На Кубке Первого канала-2017 сыграет Канада и, возможно, Корея

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Ранее стало известно, что канадцы также сыграют на осеннем этапе Евротура в Финляндии.

«Мы достигли принципиального соглашения с Канадой, она сыграет на Кубке Первого канала. Корейцы тоже просятся. Пока есть такой план, чтобы сыграло шесть команд — Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Корея», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.