Панарин в «Коламбусе» и развал «Динамо». Хоккейные события месяца
Обмен Артемия Панарина в «Коламбус», третий Кубок Стэнли Евгения Малкина и ситуация в «Динамо» — в обзоре главных событий июня.
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Подошёл к концу первый месяц лета — пора, когда хоккейный сезон заканчивается, и событий происходит, казалось бы, не так много. Но это не так. Июнь 2017-го ознаменовался знаковыми обменами, запоминающимися победами российских хоккеистов в НХЛ и сложной ситуацией в московском «Динамо». Но обо всём по порядку.
Третий Кубок Стэнли для Евгения Малкина
Финальная серия сезона между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» стала подлинным украшением сезона. Здесь была и интрига, державшаяся практически до самого конца, и судейские ошибки, прямо повлиявшие на ход последней игры, и решающие голы Хёрнквиста и Хагелина за полторы минуты до финальной сирены. Этот трофей стал третьим в карьере воспитанника магнитогорского хоккея Евгения Малкинва — до этого он завоёвывал кубок в 2009 и 2016 годах.
Сам Евгений набрал больше всех очков по системе «гол+пас» в
Ситуация в московском «Динамо»
История, ставшая пока главным скандалом межсезонья в КХЛ, началась ещё весной, когда игрокам, детской школе и клубному персоналу
От новой организации была подана заявка на участие в следующем сезоне КХЛ, и она была незамедлительно принята. Однако хоккеисты, как уже было сказано, отказались переходить в новый клуб. На специально собранной
Помимо этого в динамовском офисе прошёл обыск, поводом к которому, якобы, стал тот факт, что один из сотрудников клуба незаконно сдавал лёд на базе в Новогорске в аренду третьим лицам. По словам начальника службы клубной безопасности Александра Смирнова, то был даже не обыск, а осмотр, проведённый по заявлению нового генерального директора «Динамо» Сергея Фёдорова.
Под угрозой закрытия также оказалась команда «Динамо-Балашиха», которая в прошлом сезоне взяла Кубок Братины. На данный момент ситуация такова, что в новый клуб перешёл весь тренерский штаб, а также, по словам одного из тренеров Ивана Скобрева, 70 процентов игроков команды. Окончательно всё должно проясниться 4 июля, когда состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по вопросу присвоения хоккеистам «Динамо» статуса неограниченно свободных агентов.
18 россиян было выбрано на драфте НХЛ
И этот показатель стал рекордным за последние 13 лет. Правда, в первом раунде был выбран всего один игрок из России. Это Клим Костин из московского «Динамо». Его под 31-м номером задрафтовал «Сент-Луис Блюз». На данный момент Костин до конца сезона-2018/19 связан контрактом с родным клубом, но он намерен разорвать его и уже этим летом присоединиться к «блюзменам». Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн.
«Мы с российскими агентами работаем над тем, чтобы в ближайшие дни расторгнуть контракт с “Динамо” и подписать его с “Блюз”. Надеемся, это произойдёт скоро. Во вторник Клим едет в
Полностью список выбранных в этом году молодых российских игроков выглядит следующим образом.
31. Клим Костин («Сент-Луис»)…,
48. Александр Волков («Тампа»)..,
70. Александр Волков («Тампа»)..,
76. Александр Волков («Тампа»)..,
80. Александр Волков («Тампа»)..,
84. Александр Волков («Тампа»)..,
86. Александр Волков («Тампа»)..,
96. Александр Волков («Тампа»)..,
98. Александр Волков («Тампа»)..,
113. Александр Волков («Тампа»)..,
124. Александр Волков («Тампа»)..,
125. Александр Волков («Тампа»)..,
146. Александр Волков («Тампа»)..,
156. Александр Волков («Тампа»)..,
176. Александр Волков («Тампа»)..,
178. Александр Волков («Тампа»)..,
205. Александр Волков («Тампа»)..,
212. Иван Чехович («Сан-Хосе»).
Артемий Панарин присоединится к «Коламбус Блю Джекетс»
Самый бомбовый и неожиданный обмен межсезонья пока состоялся между «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Из стана «блюзменов» в Чикаго отправился Брэндон Саад, для которого это будет возвращением в старые добрые места, а вот в обратном направлении проследует одна из главных звёзд «ястребов» и всей лиги Артемий Панарин.
Чем руководствовался генеральный менеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн при совершении этой сделки — эта тема волновала умы экспертов, болельщиков и журналистов следующие несколько дней после этого трейда. Сам Панарин достаточно долгое время не выходил на связь, находясь на отдыхе, а затем попрощался в «Твиттере» с «Чикаго» и его поклонниками.
«Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам “Блэкхоукс”, ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас! Всё, что ни делается, — к лучшему!» — написал Артемий на своей странице.
25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх
Сборная Канады приедет на Кубок Первого канала
Об этом стало известно после заседания правления Федерации хоккея России, которое прошло 29 июня. Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что с канадской стороной была достигнута принципиальная договорённость об участии сборной страны кленового листа в декабрьском турнире в России.
Не стало Михаила
К сожалению, июнь принёс хоккейному обществу и скорбные вести. В возрасте 39 лет ушёл из жизни известный хоккейный арбитр Михаил Бутурлин. Как сообщил Вячеслав Буланов, Бутурлин вечером 26 июня почувствовал себя плохо при занятиях на велотренажёре. Его отвезли в больницу, где он провёл ночь в состоянии комы, а на следующий день скончался.
В качестве главного судьи Бутурлин обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в
До работы арбитром Михаил играл на позиции нападающего за ЦСКА, «Кристалл», «Витязь», «Ладу», «Амур», минское «Динамо» и минскую «Юность».
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