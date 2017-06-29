Обзор дня: «Динамо» не дает ни денег, ни свободы

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

ПЕРВЫЙ НОМЕР.

В среду состоялся импорт-драфт в CHL. Если кто запутался в аббревиатурах, то я скажу, что это канадская организация, где объединены три сильнейшие юниорские лиги Канады. Наш Андрей Свечников выбран под первым номером и может выступать в лиге Онтарио за «Барри Кольтс». Конечно, в очередной раз было отмечено, насколько талантливым является этот 17-летний нападающий и какой звездой в будущем он может стать. Вполне возможно. Наверняка, кто-то из вас даже смотрел матчи американской молодежной лиги (USHL) и согласен с прогнозами.

Бедный парень. Он еще вообще ничего не сделал, а ожидания от него такие, словно он должен рано или поздно приехать в НХЛ и спасти лигу, сделать ее ярче. Все почему-то забывают, насколько тяжело переходить во взрослый хоккей, выходить из комфортных скоростей и единоборств. И даже не потому, что ты не готов. В какой-то момент против тебя выходят дяди, которым вообще плевать на то, какой ты там номер драфта. У них свои проблемы и задачи, и на молодежь они смотрят только как на тех, кто может забрать их зарплату. Достижение ли первый номер импорт-драфта? Наверное. В прошлом году первым выбрали Клима Костина, который в Канаду не поехал. Но брали и таких ребят, чьи имена теперь никто не вспомнит.

УФИМСКИЙ ВЫБОР.

Оказывается, я погорячился насчет компенсации вратарю «Салавата Юлаева» Никласу Сведбергу. Он даже по регламенту мог претендовать лишь на 25 процентов от будущего контракта, но я тут услышал, что Леонид Вайсфельд проявил чудеса уговоров и снизил сумму. У нас так относятся к основному закону даже в КХЛ, что заглядывать в документ нет никакой смысла. В общем, через неделю Уфа познакомится с Беном Скривенсом, а все заокеанские варианты отпали. Теперь уже можно рассуждать, а не ошибся ли уфимский клуб.

Да, Бен провел отличный сезон в Минске, но у него не было конкуренции. Он провел 55 матчей из 60, а в запасе его оставляли, чтобы уже совсем не обижать других вратарей. При этом Скривенса не сажали на лавку, когда он проваливал игры. В Уфе есть Андрей Кареев, и я не вижу между ними огромной разницы в мастерстве. Только в опыте, пожалуй. Не забываем, что новичок уфимского клуба любит доводить болельщиков и тренеров до инфаркта, активно играя за своими воротами, иногда лезет в обводку. Причем, в таком возрасте игроку бесполезно говорить, что так нельзя. От его выходов есть и польза, но это все равно риск. В общем, пока не кажется, что «Салават» сильно усилил вратарскую бригаду.

РАЗВАЛ «ДИНАМО».

Чем больше погружаешься в тему бело-голубых, тем меньше понимаешь. У бывшего генерального директора бывшего «Динамо» (того, который не допустили до участия в турнире) Андрея Сафронова был запасной план для погашения задолженности. Он хотел продать трех-четырех игроков с действующими контрактами, долги выплатить, а потом снова заняться поиском спонсоров. Вчера мне подтвердили, что ему «не позволили» это сделать, и я голову себе сломал, кто бы мог ему запретить. Видимо, запретили в КХЛ, а это значит, что они договорились с новыми владельцами.

Так вот, 1 июля все хоккеисты из системы клуба должны стать свободными агентами. У них приличный долг по зарплате, выплачивать который никто не собирается. Говорят, что уже семь игроков покинули команду, но в ООО «Динамо» пытаются их сохранить. Вчера утром была уверенность, что через два дня каждый хоккеист будет распоряжаться своей судьбой самостоятельно, но к вечеру начали поступать тревожные сообщения игроков, которым якобы сказали, будто никто им не дарует свободы. Но и денег не даст. Нам остается просто дожидаться 1 июля и понять, что произойдет. Новое руководство от контактов с прессой уходит, выпуская пресс-релизы, которые вообще не несут в себе никакой информации.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГ.

В «Автомобилист» вернулся нападающий Владимир Кузнецов, которому всего 19 лет. Два сезона он поиграл в лиге Квебека за «Акади-Батхерст», причем последний сезон был не самым плохим — с учетом плей-офф 79 очков в 79 матчах. Вернемся к началу обзора — Кузнецов тоже был первым номером импорт-драфта в CHL, но в 2015 году.