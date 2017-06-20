Обзор дня: Григоренко пора возвращаться в Россию
В Барнауле могут снести коробку, которую содержали за счет семьи Алексея Черепанова, «Северсталь» приобрела пятого легионера, а талантливый российский форвард «Колорадо», скорее всего, приедет в КХЛ.
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Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
То, что происходит в Барнауле — настоящий кошмар. Коробку имени Алексея Черепанова могут снести, так как нет денег на ее содержание. Позиция властей более чем странная. Говорят, что на содержание требуется 10 миллионов в год, а лучше эти деньги потратить на другой спорт, так как арена невыгодна. Более безумного аргумента и не встретить. Я жду выхода Владислава Третьяка, который просто обязан решить эту проблему. Именно в этом и заключается работа президента федерации хоккея России. Как оказалось, стадион в Барнауле с 2009 года содержала мама Алексея, потратившая на него всю компенсацию. Я внимательно посмотрел сюжеты о том, что происходит в этом городе. Дикость. Опять
ЧЕХ ИЗ АХЛ В «СЕВЕРСТАЛИ».
«Северсталь» определилась с последним иностранцем. Контракт с клубом подписал Матей Странски и для этого пришлось
ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИННА.
Хенри Иконен проведет ближайший сезон в «Йокерите». Это один из тех финнов, которые тоже рано уехали за океан, поиграли в юниорских лигах, были задрафтованы, но не смогли пробиться на самый верх. Хенри выступал в системе «Тампы», но даже по цифрам видно, что он был не самым крутым нападающим, хотя может действовать, как в центре, так и на фланге. В позапрошлом сезоне Иконен даже отправлялся в ECHL, но быстро вернулся. В этом году форвард провел третий год контракта новичка в системе «молний», опять ничем не запомнился^ и ему предложили искать новую работу. Точнее, не останавливали в поисках нового клуба. Пока трудно понять, поможет ли он финнам. Но шанс дать стоит.
КАРЬЕРА ГРИГОРЕНКО.
Михаил Григоренко уже практически гарантировано вернется в Россию, осталось дождаться двух моментов. Возможно, его заберет «Вегас», а если новичок не выберет центрального нападающего, то «Колорадо» предложит контракт не более, чем на год. Но год — это мало для хоккеиста. Хотя, глядя на игру «Эвеланш» в прошлом году, а также на действия Михаила, мне кажется, что на
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