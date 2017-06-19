Обзор дня: новый вратарь для «Салавата Юлаева»

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Вячеслав Быков дал большее интервью, в котором, как всегда, был аккуратен в выражениях и не рассказал никаких историй, которые бы проливали свет на его внезапный отъезд из КХЛ. Но на это никто и не рассчитывал. А вот некоторые размышления немного смутили. Например, специалист утверждает, что не следит за НХЛ никаким образом из-за того, что те устроили «спортивный террор» и не уважают другие страны. Но причем здесь хоккей? Это как отказываться от учения немецкого языка из-за того, что в середине прошлого века эта страна вела себя неподобающим образом.

Наоборот, нашим тренерам как раз не хватает гибкости, знаний, понимания, что они, по большому счету, мало что умеют. Им бы матчи НХЛ смотреть вместо сна. Да и ладно бы это касалось только изучения североамериканского опыта. Из года в год на чемпионатах мира я вижу одних и тех же людей, которые приезжают посмотреть на турнир. Андрей Скабелка, Сергей Гомоляко… Не понимаю, почему остальные сидят дома? Это же три недели семинара, когда можно даже у какой-нибудь Италии или Венгрии увидеть что-то новое, а на групповом этапе коллеги доступны для общения. Тренеры в КХЛ зачастую отстают от уровня игроков. Последних хотя бы приглашают в Америку, выбирают на драфтах, а тренеры нашей лиги не востребованы абсолютно.

КАНДИДАТ.

Вратарь Кристерс Гудлевскис может перейти в «Салават Юлаев». Сначала это предложил Андрей Василевский, но, получается, он просто знал, что его латвийский коллега готов к переговорам. Гудлевскис может сменить Никласа Сведберга, а швед в этом случае будет отпущен на все четыре стороны, получив зарплату за весь следующий сезон. Хороший ли это вариант? Не самый плохой.

У латвийского вратаря просто не было серьезного шанса пробиться в «Тампу» за последние три сезона, хотя два матча в НХЛ он все-таки провел. Но в клубе явно на него не рассчитывали и в будущем собираются делать ставку на Андрея Василевского. В этом сезоне у Кристерса 37 матчей в АХЛ, с неплохим коэффициентом — 2,65, но при этом он пропустил плей-офф. Команда дошла до финала, а на его счету лишь одна игра. Этого вратаря в Америке хвалили, но он просто не в своем клубе. Гудлевскиса хочет вернуть и рижское «Динамо», так что ему есть из чего выбирать.

ДРАФТ РАСШИРЕНИЯ.

Клубы НХЛ опубликовали списки защищенных игроков от драфта расширения, куда попало 12 россиян. По большому, счету сенсаций нет. Удивительно, что, несмотря на все слухи, «Чикаго» защищает Артема Анисимова, а ведь говорили, что нашего форварда хотели бы обменять. Хотя это просто может означать, что Артема хотят именно обменять, правда, не было новостей о том, что он снял запрет на обмен.

Гораздо интересней посмотреть на то, кого не защитили. Главная сенсация — Алексей Емелин. Он провел неплохой сезон, особенно удалось начало, но в конце опять стал превращаться в узкоспециализированного игрока, который может только провести силовой прием, не размышляя о том, идет ли это на пользу команде. А ошибки в защите вернулись. Александр Бурмистров зря думал, ему удалось обмануть «Аризону» — его тоже могут забрать. Так что Емелин — главная неожиданность.

ХОД НОВОГО «ДИНАМО».

Руководство ЦС «Динамо» даже после выступления игроков еще раз подтвердило, что не собирается считаться правопреемником старого клуба и не намерено выплачивать долги, накопленные за последний год. Это очень неконструктивная позиция, которая вряд ли приведет к миру. Хотя бы потому, что во взаимоотношениях прежнего юридического лица и нынешнего, получившего допуск к турниру, много темных пятен.

Наверняка основная проблема в Андрее Сафронове, но так и разбирайтесь с ним, а не делайте крайними школу, персонал трех клубов, а также хоккеистов. На этой неделе предстоит очередной раунд переговоров. Владимир Воробьев предоставит список хоккеистов, которых он хочет видеть в своем составе, но беда в том, что там есть много игроков с прошлого сезона. А без выплаты долгов они не будут подписывать контракт. 14 дней до начала сезона — это очень мало.