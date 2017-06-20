Ветераны сборных СССР и Канады по хоккею встретятся в Москве в честь 45-летия Суперсерии
МОСКВА, 20 июня /ТАСС/. Участники хоккейной Суперсерии 1972 года проведут торжественную встречу в Москве, мероприятие пройдет в сентябре текущего года. Об этом в
пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций заявил двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, участник Суперсерии Борис Михайлов.
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В 2017 году первой Суперсерии между советскими и канадскими хоккеистами исполняется 45 лет.
«Противостояние с [Филом] Эспозито (капитаном сборной Канады и лучшим бомбардиром Суперсерии-1972. — Прим. ТАСС)? Во время тех игр мы нещадно друг друга били, были врагами на льду, а после нормально общались. Несколько лет назад мы с ним встретились и помирились окончательно. В сентябре в Москве у нас будет встреча, куда соберутся все участники той серии, хотя их осталось не так много», — заявил Михайлов.
Суперсерия между сборными СССР и Канады прошла в сентябре 1972 года. Она состояла из восьми товарищеских матчей (по четыре в разных городах Канады и в Москве) между канадскими
В 1974 году состоялась вторая Суперсерия, где победу праздновали хоккеисты из Советского Союза — четыре победы, три ничьи, одно поражение.
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