Брызгалов: Не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная мне структура

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«Я говорил, что не понимаю, когда тренер толком не даёт установок, а говорит, что всех порвём? Так в принципе работают практически все наши отечественные тренеры. Никакого разбора нет. А в Северной Америке у всех тренеров, с которыми я работал, был разбор до мельчайших подробностей. Они всё раскладывают тебе по полочкам. То есть ты никогда не выходишь неподготовленным на игру.

В нашем хоккее есть проблема установок? Давайте не будем говорить о нашем хоккее, бессмысленно о нём говорить и впустую сотрясать воздух. Я не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная для меня структура, — приводит слова Брызгалова «Спорт Бизнес Online».