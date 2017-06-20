Обзор дня: Григоренко пора возвращаться в Россию

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

То, что происходит в Барнауле — настоящий кошмар. Коробку имени Алексея Черепанова могут снести, так как нет денег на ее содержание. Позиция властей более чем странная. Говорят, что на содержание требуется 10 миллионов в год, а лучше эти деньги потратить на другой спорт, так как арена невыгодна. Более безумного аргумента и не встретить. Я жду выхода Владислава Третьяка, который просто обязан решить эту проблему. Именно в этом и заключается работа президента федерации хоккея России. Как оказалось, стадион в Барнауле с 2009 года содержала мама Алексея, потратившая на него всю компенсацию. Я внимательно посмотрел сюжеты о том, что происходит в этом городе. Дикость. Опять какая-то бюрократия, нежелание вникнуть проблему. Жертвами становятся дети, которые в данный тренируются на улице, бросая шайбы чуть ли не с асфальта. И ведь снесут, не моргнут глазом, если ФХР не вмешается. А потом будут возмущаться, как это 10−11 летние дети уезжают за океан.

ЧЕХ ИЗ АХЛ В «СЕВЕРСТАЛИ».

«Северсталь» определилась с последним иностранцем. Контракт с клубом подписал Матей Странски и для этого пришлось что-то заплатить ЦСКА, так как права на игрока были у армейского клуба. С этими правами, кстати, смешно. Драфт отменен, но последствия драфта еще есть, вот и меняют права на чехов, финнов и американцев, получая хоть какую-то копеечку. Матей — воспитанник «Витковице», но с 2010 года находится за океаном и за три года в АХЛ ни разу не сыграл за «Даллас». При этом последние два сезона у него были очень даже неплохими в «Техасе», только это не помогло дебютировать в «Старз». 285 матчей в АХЛ — неплохая история, а для Череповца так и вообще просто шикарная. К тому же Странски из Чехии, то есть не будет шокирован Восточной Европой. Все выглядит неплохо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИННА.

Хенри Иконен проведет ближайший сезон в «Йокерите». Это один из тех финнов, которые тоже рано уехали за океан, поиграли в юниорских лигах, были задрафтованы, но не смогли пробиться на самый верх. Хенри выступал в системе «Тампы», но даже по цифрам видно, что он был не самым крутым нападающим, хотя может действовать, как в центре, так и на фланге. В позапрошлом сезоне Иконен даже отправлялся в ECHL, но быстро вернулся. В этом году форвард провел третий год контракта новичка в системе «молний», опять ничем не запомнился^ и ему предложили искать новую работу. Точнее, не останавливали в поисках нового клуба. Пока трудно понять, поможет ли он финнам. Но шанс дать стоит.

КАРЬЕРА ГРИГОРЕНКО.