Обзор дня: Малкин снова лучший
Один из сильнейших форвардов «Барыса» не уйдет из клуба, «Куньлунь» сделал еще одно приличное приобретение, а лучший российский защитник в Северной Америке вряд ли вернется в КХЛ.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Евгений Малкин выиграл Кубок Стэнли, и нет никаких сомнений, что сейчас он лучший форвард из России, выступающий в НХЛ. Причем в этом сезоне Малкин провел просто шикарный сезон, а во время
Давно не видел этого хоккеиста, не разговаривал с ним, но внимательно следил за тем, как он вел себя за океаном. Кажется, что Малкин изменился в лучшую сторону. Большим потрясением для него стало непопадании в список лучших хоккеистов за всю историю НХЛ, хотя многие эксперты считали, что он достоин быть там. Но Евгений сам виноват в той ситуации, и я уже говорил об этом.
Малкин вел себя совсем не так, как можно было ждать от звезды. Мог послать репортеров, спрятаться от них, не прийти на встречу, если ему это не нравилось. Такое не замечается в России (и все считают, что хоккеист
ДОУС ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «ДИНАМО».
Из Казахстана сообщают, что Найджел Доус никуда из «Барыса» не уходит и проведет в Астане еще один сезон, как и предусмотрено контрактом. Это логично, ведь он мог заключить договор с московским «Динамо», а сейчас будущее
«ВАШИНГТОН» ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ ОРЛОВА.
В «Вашингтоне» среагировали на слухи о том, что Дмитрий Орлов может вернуться в Россию, и, говорят, что там отношение к нашему хоккеисту сильно поменялось. Вдруг все поняли, насколько он хорош, как важен для команды, и признали, что недооценивали защитника, который в атаке может сыграть иногда лучше нападающего. Говорят, что Дмитрий не только попадет в список тех, кто будет защищен от выбора «Вегаса», но и получит очень приличный контракт, да еще и долгосрочный. В случае если нашему хоккеисту предложат достойные условия, он точно останется за океаном. Аргумент про участие в Олимпийских играх не будет принят во внимание.
КУЛДА — В «КУНЬЛУНЕ».
Латвийский защитник Артурс Кулда подписал контракт с китайским клубом «Куньлунь», и даже странно, что «Йокерит» не предложил ему достойных денег на новый сезон. Артурс очень долго выступает в КХЛ и является одним из сильнейших защитников в латвийском хоккее. Не все у него было гладко в матчах прошлого чемпионата, но тогда весь финский клуб потряхивало. В 2015 году он покинул «Салават Юлаев», и пошли слухи, что Кулда вообще мог завершить карьеру, но сам он был удивлен подобными разговорами.
Повреждение, конечно, было, но не фатальное, и латвийский игрок быстро привел себя в форму. В Уфе все равно решили не оставлять его и, наверное, сильно пожалели. Если же говорить о переходе, то быстрей бы начался турнир в Сочи. Этот «Куньлунь» уже фаворит всей конференции. На бумаге.
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