Канада сыграет на Кубке Первого канала. Итоги заседания правления ФХР
ФХР повысила агентские взносы, утвердила права переходов юниоров, а также увеличит число участников Кубка Первого канала.
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29 июня в музее хоккея в Москве состоялось заседание правления Федерации хоккея России, на котором были подведены итоги сезона-2016/17. Повестка дня состояла из 10 пунктов, среди которых был отчёт о деятельности федерации, отчёт о выступлении сборных команд, обсуждались основные направления работы федерации в следующем сезоне, а также утверждались положения о деятельности агентов, аттестации тренеров, о переходах юниоров и выпускников хоккейных школ.
«Сборным поставлена оценка удовлетворительно»
После заседания правления к прессе вышел исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, который рассказал обо всех принятых решениях.
— Это было
На сегодняшний день существует ситуация, когда имеет место некорректное поведение со стороны тренеров или родителей в школах. Реального механизма влияния в рамках административного кодекса нет, потому что эти вопросы не обозначены. Сегодня мы приняли декларацию поведения, которая позволит федерации в большей степени влиять на те процессы, которые происходят в школах в отношениях между игроками, тренерами и родителями. Также было принято за основу положение об аккредитации хоккейных агентов. По новой редакции «Закона о физкультуре и спорте» мы это должны делать совместно с профессиональной хоккейной лигой, в данном случае с КХЛ. Поэтому сегодня правление федерации приняло это решение за основу и направило его в КХЛ. Мы существенно увеличим сбор за аккредитацию.
Министерство спорта предварительно согласовало положение по аттестации тренеров. Вчера мы получили согласование, и сегодня приняли это положение. В наступающем сезоне мы начнём эту деятельность. Будут аттестованы все действующие тренеры. Мы будем взаимодействовать с высшими школами тренеров для более тщательной аттестации их программ.
Было принято принципиальное решение о создании филиалов ФХР в регионах. Политика федерации сегодня осуществляется через Межрегиональные координационные центры, а это некоммерческие организации, которые не являются её членами. Это слабоуправляемая, рыхлая структура, она не позволяет нам эффективно проводить свою политику в масштабах страны. Поэтому мы создадим филиалы, которые будут соответствовать федеральным округам. Это
Предварительно 12 октября будет проведена внеочередная конференция, где примут участие все региональные федерации, там мы примем решение о создании филиалов. Также будут внесены изменения в состав правления, потому что, к сожалению, у нас есть люди, которые ушли. Это Владимир Владимирович Петров. Также есть члены правления, деятельность которых далека от хоккея, соответственно,
— Это была наша идея?
— Да, это было наше приглашение. Мы все вместе общались в Кёльне, там были европейцы, канадцы и американцы. Корейцы тоже просятся. Это не утверждено, но пока есть такой план, чтобы сыграли шесть команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Южная Корея.
— В таком составе пройдут все этапы Евротура?
— Нет, речь идёт только о Кубке Первого канала конкретно.
«Реальных рычагов, чтобы вмешаться в ситуацию с “Динамо”, у ФХР нет»
— Что можете сказать по ситуации с призовыми для студенческой сборной?
— Хочу внести ясность. Универсиада — это не совсем наше соревнование. ФХР только формирует команду специалистов, игроков и так далее. В этом мероприятии принимало участие Министерство спорта. Всё финансирование, перелёты, проживание — это не наше дело и не наша задача. Получилась такая ситуация, что они выиграли, их поздравили,
— Как в ФХР реагируют на ситуацию с московским «Динамо»?
— Следим за ситуацией в «Динамо», она нас не радует, она лежит в правовом поле КХЛ. Реальных рычагов, чтобы вмешаться, у нас нет: прийти и денег дать мы не можем. Мы следим за ситуацией, находимся в консультациях с новым и частично со старым руководством, такого не должно быть в хоккее высших достижений и в такой стране, как Россия.
— Было принято положение о переходах юниоров, как это может повлиять на отток игроков за океан?
— Есть ряд мер, направленных на отток игроков, но главные меры — это повышение уровня соревнований, повышение систем отбора в школах. Едут во многом от этого. Ввели право школы требовать возврата денег, если он хочет уехать по собственному желанию. Всё это будет опубликовано.
— Обсуждалось ли проведение женского и мужского юниорского чемпионатов в следующем сезоне?
— По женскому ЮЧМ мы находимся в переговорах с Уфой. Идёт активная работа над сметой, разделением обязанностей, по логотипам ничего не решали. Просто отметили, что в условиях международного бойкота, когда многие федерации теряют соревнований, то ФХР приносит новые соревнования.
— Когда станут известны участники следующего сезона ВХЛ?
— Думаю, завтра будут понятны участники следующего чемпионата ВХЛ, это зависит от позиции московского «Динамо», от этого зависит Балашиха и Тверь частично. Плюс китайские товарищи должны дать конкретный ответ, они хотят сделать второй клуб недалеко от Харбина, будет выезд на два города.
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