Обзор дня: Емелина снова обменяли
В СКА приехал российский нападающий
из-за океана, «Барыс» получил неплохого защитника, а Алексей Емелин снова оказался в другом клубе.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЛИНИНА.
Многие пошутили в интернете по поводу возвращения Сергея Калинина из «Торонто» в СКА. Большинство комментариев были жесткие и сводились к тому, что человек выбрал деньги, мол, все с ним понятно. Но посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Сергей провел в НХЛ 121 матч, потом еще в 19 в АХЛ — это очень достойный показатель. Помните, сколько человек уезжало и уезжает в Америку? Когда границы
Так что не надо особо принижать то, что форвард сделал за океаном. Вы вспомните, с каким бэкграундом он отправлялся за океан. В «Авангарде» в сезоне-2014/15 он точно не был лучшим, а
ЕМЕЛИН — В «НЭШВИЛЛЕ».
Алексей Емелин совсем недолго был игроком «Вегаса» и перебрался в «Нэшвилл» в результате обмена. Было понятно, что новый клуб его не оставит. Зачем им дорогой контракт, который к тому же истекает через год? Для Емелина, правда, это был бы неплохой вариант, учитывая, что в «Монреале» от него ждали слишком многого. Но и нынешний переезд в «Нэшвилл» очень удачен.
Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли — весьма системная команда, а у Алексея не будет никаких других задач, кроме разрушения в своей зоне. Там он никому не обещал улучшить результативность, да и у «Хищников» есть много других защитников, которые умеют подключаться к атаке. Жаль только, что Вадим Шипачев остался единственным русским в новом клубе. Ему будет еще сложнее.
ОТЪЕЗД ДАДОНОВА.
Евгений Дадонов подписал трехлетний контракт с «Флоридой». Воспитанник челябинского хоккея вернулся домой. Точнее, в свой заокеанский дом. «Флорида» выбрала Дадонова на драфте, там он провел 55 матчей, но было очевидно, что в тот момент нападающий был не готов к НХЛ. Неплохие сезоны в «Донбассе» и СКА сделали из Евгения совершенно другого хоккеиста, который уже уверен в себе и может гораздо больше, чем раньше.
В тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым Дадонов был единственным, кто мог продавить защитников, забить «мусорный» гол, и этот навык ему точно пригодится за океаном. Единственная проблема в доверии. Евгений привык играть много, часто, забирая почти все большинство. Нет уверенности, что это все сохранится у него за океаном.
УСИЛЕНИЕ «БАРЫСА».
«Барыс»
Впрочем, игрок обороны в НХЛ
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