Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30087716/
15 июня 2017, 19:12 | Хоккей | Советский спорт

Александр Овечкин: Хотел поговорить с Путиным о судьбе «Кузни» и «Динамо»

Обозреватель «Советского спорта» выяснил у Александра Овечкина, какой вопрос именитый форвард хотел задать Президенту РФ на «Прямой линии».

Обозреватель Советского спорта выяснил у Александра <span class=error>Овечкина</span> какой вопрос именитый форвард хотел задать Президенту РФ на Прямой линии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг знаменитый капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что близко к сердцу принял тревожную ситуацию в московском «Динамо», чьим воспитанником он является, и готов задать вопрос о дальнейшей судьбе хоккейного на «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным.

«ЖАЛЬ, ЧТО ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ ВИДЕ СПОРТА»

Овечкин действительно отправился в студию и участвовал в прямом эфире. Телекамеры выхватывали лидера сборной России крупным планом. Однако до разговоров с Президентом о хоккее дело так и не дошло. На Путина в четверг сыпались со всех сторон сообщения о куда более злободневных и критических проблемах в нашей стране.

Но проблемы есть и в хоккее. И их надо решать. И очень хорошо, что в них готовы принимать участие по личной инициативе такие медийные, широко известные персоны, как Овечкин. Поэтому после окончания «Прямой линии» обозреватель «Советского спорта» решил выяснить у Александра — что конкретно он хотел сказать Президенту?

— Я хотел поговорить о ситуации, которая сейчас сложилась в КХЛ, — объяснил Александр. — По новокузнецкому хоккею, о том, что с ним происходит. Ну и насчет «Динамо».

— Вы готовы сейчас высказать свою личную позицию по этим двум самым горячим темам межсезонья?
— Да просто очень жалко, что такое происходит в нашем виде спорта. Я надеюсь, что клубы, которые испытывают какие-то трудности, будут выбираться из них. И болельщики будут видеть свою любимую команду на площадке.

«ВСТРЕЧАЛСЯ С КАПИТАНОМ БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

— В душе вы можете допустить, что московское «Динамо» может пропустить сезон из-за внутренних неурядиц? Или это вариант из серии «такого не может быть никогда»?
— Я не могу этого представить. Такой великий клуб, с такой историей… Надеюсь, что этого не произойдет.

— Чем можно ему помочь?
— Есть руководство клуба. Есть Центральный совет спортобщества «Динамо». Многие сейчас переживают за его судьбу. И делают все, чтобы болельщики бело-голубых в следующем сезоне приходили на арену и болели за свою команду. Надо же думать и о детской хоккейной школе! Ее тоже надо поддерживать. Очень важно не сломать эту цепочку. Чтобы школа жила, новые игроки появлялись. А «Динамо» было на привычном месте в турнирной таблице — претендовало на самые высокие места.

— Наверняка вы уже разговаривали с кем-то из игроков…
— Я буквально на днях встречался с капитаном «Динамо» Алексеем Терещенко. Игроки ведь тоже сильно переживают. Он узнал, что я пойду на «Прямую линию»… Жаль, что не получилось у меня задать вопросы. Потому что их к Президенту было очень много. Думаю, ничего страшного тут нет. В следующий раз, если будет такая возможность, мне удастся с Владимиром Владимировичем и о хоккее поговорить.

— Напоследок — один личный вопрос. Как ваша поврежденная в плей-офф нога? Не помешает ли травма готовиться к сезону?
— Все уже в порядке. Тренироваться в полную силу мне ничего не помешает. Подготовлюсь, как надо.

ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Как горел стадион, построенный к Чемпионату мира (Видео)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ