Памяти Сергея Мыльникова

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— Дебют в «Тракторе» у вас вышел хоть куда.

— В 18 меня выпустили в Лужниках против «Спартака», за который играли Якушев, Шалимов, Шадрин. Полные трибуны, в ложе — Леонид Ильич.

— Откуда знаете?

— Как говорил Тарасов? Хоккеист на площадке должен видеть своих, чужих и девушку в десятом ряду. А я еще и Брежнева разглядел. Он болел за «Спартак», нередко приезжал на матчи. «Трактор» выиграл 3:0. Для Сереги Макарова, кстати, это был тоже дебют — и он на первой же минуте забил! А последнюю шайбу забросил Коля Шорин. Легендарная для Челябинска фигура. Мы дружили семьями.

— Шорин так и считается пропавшим без вести?

— Да, уже лет двадцать. Челябинск тогда решили очистить от кавказского криминала. На то, чтоб покинуть город, дали сутки. Коля именно в тот вечер на рынке пиво пил. Потом сказал: «Пора домой». Сел в грузовик, за рулем был какой-то южный товарищ. И все, исчез бесследно. Может, убили. Может, забрали в рабство и увезли куда-то в горы.

— Каким образом столько лет скромный «Трактор» вас удерживал?

— Полагаю, в Брежневе дело. Он близко общался с челябинцем Тяжельниковым, большим человеком из ЦК. Остальных-то хоккеистов «Трактора» в Москву провожали с почестями. А я всю жизнь слышал: «Нужно спасать «Трактор». Никуда не отпускали. Даже Тихонов ничего не мог предпринять.

— А как в 1980-м очутились в ленинградском СКА?

— Я лет восемь учился в институте. Никто бы меня в армию не забрал бы, но сам попросился.

— Оригинально.

— Произошел конфликт с Цыгуровым. Несколько молодых хоккеистов решили из команды свалить. Рожков, Бухарин, Жуков и я отправились в Ленинград — «служить». «Трактор» огорчился. Накатали бумагу куда надо, пришел приказ: двоих вернуть. Но фамилии указать забыли. Хотели меня с Жуковым, а получили назад Рожкова и Бухарина.

— В Ленинграде попробовали что-то по-настоящему армейское?

— Привезли в роту на присягу. Еле отыскали сапоги с широким голенищем, ноги-то раскачанные. Завели в красную комнату. Автомат положили на стол, в руки давать не рискнули. Больше за два года военную форму не видел.

В ленинградском хоккее разруха царила — и мы вроде как должны были его поднять. Игроков СКА болельщики на руках носили. Цветы дарили после матчей. А мне руководство 16 квартир предлагало — хоть на Невском, хоть на Финском заливе. Ни одну не поехал смотреть.

— Почему?

— Потому что меня ждали в «Спартаке». Начальник команды Валерий Жиляев полтора года одолевал: «Точно у нас? Не передумаешь?» — «Да точно, точно…» Однако в последний момент Кулагин от меня отказался, взял Сапрыкина. Не знаю, почему. Пришлось возвращаться в Челябинск. А Жиляев до сих пор извиняется при встрече.

— В СКА с тренерами не конфликтовали?

— Когда заикнулся об уходе, Михайлов сразу хотел отчислить: «Ах так?! Будешь дослуживать у черта на рогах, точку охранять». Меня в Смольный вызвал командующий округом. Три часа беседовали. Отличный мужик оказался.

Судите сами: я — прапорщик. Обязан явиться как минимум в военной форме. Ниже подполковника в тех темных коридорах людей не встречал. Один меня до угла довел, перепоручил следующему подполковнику. Через сто метров передавали друг другу. А я — в джинсах, лохматый разгильдяй.

— О чем с командующим договорились?

— Сезон доигрываю, помогаю команде. И меня отпускают с доброй душой. Он слово сдержал, молодец.