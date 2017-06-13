Обзор дня: Малкин к нам не вернется
Владислав Третьяк неожиданно допустил, что Евгений Малкин может приехать играть в Россию, «Йокерит» подписал очень сильного форварда, который не по своей вине провалил первый сезон в КХЛ, а воспитанник «Ак Барса» объяснил, почему он уехал за океан.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Стоило Евгению Малкину выиграть Кубок Стэнли, как пошли совершенно странные заявления. Героем дня стал президент ФХР Владислав Третьяк, который вдруг заявил, что российские клубы нашли бы возможность вернуть нападающего в Россию пусть и на один год. Малкину будут созданы отличные условия и он не пожалеет. Хорошо, если бы это было шуткой. У Малкина контракт до сезона 2022 года с зарплатой в 9,5 миллионов долларов. Это же сколько надо будет потратить, чтобы действительно заинтересовать хоккеиста вернуться? Но, допустим. Хотя это все равно, что допустить наличие настоящего деда Мороза. Проблема же российского хоккея не в том, что нет Малкина, а в том, что потенциальные малкины от нас убегают. Ведь кто подпишет Евгения? Такие деньги смогут найти только два клуба в КХЛ, которые к форварду захотят еще несколько ведущих игроков. И получится, что у Евгения в сезоне будет только
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАЛОЛЫ.
Часто повторял, что лучшим российским менеджером, работающим с иностранным рынком, является Игорь Варицкий. Но были и у него проколы. Самый показетльный и во многом неожиданный — приглашение финна Олли Палолы. Это очень крутой бомбардир, он приехал из Финляндии в Россию, набрав у себя дома 65 очков в 80 матчах. Но в Подольске провалился — 1+4. Я спрашивал у Варицкого, что произошло и он признался, что тогда в «Витязе» к хоккеисту не нашли подход тренеры (работал Олег Ореховский). Палола вернулся домой, точнее переехал в Швецию и снова был одним из лучших в команде, набрав 52 очка в 58 встречах. Теперь снайпер подписал контракт с «Йокеритом» и это очень мощное усиление финнов. Да, я тоже сомневаюсь в талантах Юкки Ялонена, но он и сам понимает, что для ставка на Олли может принести успех.
ПРИЗНАНИЕ ФАЗЛЕЕВА.
Российский нападающий Радель Фазлеев, который провел неудачный сезон в
ФИНН В «СЛОВАНЕ».
Иные иностранцы в КХЛ находят работу вопреки всему. Даже непонятно, как Томми Тайми получил приглашение от «Слована» и заключил с ними контракт. Он был слабым звеном в китайском клубе, проведя невзрачные 18 матчей в регулярном чемпионате. На его счету ужасный сезон в «Амуре» и
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