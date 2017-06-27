Ударивший арбитра 18-летний хоккеист приговорен к 30 дням тюрьмы
Канадский хоккеист Коул Тревор Крейн приговорен к 30 дням лишения свободы за нападение на арбитра во время матча. Об этом сообщает Barstoolsports.com.
В конце марта этого года во встрече юниорских команд 18-летний спортсмен несколько раз ударил по лицу судью, который пытался разнять потасовку хоккеистов. Во время судебных разбирательств Крейн полностью признал свою вину.
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