Обзор дня: «Динамо» не дает ни денег, ни свободы
Андрею Свечникову выдали очередной аванс, в «Салавате Юлаеве» будет новый вратарь, а в «Динамо» творятся удивительные дела.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
ПЕРВЫЙ НОМЕР.
В среду состоялся
Бедный парень. Он еще вообще ничего не сделал, а ожидания от него такие, словно он должен рано или поздно приехать в НХЛ и спасти лигу, сделать ее ярче. Все
УФИМСКИЙ ВЫБОР.
Оказывается, я погорячился насчет компенсации вратарю «Салавата Юлаева» Никласу Сведбергу. Он даже по регламенту мог претендовать лишь на 25 процентов от будущего контракта, но я тут услышал, что Леонид Вайсфельд проявил чудеса уговоров и снизил сумму. У нас так относятся к основному закону даже в КХЛ, что заглядывать в документ нет никакой смысла. В общем, через неделю Уфа познакомится с Беном Скривенсом, а все заокеанские варианты отпали. Теперь уже можно рассуждать, а не ошибся ли уфимский клуб.
Да, Бен провел отличный сезон в Минске, но у него не было конкуренции. Он провел 55 матчей из 60, а в запасе его оставляли, чтобы уже совсем не обижать других вратарей. При этом Скривенса не сажали на лавку, когда он проваливал игры. В Уфе есть Андрей Кареев, и я не вижу между ними огромной разницы в мастерстве. Только в опыте, пожалуй. Не забываем, что новичок уфимского клуба любит доводить болельщиков и тренеров до инфаркта, активно играя за своими воротами, иногда лезет в обводку. Причем, в таком возрасте игроку бесполезно говорить, что так нельзя. От его выходов есть и польза, но это все равно риск. В общем, пока не кажется, что «Салават» сильно усилил вратарскую бригаду.
РАЗВАЛ «ДИНАМО».
Чем больше погружаешься в тему
Так вот, 1 июля все хоккеисты из системы клуба должны стать свободными агентами. У них приличный долг по зарплате, выплачивать который никто не собирается. Говорят, что уже семь игроков покинули команду, но в ООО «Динамо» пытаются их сохранить. Вчера утром была уверенность, что через два дня каждый хоккеист будет распоряжаться своей судьбой самостоятельно, но к вечеру начали поступать тревожные сообщения игроков, которым якобы сказали, будто никто им не дарует свободы. Но и денег не даст. Нам остается просто дожидаться 1 июля и понять, что произойдет. Новое руководство от контактов с прессой уходит, выпуская
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