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9 июня 2017, 11:42 | Хоккей | Чемпионат.com

Сборная Канады примет участие в Sochi Hockey Open

Шестым участником открытого турнира в Сочи станет канадская национальная сборная.

Об этом информирует официальный сайт южного клуба Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, состав участников Sochi Hockey Open окончательно сформирован. В августе в «Большом» сыграют хоккейный клуб «Сочи», олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь Ред Стар» и сборная Канады.

Также команда Континентальной хоккейной лиги из Сочи сообщает, что расписание турнира будет опубликовано в ближайшее время.

Сборная Канады
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