Обзор дня: «Вашингтон» не отдает россиян

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Самое смешное на вчерашней пресс-конференции игроков «Динамо» было то, как они пытались встретиться с главой КХЛ Дмитрием Чернышенко. Алексей Терещенко звонил ему очень много раз, но президент лиги все не мог найти времени ни встретиться, ни позвонить. В пятницу нападающий набрал его в заключительный раз по громкой связи, и все услышали, что секретарь сослалась на очень сложный график Чернышенко, но напомнила, что с понедельника он в отпуске, а в такие дни он просто вообще не может уделять время рабочим проблемам.

Возможно, я бы сам негативно оценил попытку хоккеиста встретиться с руководством, но только если бы у КХЛ были единые и четкие сформулированные правила, которые бы никогда не нарушались. А динамовцы оказались в сложнейшем положении. Новый клуб говорит, что не является правопреемником прошлой команды и не собирается отдавать долги. Если это не так, то все игроки, которые были в системе, автоматически должны стать неограниченно свободными агентами. Они имеют на это право уже хотя бы потому, что им не платят слишком долго.

Но вчера выяснилось, что и уйти им тоже не дают. Говорят, что в лиге запретили одному клубу забрать динамовцев, у которых был действующий контракт. А это уже совсем странно. Нельзя в каком-то месте не быть правопреемником, а в каком-то — быть. Так что встреча с Дмитрием Чернышенко была необходима, но он предпочел скрыться от проблемы.

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КРУГОВОРОТ ВРАТАРЕЙ В ПРИРОДЕ.

До сих пор сохраняется непонятная ситуация с вратарем «Салавата Юлаева» Никласом Сведбергом. Сам он признается, что у него есть чувство, будто уфимцы выкупят его контракт, хотя у него еще год соглашения. В клубе ничего не говорят, а главный тренер Эркка Вестерлунд считает, что у Сведберга есть предложения из-за океана, но если нет, то он не против работать с ним дальше.

Молчит и Леонид Вайсфельд. Известно, что клуб очень сильно интересуется Беном Скривенсом, который в прошлом сезоне не раз выручил минское «Динамо». Но у того своя проблема. Вроде бы ему должны денег в бывшем клубе и обещают все отдать, если он заключит новое соглашение. Не гарантирую, что это правда, но о таких сделках в других командах КХЛ я наслышан.

Но почему бы не оставить Сведберга? Да, в последние два сезона он играл не сказать, чтобы очень хорошо, но два года назад собрался в плей-офф, а в прошлом году у него не было шансов с такой-то защитой. Если наладить оборону, то, мне кажется, что он будет допускать гораздо меньше ляпов.

РОССИЙСКАЯ ЗАЩИТА «ВАШИНГТОНА».

Вчера «Вашингтон» решил защитить всех своих российских игроков перед драфтом расширения. Ну вряд ли бы новый клуб взял Александра Овечкина с такой огромной зарплатой и сомнительной игрой. Но у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова закончились контракты, а новые пока им не предложили. Впрочем, теперь «Вашингтон» дал понять, что заинтересован в этих хоккеистах.

Про Орлова мы говорили совсем недавно. Он мог вернуться в КХЛ, но в «Кэпиталз» осознали, насколько он ценный кадр, и решили сделать ставку на Дмитрия. С Кузнецовым же все чуть сложней. Он ведь такая же важная часть команды, как и тот же Ти. Джей. Оши. Да, у Евгения бывали средние игры, но ниже своего уровня он не опускался, а в хорошие дни был просто неудержим. К тому же он в самом расцвете сил. Просто интересно, что даст ему клуб, учитывая, что у 11 игроков завершились контракты. На Кузнецова можно и потратиться.

РИЖАНЕ ПОЛНЫ ОПТИМИЗМА.

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о положении клуба перед нынешним сезоном. Пока все выглядит неплохо. Бюджет почти 12 миллионов евро, серьезные требования к легионерам, с которыми явно ошиблись в прошлом сезоне. Новый тренер Сандис Озолиньш, который будет работать в тесной связке с Гиртсом Анкипансом.

Я не знаю, почему на должность генерального менеджера не поставили Нормундса Сейеса, который в лучшие годы поражал точечным попаданием с иностранцами, но он стал советником президента. Правда, история с Бобом Хартли, который отказался возглавить клуб, выглядит неполной. Он настоятельно просил не говорить с ним о «Динамо» во время чемпионата мира, но ему постоянно названивали из клуба и предлагали подписать контракт. Теперь мы видим, что еще и встреча была. Хартли, кажется, понял, что если он не может договориться по такому пустяку, то не стоит начинать и длительные отношения.