Канада сыграет на Кубке Первого канала. Итоги заседания правления ФХР

29 июня в музее хоккея в Москве состоялось заседание правления Федерации хоккея России, на котором были подведены итоги сезона-2016/17. Повестка дня состояла из 10 пунктов, среди которых был отчёт о деятельности федерации, отчёт о выступлении сборных команд, обсуждались основные направления работы федерации в следующем сезоне, а также утверждались положения о деятельности агентов, аттестации тренеров, о переходах юниоров и выпускников хоккейных школ.

«Сборным поставлена оценка удовлетворительно»

После заседания правления к прессе вышел исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, который рассказал обо всех принятых решениях.



— Это было отчётно-годовое заседание правления ФХР. Был принят отчёт за год о проделанной работе, представлен план работы по основным направлениям деятельности федерации в следующем сезоне. Также был представлен отчёт о выступлении сборных в сезоне, выступление было признано удовлетворительным. Но это в большей степени формальность, потому что мы должны предоставить это в Министерство спорта. Где-то получилось больше, где-то меньше, но практически все находятся в медалях. Были приняты очень важные документы. Это положение о переходах юниоров и порядке подписания первого профессионального контракта. Для работы школ в регионах это очень важный документ. Революционных вещей там нет. С 12 лет у нас идут платные переходы, а в последний выпускной год — только по соглашению сторон. Мы определили такие новшества, как обязательное выделение денег тренерам при подписании хоккеистом первого профессионального контракта. Тренер должен получать вознаграждение, когда его воспитанник подписывает профессиональное соглашение.

На сегодняшний день существует ситуация, когда имеет место некорректное поведение со стороны тренеров или родителей в школах. Реального механизма влияния в рамках административного кодекса нет, потому что эти вопросы не обозначены. Сегодня мы приняли декларацию поведения, которая позволит федерации в большей степени влиять на те процессы, которые происходят в школах в отношениях между игроками, тренерами и родителями. Также было принято за основу положение об аккредитации хоккейных агентов. По новой редакции «Закона о физкультуре и спорте» мы это должны делать совместно с профессиональной хоккейной лигой, в данном случае с КХЛ. Поэтому сегодня правление федерации приняло это решение за основу и направило его в КХЛ. Мы существенно увеличим сбор за аккредитацию.

Министерство спорта предварительно согласовало положение по аттестации тренеров. Вчера мы получили согласование, и сегодня приняли это положение. В наступающем сезоне мы начнём эту деятельность. Будут аттестованы все действующие тренеры. Мы будем взаимодействовать с высшими школами тренеров для более тщательной аттестации их программ.

Было принято принципиальное решение о создании филиалов ФХР в регионах. Политика федерации сегодня осуществляется через Межрегиональные координационные центры, а это некоммерческие организации, которые не являются её членами. Это слабоуправляемая, рыхлая структура, она не позволяет нам эффективно проводить свою политику в масштабах страны. Поэтому мы создадим филиалы, которые будут соответствовать федеральным округам. Это Северо-Запад, Юг, Сибирь, Урал, Дальний Восток и Поволжье. Мы не будем создавать филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, потому что это излишний бюрократический организм, так как федерация хоккея Москвы находится здесь, она проводит очень много соревнований, и мы с ней будем контактировать напрямую, на договорной основе. Филиалы будут заниматься организацией и проведением региональных соревнований, заполнением реестра, в который будут входить все хоккеисты, а также внедрением развитием программ, утверждаемых ФХР.

Предварительно 12 октября будет проведена внеочередная конференция, где примут участие все региональные федерации, там мы примем решение о создании филиалов. Также будут внесены изменения в состав правления, потому что, к сожалению, у нас есть люди, которые ушли. Это Владимир Владимирович Петров. Также есть члены правления, деятельность которых далека от хоккея, соответственно, какие-то изменения будут сделаны.

Цитата Дмитрий Курбатов Что касается сборных, то мы готовимся по нашему плану. У нас был план А и план Б на Олимпиаду, и это накладывает определённые требования. КХЛ пошла нам навстречу, предоставив достаточно времени для подготовки к Олимпиаде. У нас будут расширенные турниры. Вы знаете, что в ноябре сборные Канады и Швейцарии сыграют на этапе Евротура в Финляндии. Мы достигли принципиального соглашения с Канадой, она сыграет на Кубке Первого канала.

— Это была наша идея?

— Да, это было наше приглашение. Мы все вместе общались в Кёльне, там были европейцы, канадцы и американцы. Корейцы тоже просятся. Это не утверждено, но пока есть такой план, чтобы сыграли шесть команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Южная Корея.



— В таком составе пройдут все этапы Евротура?

— Нет, речь идёт только о Кубке Первого канала конкретно.

«Реальных рычагов, чтобы вмешаться в ситуацию с “Динамо”, у ФХР нет»

— Что можете сказать по ситуации с призовыми для студенческой сборной?

— Хочу внести ясность. Универсиада — это не совсем наше соревнование. ФХР только формирует команду специалистов, игроков и так далее. В этом мероприятии принимало участие Министерство спорта. Всё финансирование, перелёты, проживание — это не наше дело и не наша задача. Получилась такая ситуация, что они выиграли, их поздравили, мальчиков-девочек свозили в Красноярский край на встречу с президентом Российской Федерации. Есть прекрасные фотографии и отчёты, но потом оказалось, что они никому не нужны. Сейчас мы обратились в Министерство спорта и Студенческий спортивный союз и попросили как-то этот вопрос решить. Но я думаю, что в любом случае мы их финансово поддержим. Может быть, не в тех объёмах, как основные сборные. Мы их поддержим, это однозначно, но пока речь идёт о том, что мы обратились с просьбой выполнить обещания и обязательства со стороны Минспорта и Студенческого спортивного союза и отметить ребят. Важны же не только фотографии с президентом. Тем более что там есть игроки из Высшей лиги: пять игроков из Твери, где не лучшая финансовая ситуация.

— Как в ФХР реагируют на ситуацию с московским «Динамо»?

— Следим за ситуацией в «Динамо», она нас не радует, она лежит в правовом поле КХЛ. Реальных рычагов, чтобы вмешаться, у нас нет: прийти и денег дать мы не можем. Мы следим за ситуацией, находимся в консультациях с новым и частично со старым руководством, такого не должно быть в хоккее высших достижений и в такой стране, как Россия.

— Было принято положение о переходах юниоров, как это может повлиять на отток игроков за океан?

— Есть ряд мер, направленных на отток игроков, но главные меры — это повышение уровня соревнований, повышение систем отбора в школах. Едут во многом от этого. Ввели право школы требовать возврата денег, если он хочет уехать по собственному желанию. Всё это будет опубликовано.

— Обсуждалось ли проведение женского и мужского юниорского чемпионатов в следующем сезоне?

— По женскому ЮЧМ мы находимся в переговорах с Уфой. Идёт активная работа над сметой, разделением обязанностей, по логотипам ничего не решали. Просто отметили, что в условиях международного бойкота, когда многие федерации теряют соревнований, то ФХР приносит новые соревнования.



— Когда станут известны участники следующего сезона ВХЛ?

— Думаю, завтра будут понятны участники следующего чемпионата ВХЛ, это зависит от позиции московского «Динамо», от этого зависит Балашиха и Тверь частично. Плюс китайские товарищи должны дать конкретный ответ, они хотят сделать второй клуб недалеко от Харбина, будет выезд на два города.