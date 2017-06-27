Обзор дня: Григоренко вернется в ЦСКА?

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

ГАВРИКОВ.

Владислав Гавриков на протяжении всей своей недолгой карьеры вел себя достойно, так что осуждать мы его выбор не будем. Посмотрим на его переход из «Локомотива» в СКА с другой стороны. Конечно, в будущем нам нужно убирать из регламента возможность денежной компенсации за игроков. Если мы действительно хотим стремиться к тому, чтобы стать лучшей лигой, то нельзя, чтобы твой безграничный бюджет решал вопросы.

Отдайте за Владислава двух-трех игроков (тем более, в защите у СКА опять слишком много народу), и вопросов стало бы меньше. Мне лично непонятно и то, почему Гаврикову будет полезно играть именно у тренера сборной, а не у талантливого Алексея Кудашова. Разве мало сборов национальной команды, чтобы объяснить хоккеисту, что именно ему требуется? А в Ярославле Владислав точно получит и больше игровой практики, а также более напряженные матчи. Немного жаль, что мы ближайшие два года не увидим Владислава в НХЛ, чтобы проверить его истинный уровень. К 2019 году все может измениться.

БУРМИСТРОВ.

Нападающий Александр Бурмистров мог что угодно говорить о том, как ему комфортно в «Аризоне», и провести пару удачных матчей, но, на самом деле, большую часть встреч после перехода он выглядел невзрачно. Да, там была еще и травма, но и до, и после нее Александр не показал себя человеком, на которого можно было положиться. «Койоты» решили, что хватит заранее занимать последнее место и начали формировать боеспособную команду. В новом клубе Александру места нет.

И он выходит на рынок свободных агентов, так что если и найдет себе команду в лиге, то на очень невыгодных условиях. Что делать хоккеисту? Возвращаться в Россию — единственный нормальный вариант. Только и тут не все так просто. В «Ак Барсе» ему места нет, да и не усилит он команду. Придется искать другие варианты и среди них не будет СКА. Но нельзя сказать, что кто-то виноват в проблемах Александра, кроме него самого. Я еще перед прошлым сезоном говорил, что этот хоккеист потерял интерес к хоккею. Для него это просто работа, причем вряд ли любимая.

ГРИГОРЕНКО.

Ожидаемо не получили предложения от своих клубов два российских игрока. Мы много говорили и о проблемах Наиля Якупова в «Сент-Луисе», да и во всей заокеанской карьере, а также удивлялись, как это Михаил Григоренко раз за разом попадал в состав «Колорадо», несмотря на то, что мог провести незаметно 16−18 минут. И вот теперь им снова надо озаботиться тем, что делать дальше. У Наиля все сложней.

У него амбиции, агент, который реально не оценивает положение, а в России права у СКА и очень сложные отношения с Олегом Знарком. Понятно, что он до последнего будет искать возможность играть в НХЛ, но пока ни один из клубов не выразил заинтересованности в нем. Григоренко уже на грани того, чтобы вернуться, но у него есть семейные вопросы. Жене и детям будет непросто в России. Но, думаю, что Михаила мы увидим в ЦСКА.

КУЛИКОВ.

Дмитрий Куликов провел плохой сезон за океаном. Обмен из бодрой «Флориды» в депрессивный «Баффало» не принес ему счастья. Он получил весьма серьезное повреждение в выставочном матче с «Торонто», да еще довольно глупое, ударившись об угол двери открытой калитки. Даже после того, как здоровье поправили, Куликов так и не вышел на свой уровень, завершив сезон с ужасным показателем полезности.