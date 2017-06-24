Обзор дня: Вудкрофт ушел вслед за помощниками
В минском «Динамо»
все-таки уволили тренера после отличного сезона, Артемий Панарин неожиданно обменян из «Чикаго», а новый календарь КХЛ, если будет принят в неизменном виде, приведет к тяжелым последствиям.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
За семь дней до начала тренировочных лагерей еще один клуб остался без главного тренера. В Минске прервали отношения с Крейгом Вудкрофтом. В клубе особо подчеркнули, что все обошлось без выплаты компенсации, несмотря на действующий контракт. Мол, мы сэкономили. Нашли чем гордиться. Не скрою, я с пессимизмом смотрел на приглашение этого тренера в начале прошлого сезона, но он своей работой, отношением к делу доказал, что является очень сильным специалистом. Смущала, например, некоторая нестабильность в результатах команды, но у нас есть тренеры, которые готовы отвечать на вопросы по игре и они объяснили, что это не проблема Вудкрофта, а хоккеистов.
ОБМЕН ПАНАРИНА.
Если брать исходные данные, то обмен Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус» выглядит сенсационным. Два года назад он был лучшим новичком в НХЛ, а теперь от него избавились. Не будем обсуждать экономические показатели сделки — об этом уже сказано много. Лучше поговорим о другом. Для Панарина сейчас начинаются тяжелые дни. Его игровые проблемы (в частности, слабая игра в обороне) не так бросались в глаза в сильном клубе, но теперь все изменилось. Да, он много забивал, но не забывайте, кто у него был партнером. Сейчас и в звене будут выступать совершенно другие люди, но спрос с Панарина будет прежний и как бы он сам не сломался от такой ответственности. Уже в прошлом году Артемий заметно нервничал, он и сам признавался, что слишком много думал вместо того, чтобы сыграть попроще. Панарин многого ждал от третьего сезона в «Чикаго», но все поменялось. Теперь ему придется показывать свой лучший хоккей весь сезон, чтобы убедить всех в своей пользе. Иначе вся карьера пойдет вниз.
ПРОЕКТ КАЛЕНДАРЯ.
Мы вчера много писали о проекте календаря КХЛ, справедливо критиковали и не нашли там никаких положительных моментов. Больше всего удивило, что и клубы отнеслись к проекту негативно, а ведь нас убеждали, что именно они участвовали в разработке и почти все пожелания команд учтены. Ясно, что его составляли непрофессионалы, которые ничего не смыслят в спортивных соревнованиях. Но знаете, к чему приведет такой календарь? Следующей весной и летом мы потеряем еще очень много хоккеистов, которые отправятся за океан. Нет ни малейших аргументов оставаться в турнире, где могут прервать чемпионат на месяц, а
ПЕРВЫЙ РАУНД.
Клим Костин успел, и его выбрали последним в первом раунде драфта НХЛ. Первый раунд — это значит, что тебе будут доверять, давать шанс и возиться с тобой. Не так сильно, как если бы ты попал в первую пятерку, но тренеры «Сент-Луиса» постараются сделать так, чтобы Клим хотя бы получил свой шанс. Плохо то, что Костин попал в очень сильную команду, которая стабильно играет в
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