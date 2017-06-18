Обзор дня: «Вашингтон» не отдает россиян
Хоккеисты московского «Динамо» хотели встретиться с президентом КХЛ, но тот избежал разговора о проблеме, в «Салавате Юлаеве» никак не могут решить, что делать с вратарем, а «Вегас» лишился возможности взять российских игроков из «Вашингтона».
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Самое смешное на вчерашней
Возможно, я бы сам негативно оценил попытку хоккеиста встретиться с руководством, но только если бы у КХЛ были единые и четкие сформулированные правила, которые бы никогда не нарушались. А динамовцы оказались в сложнейшем положении. Новый клуб говорит, что не является правопреемником прошлой команды и не собирается отдавать долги. Если это не так, то все игроки, которые были в системе, автоматически должны стать неограниченно свободными агентами. Они имеют на это право уже хотя бы потому, что им не платят слишком долго.
Но вчера выяснилось, что и уйти им тоже не дают. Говорят, что в лиге запретили одному клубу забрать динамовцев, у которых был действующий контракт. А это уже совсем странно. Нельзя в
КРУГОВОРОТ ВРАТАРЕЙ В ПРИРОДЕ.
До сих пор сохраняется непонятная ситуация с вратарем «Салавата Юлаева» Никласом Сведбергом. Сам он признается, что у него есть чувство, будто уфимцы выкупят его контракт, хотя у него еще год соглашения. В клубе ничего не говорят, а главный тренер Эркка Вестерлунд считает, что у Сведберга есть предложения
Молчит и Леонид Вайсфельд. Известно, что клуб очень сильно интересуется Беном Скривенсом, который в прошлом сезоне не раз выручил минское «Динамо». Но у того своя проблема. Вроде бы ему должны денег в бывшем клубе и обещают все отдать, если он заключит новое соглашение. Не гарантирую, что это правда, но о таких сделках в других командах КХЛ я наслышан.
Но почему бы не оставить Сведберга? Да, в последние два сезона он играл не сказать, чтобы очень хорошо, но два года назад собрался в
РОССИЙСКАЯ ЗАЩИТА «ВАШИНГТОНА».
Вчера «Вашингтон» решил защитить всех своих российских игроков перед драфтом расширения. Ну вряд ли бы новый клуб взял Александра Овечкина с такой огромной зарплатой и сомнительной игрой. Но у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова закончились контракты, а новые пока им не предложили. Впрочем, теперь «Вашингтон» дал понять, что заинтересован в этих хоккеистах.
Про Орлова мы говорили совсем недавно. Он мог вернуться в КХЛ, но в «Кэпиталз» осознали, насколько он ценный кадр, и решили сделать ставку на Дмитрия. С Кузнецовым же все чуть сложней. Он ведь такая же важная часть команды, как и тот же Ти. Джей. Оши. Да, у Евгения бывали средние игры, но ниже своего уровня он не опускался, а в хорошие дни был просто неудержим. К тому же он в самом расцвете сил. Просто интересно, что даст ему клуб, учитывая, что у 11 игроков завершились контракты. На Кузнецова можно и потратиться.
РИЖАНЕ ПОЛНЫ ОПТИМИЗМА.
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о положении клуба перед нынешним сезоном. Пока все выглядит неплохо. Бюджет почти 12 миллионов евро, серьезные требования к легионерам, с которыми явно ошиблись в прошлом сезоне. Новый тренер Сандис Озолиньш, который будет работать в тесной связке с Гиртсом Анкипансом.
Я не знаю, почему на должность генерального менеджера не поставили Нормундса Сейеса, который в лучшие годы поражал точечным попаданием с иностранцами, но он стал советником президента. Правда, история с Бобом Хартли, который отказался возглавить клуб, выглядит неполной. Он настоятельно просил не говорить с ним о «Динамо» во время чемпионата мира, но ему постоянно названивали из клуба и предлагали подписать контракт. Теперь мы видим, что еще и встреча была. Хартли, кажется, понял, что если он не может договориться по такому пустяку, то не стоит начинать и длительные отношения.
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