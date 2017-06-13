Обзор дня: Малкин к нам не вернется

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Стоило Евгению Малкину выиграть Кубок Стэнли, как пошли совершенно странные заявления. Героем дня стал президент ФХР Владислав Третьяк, который вдруг заявил, что российские клубы нашли бы возможность вернуть нападающего в Россию пусть и на один год. Малкину будут созданы отличные условия и он не пожалеет. Хорошо, если бы это было шуткой. У Малкина контракт до сезона 2022 года с зарплатой в 9,5 миллионов долларов. Это же сколько надо будет потратить, чтобы действительно заинтересовать хоккеиста вернуться? Но, допустим. Хотя это все равно, что допустить наличие настоящего деда Мороза. Проблема же российского хоккея не в том, что нет Малкина, а в том, что потенциальные малкины от нас убегают. Ведь кто подпишет Евгения? Такие деньги смогут найти только два клуба в КХЛ, которые к форварду захотят еще несколько ведущих игроков. И получится, что у Евгения в сезоне будет только три-четыре серьезных матча, а также финал плей-офф. Если уж у нас действительно есть свободные деньги (что вряд ли), то лучше их направить на то, чтобы уравнять возможности клубов. Пусть все решают хоккеисты, тренеры и менеджеры, как это получилось у «Нэшвилла», который совершил подвиг в этом сезоне. Да и не поможет Малкин нам выиграть Олимпиаду. Не так создаются хорошие команды.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАЛОЛЫ.

Часто повторял, что лучшим российским менеджером, работающим с иностранным рынком, является Игорь Варицкий. Но были и у него проколы. Самый показетльный и во многом неожиданный — приглашение финна Олли Палолы. Это очень крутой бомбардир, он приехал из Финляндии в Россию, набрав у себя дома 65 очков в 80 матчах. Но в Подольске провалился — 1+4. Я спрашивал у Варицкого, что произошло и он признался, что тогда в «Витязе» к хоккеисту не нашли подход тренеры (работал Олег Ореховский). Палола вернулся домой, точнее переехал в Швецию и снова был одним из лучших в команде, набрав 52 очка в 58 встречах. Теперь снайпер подписал контракт с «Йокеритом» и это очень мощное усиление финнов. Да, я тоже сомневаюсь в талантах Юкки Ялонена, но он и сам понимает, что для ставка на Олли может принести успех.

ПРИЗНАНИЕ ФАЗЛЕЕВА.

Российский нападающий Радель Фазлеев, который провел неудачный сезон в фарм-клубе «Филадельфии», где он не поднимался выше четвертого звена, а в конце сезона плотно сел на скамейку, рассказал интересную вещь. Например, при каких обстоятельствах он уехал за океан. Напомним, что у воспитанника «Ак Барса», серебряного призера молодежного чемпионата мира — трехлетний контракт с «Флайерз», а мы в России только на словах озабочены тем, чтобы прекратить отток наших ребят за границу. Так вот Радель честно ждал контракта от «Ак Барса», но ему ничего не предлагали. Только после этого он уехал и еще выслушал в спину различные упреки. Это к вопросу о том, что клубам лиги нужно не только ограничивать «потолок» зарплат, но и тщательно следить за тем, чтобы у них были права на ограниченное количество хоккеистов. И драфт, конечно, нужно возвращать. Если же возвращаться к Фазлееву, то он совсем не оправдывается, говоря о том, что ужасный сезон у него получился только из-за того, что он выступал в четвертом звене. Радель вообще не для четвертого звена.

ФИНН В «СЛОВАНЕ».