Обзор дня: Марков хочет семь миллионов

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Уже в конце этой недели клубы имеют право проводить первые тренировки, но, скорее всего, игроки начнут проходить медосмотр, а если и будут приходить в зал, то только для индивидуальных занятий. К этому времени у нас нет главного тренера у минского «Динамо», мы совсем ничего не знаем о составе «Динамо» московского, кроме того, у клубов нет внятного календаря на следующий сезон.

Даже если его презентуют 12 июля (дата выбрана смело, ведь у большинства команд серьезные замечания по датам), участники все равно потратят больше, чем планировалось. Если бронировать отели и перелеты заранее, то все же будет экономия. Нет никаких новостей и по тому, как будут освещать хоккей на специализированных каналах. Все ли матчи будут показывать. Вообще, собираются ли показывать какие-то игры, а если нет — почему? Полное ощущение, что КХЛ проводит не профессиональный коммерческий турнир, а просто решили собраться и убить время, как какие-то любители.

ТРИ ВАРИАНТА МАРКОВА.

Продолжают поступать новости по поводу будущего нашего ветерана Андрея Маркова в НХЛ. Инсайдеры из Северной Америки сообщают, что он просит 7 миллионов долларов за два года в «Монреале» — эта цифра не выглядит ужасающей. Я уже говорил, что при всех недостатках Маркова в скорости у него много преимуществ, а в конце прошлого регулярного чемпионата он смотрелся едва ли не уверенней всех в «Канадиенс». Правда, я был уверен, что Андрею будет трудно вести переговоры с позиции силы, но пресса сообщает об интересе к нашему хоккеисту со стороны «Эдмонтона», «Торонто» и «Нью-Джерси». И ведь если разобраться, то он действительно будет полезен каждому из этих клубов.

ОТЪЕЗД ЮНИОРА.

Еще одним игроком, который хочет уехать в Америку из России сразу после драфта, стал Александр Волков из СКА-1946. В прошлом сезоне он провел 23 игры в ВХЛ и 20 матчей в МХЛ.

— Я бы мог играть и в первой команде, но там были все нацелены на результат, — с небольшой обидой говорит хоккеист. Правый форвард поедет в «Тампу» и попытается сходу пробиться в основной состав команды. Вряд ли получится, но дальше все дело агента. Где оставаться после отсева? В АХЛ (а в «Тампе» уже намекают на этот вариант) или вернуться в Россию? Ситуация в СКА сейчас такова, что им придется больше доверять молодым.

Клуб покинули несколько нападающих, и в составе есть серьезные дыры. Волкова задрафтовали после того, как он проявил себя в Суперсерии, но ведь нельзя сказать, что он показал впечатляющий результат. 6 матчей — три передачи и пропущенный из-за травмы чемпионат мира. Пусть попытается, но питерцы обязаны его вернуть, только не для МХЛ или ВХЛ.

ПОЛНОЦЕННЫЙ КОНТРАКТ ПИГАНОВИЧА.

Совсем немного времени прошло между тем, как защитник Олег Пиганович прибыл на просмотровый сбор в Нижнекамск и полноценным контрактом на сезон. Напомним, что Олег пропустил прошлый сезон, так как летом получил серьезную травму. Восстановление заняло много времени, а потом предложений уже и не было. Понятно, что если бы не Андрей Назаров, то контракт бы он не получил и сейчас.

С ним Пиганович много забивал в «Тракторе», а затем выступал за «Донбасс». Но поможет ли Олег нынешнему «Нефтехимику»? Не помешает. Оборона команды выглядит сейчас самой слабой линией. Назаров укомплектовал нападение (кстати, готовится еще один внутрироссийский трансфер, но там должно совпасть несколько факторов), но в защите просто беда. Пиганович может быть и домоседом, причем весьма жестким. Только вот год без хоккея не проходит бесследно.