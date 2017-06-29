Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30230390/
29 июня 2017, 15:10 | Хоккей | Чемпионат.com

На Кубке Первого канала-2017 сыграет Канада и, возможно, Корея

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов после заседания правления ФХР заявил, что достигнуто соглашение со сборной Канады по участию в Кубке Первого канала.

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий <span class=error>Курбатов</span> после заседания правления <span class=error>ФХР</span> заявил что достигнуто соглашение со сборной Канады по участию в Кубке Первого канала. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что канадцы также сыграют на осеннем этапе Евротура в Финляндии.

«Мы достигли принципиального соглашения с Канадой, она сыграет на Кубке Первого канала. Корейцы тоже просятся. Пока есть такой план, чтобы сыграло шесть команд — Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Корея», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Сборная Канады
Новости Матчи Состав Статистика
Южная Корея
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО