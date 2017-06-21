Обзор дня: минчане и рижане метят в аутсайдеры

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Минское «Динамо» продолжается падение. Да, мы знали, что белорусский клуб начал меняться, там решено отказаться от легионеров и превратиться в команду, которая не будет интересна даже местным жителям (хотя бы потому, что все местные звезды одним за другим выбирают иные варианты развития карьеры), но кое-что можно было оставить. Однако руководство клуба не предложило контракты ни одному из помощников Крейга Вудкрофта и все тренеры покидают «Динамо». Это удар и для главного тренера (правда, пока неизвестно, останется ли он). Год назад мы внимательно следили за тем, как Вудкрофт подбирал помощников, с кем вел переговоры и кого пригласил. Удивлялись, поражались, но на выходе у него получилась отличный штаб единомышленников и именно потому минчане попали в плей-офф. Теперь же в команду будут приглашать местных специалистов, которые вряд ли помогут главному тренеру. Состав игроков тоже ослабевает. Из-за задержек по зарплате уходит Роман Граборенко. Приглашение вратаря Степана Горячевских оценивается, как усиление, но это точно не так. Степан может провести хороший матч. Я помню всего лишь один, но в памяти всплывает история, как его отчислили из «Лады» на сборах. В Минске должны опомниться. Это не команда уровня КХЛ.

ВРАТАРИ В «САЛАВАТЕ ЮЛАЕВЕ».

Леонид Вайсфельд не комментирует интерес «Салавата Юлаева» к Бену Скривенсу, но позже появился список голкиперов, которые при определенных обстоятельствах могут пополнить клуб и ради этого стоит подождать. Если с одной стороны есть шанс получить Йонас Энрота или Антти Ниеми, а с другой — эмоционального и от того не слишком надежного, хотя и мастеровитого Скривенса, то лучше подождать. Правда, очень трудно понять, насколько список из четырех вратарей является реальным, но в Уфе все в порядке с деньгами и там найдут необходимые средства, если кто-то действительно согласится. Тем более, тот же Андреас Нильссон уже играл в России и не сказать, чтобы он так уж плохо смотрелся в Казани. Да, неудачно сыграл во время финальной серии против СКА, но это была финальная серия. Уфимцев выход в финал устроит.

АРЕНА ИМ. ЧЕРЕПАНОВА.

Вчера мы сообщали о том, что в Барнауле решили снести коробку имени Алексея Черепанова, так как для региональных властей содержать ее оказалось почему-то слишком дорого, были какие-то бюрократические проблемы, из-за чего детей просто не пускали заниматься. К счастью, все быстро решилось. Администрация города заверила, что никакого сноса не будет, именно они берут спортивное сооружение на свой баланс и будут обеспечивать работу. Надеюсь, что это конец истории, и мы больше не будем волноваться по этому поводу.

НОВИЧОК РИЖАН.