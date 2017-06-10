Бородуля: В Астане про хоккей ничего не знают, с трудом полдворца собирается на «Барыс»

— На днях вы подписали однолетний двусторонний контракт с казахстанской «Сарыаркой». Какие ожидания от нового клуба?

— С нетерпением жду начала сезона. Уже соскучился по хоккею. Хочется показать все свои лучшие качества на льду и помочь команде добиться высоких результатов. Заключить соглашение с «Сарыаркой» дорогого стоит, ведь клуб на ведущих ролях в ВХЛ.



— За эту команду также выступает опытный российский голкипер Георгий Гелашвили, в своё время становившийся лучшим в КХЛ два сезона подряд. Рады заполучить такого коллегу?

— Даже очень рад. Он опытный вратарь, который большую часть своей карьеры провёл в КХЛ. Думаю, Георгий поделится со мной бесценным опытом. Всегда приятно работать с такими мастерами.



— Предыдущий сезон вы провели в чемпионате Казахстана — в клубе «Темиртау». Как оцените для себя этот опыт?

— По итогу очень рад, что всё именно так сложилось. В сентябре в «Юности» мне сказали искать работу, после чего четыре месяца пришлось провести в фарм-клубе. Ужасное было время, которое даже не хочется вспоминать. Я очень сильно переживал, что попросту пропущу сезон. Поэтому здорово было оказаться в «Темиртау», хотя, признаться, раньше я так не думал. В этой команде я стал получать много игрового времени и концовкой сезона остался доволен.



— В «Темиртау» в матчах плей-офф у вас лучший процент отражённых бросков за всю игровую карьеру, а именно 94,7. Как вы относитесь к личной статистике или стараетесь не обращать внимания?

— После каждого матча слежу за статистикой, ведь это показатель моей игры, моего уровня на данный момент. Это помогает делать определённые выводы и держать себя в тонусе.



— «Темиртау» вышел в финал первенства Казахстана и уступил лишь в седьмой игре серии «Номаду». Обидно, когда не хватает всего чуть-чуть до главного трофея?

— Безусловно. Очень неприятно остановиться в одном шаге от триумфа. Но, с другой стороны, мы добрались до финала, победив лидеров чемпионата и цеплялись за серию до последнего матча. Это достойный показатель. Но, к сожалению, победителем становится только одна команда.



— В полуфинале вашей дружине противостоял «Арлан», где играет ещё один белорусский вратарь — Степан Горячевских. Поддерживаете связь?

— Со Стёпой пару раз пообщались. Тем не менее мы больше соперники, чем коллеги. Хотя, конечно, приятно, что в чемпионате Казахстана есть хоккеисты из Беларуси.



— Как оцените уровень хоккея в Казахстане?

— Он на очень достойном уровне. Если брать в целом чемпионат, то он лучше, сбалансированнее, чем тот же ОЧБ. Непредсказуемых результатов и конкуренции здесь гораздо больше.



— Много ли болельщиков ходит на игры?

— Зрителей на трибунах очень много. Болеют все активно. Причём почти в каждом городе, за исключением Астаны. Складывается такое чувство, что про хоккей там ничего не знают. Говорят, с трудом полдворца собирается на «Барыс», а на «Номад» — только родственники игроков.



— Тяжело ли было привыкнуть к быту другой страны?

— Нет, у меня лично никаких проблем не возникло. Очень много схожего с Беларусью.



— Над решением уехать размышляли долго?

— Нет. Ждать какой-то другой вариант уже не было времени. Просто хотелось играть, поэтому сразу дал добро и купил билет.



— Следите ли за положением дел в белорусском хоккее?

— Да, конечно. Читаю новости, стараюсь не забывать.



— Результаты национальной команды на прошедшем чемпионате мира вас удивили?

— Нет. Но ребята всё равно молодцы. Справились с давлением и сохранили прописку в элитном дивизионе.



— Совсем недавно минское «Динамо» расторгло контракт с Кевином Лаландом. Как, по-вашему, значит ли это, что сейчас у нас в стране будут делать упор на белорусскую вратарскую школу?

— Сложный вопрос. Все говорят, что нет в Беларуси вратарей, но я так не считаю. Если ребятам доверять, где-то рисковать, давать им игровую практику, то всё выйдет на новый уровень. Но, признаться, я был удивлён насчёт решения по Кевину. Не думал, что «Динамо» сделает такой шаг. Хотя, с другой стороны, верное решение. Команде нужны перемены.



— Ваше отношение к натурализации канадских хоккеистов?

— Я категорически против. Если ты канадец, то борись за место в составе сборной со своими соотечественниками. У нас есть и вратари, и защитники, и нападающие. Просто необходимо подключать их. Может быть, даже создать второй состав сборной и ездить на игры с командами дивизиона ниже. Тогда и можно будет говорить о росте хоккея в стране.



— В прошлом году Андрей Мезин провёл элитный кемп для вратарей, и вы также приняли в нём участие. Какие впечатления оставило это мероприятие?

— Кемп был хороший. Потихоньку, но движемся в правильном направлении. Нужно подобное устраивать каждый год. Попробовать где-то и за границей обмениваться опытом. Например, в Финляндии, Швеции. Там топовые вратари каждый год появляются.



— Ваши цели на предстоящий сезон?

— Есть одна цель — своей игрой за «Сарыарку» заслужить вызов в национальную сборную. Буду стараться всё для этого делать.