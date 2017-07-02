Обзор дня: Емелина снова обменяли

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЛИНИНА.

Многие пошутили в интернете по поводу возвращения Сергея Калинина из «Торонто» в СКА. Большинство комментариев были жесткие и сводились к тому, что человек выбрал деньги, мол, все с ним понятно. Но посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Сергей провел в НХЛ 121 матч, потом еще в 19 в АХЛ — это очень достойный показатель. Помните, сколько человек уезжало и уезжает в Америку? Когда границы по-настоящему открыли, туда рвануло очень много народу и ведь считалось, что многие талантливее Калинина, но кто-то завяз в низших лигах, кто-то провел пару игр в НХЛ и возвращался.

Так что не надо особо принижать то, что форвард сделал за океаном. Вы вспомните, с каким бэкграундом он отправлялся за океан. В «Авангарде» в сезоне-2014/15 он точно не был лучшим, а плей-офф завершил без очков в шести встречах и показателем полезности «-6». Немногие думали, что он вообще сыграет в «Нью-Джерси», но первый сезон он провел очень неплохо. Да, ярких матчей было мало, но он все равно выходил на лед. Сейчас Калинин будет играть в России, но что ему в 26 лет ездить на автобусах в Ютику и Сиракьюз? По-моему он прыгнул выше головы, и уж точно ему не должно быть стыдно.

ЕМЕЛИН — В «НЭШВИЛЛЕ».

Алексей Емелин совсем недолго был игроком «Вегаса» и перебрался в «Нэшвилл» в результате обмена. Было понятно, что новый клуб его не оставит. Зачем им дорогой контракт, который к тому же истекает через год? Для Емелина, правда, это был бы неплохой вариант, учитывая, что в «Монреале» от него ждали слишком многого. Но и нынешний переезд в «Нэшвилл» очень удачен.

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли — весьма системная команда, а у Алексея не будет никаких других задач, кроме разрушения в своей зоне. Там он никому не обещал улучшить результативность, да и у «Хищников» есть много других защитников, которые умеют подключаться к атаке. Жаль только, что Вадим Шипачев остался единственным русским в новом клубе. Ему будет еще сложнее.

ОТЪЕЗД ДАДОНОВА.

Евгений Дадонов подписал трехлетний контракт с «Флоридой». Воспитанник челябинского хоккея вернулся домой. Точнее, в свой заокеанский дом. «Флорида» выбрала Дадонова на драфте, там он провел 55 матчей, но было очевидно, что в тот момент нападающий был не готов к НХЛ. Неплохие сезоны в «Донбассе» и СКА сделали из Евгения совершенно другого хоккеиста, который уже уверен в себе и может гораздо больше, чем раньше.

В тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым Дадонов был единственным, кто мог продавить защитников, забить «мусорный» гол, и этот навык ему точно пригодится за океаном. Единственная проблема в доверии. Евгений привык играть много, часто, забирая почти все большинство. Нет уверенности, что это все сохранится у него за океаном.

УСИЛЕНИЕ «БАРЫСА».

«Барыс» все-таки не должен остаться совсем без сильных игроков, иначе клуб уже может планировать какие-то дополнительные сборы на февраль, так как все будет кончено к олимпийской паузе. В астанинский клуб перейдет Даррен Диц из «Техаса». И именно из «Техаса», так как «Вашингтон» обменял его именно туда, а в «Далласе» даже ни разу не думали поднять защитника в первую команду.