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https://sport.mail.ru/news/hockey/30201548/
27 июня 2017, 11:08 | Хоккей | Lenta.Ru

Ударивший арбитра 18-летний хоккеист приговорен к 30 дням тюрьмы

Канадский хоккеист Коул Тревор Крейн приговорен к 30 дням лишения свободы за нападение на арбитра во время матча. Об этом сообщает Barstoolsports.com.

В конце марта этого года во встрече юниорских команд 18-летний спортсмен несколько раз ударил по лицу судью, который пытался разнять потасовку хоккеистов. Во время судебных разбирательств Крейн полностью признал свою вину.
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Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками «Динамо»

Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками «Динамо»

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подал иски на невыплату заработной платы игрокам московского «Динамо» в гражданский суд, прокуратуру и следственный комитет. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.
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