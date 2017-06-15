Александр Овечкин: Хотел поговорить с Путиным о судьбе «Кузни» и «Динамо»

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В четверг знаменитый капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что близко к сердцу принял тревожную ситуацию в московском «Динамо», чьим воспитанником он является, и готов задать вопрос о дальнейшей судьбе хоккейного на «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным.

«ЖАЛЬ, ЧТО ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ ВИДЕ СПОРТА»

Овечкин действительно отправился в студию и участвовал в прямом эфире. Телекамеры выхватывали лидера сборной России крупным планом. Однако до разговоров с Президентом о хоккее дело так и не дошло. На Путина в четверг сыпались со всех сторон сообщения о куда более злободневных и критических проблемах в нашей стране.

Но проблемы есть и в хоккее. И их надо решать. И очень хорошо, что в них готовы принимать участие по личной инициативе такие медийные, широко известные персоны, как Овечкин. Поэтому после окончания «Прямой линии» обозреватель «Советского спорта» решил выяснить у Александра — что конкретно он хотел сказать Президенту?

— Я хотел поговорить о ситуации, которая сейчас сложилась в КХЛ, — объяснил Александр. — По новокузнецкому хоккею, о том, что с ним происходит. Ну и насчет «Динамо».

— Вы готовы сейчас высказать свою личную позицию по этим двум самым горячим темам межсезонья?

— Да просто очень жалко, что такое происходит в нашем виде спорта. Я надеюсь, что клубы, которые испытывают какие-то трудности, будут выбираться из них. И болельщики будут видеть свою любимую команду на площадке.

«ВСТРЕЧАЛСЯ С КАПИТАНОМ БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

— В душе вы можете допустить, что московское «Динамо» может пропустить сезон из-за внутренних неурядиц? Или это вариант из серии «такого не может быть никогда»?

— Я не могу этого представить. Такой великий клуб, с такой историей… Надеюсь, что этого не произойдет.

— Чем можно ему помочь?

— Есть руководство клуба. Есть Центральный совет спортобщества «Динамо». Многие сейчас переживают за его судьбу. И делают все, чтобы болельщики бело-голубых в следующем сезоне приходили на арену и болели за свою команду. Надо же думать и о детской хоккейной школе! Ее тоже надо поддерживать. Очень важно не сломать эту цепочку. Чтобы школа жила, новые игроки появлялись. А «Динамо» было на привычном месте в турнирной таблице — претендовало на самые высокие места.

— Наверняка вы уже разговаривали с кем-то из игроков…

— Я буквально на днях встречался с капитаном «Динамо» Алексеем Терещенко. Игроки ведь тоже сильно переживают. Он узнал, что я пойду на «Прямую линию»… Жаль, что не получилось у меня задать вопросы. Потому что их к Президенту было очень много. Думаю, ничего страшного тут нет. В следующий раз, если будет такая возможность, мне удастся с Владимиром Владимировичем и о хоккее поговорить.