Обзор дня: минчане и рижане метят в аутсайдеры
Хорошие новости пришли из Барнаула, где под угрозой сноса была школа имени Алексея Черепанова, в «Салавате Юлаеве» взяли паузу в переговорах о вратаре, а в минском «Динамо» может наступить разруха.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Минское «Динамо» продолжается падение. Да, мы знали, что белорусский клуб начал меняться, там решено отказаться от легионеров и превратиться в команду, которая не будет интересна даже местным жителям (хотя бы потому, что все местные звезды одним за другим выбирают иные варианты развития карьеры), но
ВРАТАРИ В «САЛАВАТЕ ЮЛАЕВЕ».
Леонид Вайсфельд не комментирует интерес «Салавата Юлаева» к Бену Скривенсу, но позже появился список голкиперов, которые при определенных обстоятельствах могут пополнить клуб и ради этого стоит подождать. Если с одной стороны есть шанс получить Йонас Энрота или Антти Ниеми, а с другой — эмоционального и от того не слишком надежного, хотя и мастеровитого Скривенса, то лучше подождать. Правда, очень трудно понять, насколько список из четырех вратарей является реальным, но в Уфе все в порядке с деньгами и там найдут необходимые средства, если
АРЕНА ИМ. ЧЕРЕПАНОВА.
Вчера мы сообщали о том, что в Барнауле решили снести коробку имени Алексея Черепанова, так как для региональных властей содержать ее оказалось
НОВИЧОК РИЖАН.
Рижское «Динамо» пока совершает не очень значимые приобретения. Вчера в команду взяли Лукаса Лессио, который провел 40 матчей за «Медвешчак». Понятно, что всех нападающих, которые в прошлом году выступали в Загребе, нужно оценивать иначе. Тот же Лукас играл во времена, когда клуб мог выпустить на площадку массажиста или продать его, если бы у
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