. Подписав долгосрочный контракт, ты будешь уверен в завтрашнем дне.