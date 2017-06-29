На Кубке Первого канала-2017 сыграет Канада и, возможно, Корея
Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов после заседания правления ФХР заявил, что достигнуто соглашение со сборной Канады по участию в Кубке Первого канала.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что канадцы также сыграют на осеннем этапе Евротура в Финляндии.
«Мы достигли принципиального соглашения с Канадой, она сыграет на Кубке Первого канала. Корейцы тоже просятся. Пока есть такой план, чтобы сыграло шесть команд — Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Корея», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter