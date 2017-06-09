«Панарин и Зайцев открыли глаза на новую Россию»

НЕРАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН

Шипачев, Береглазов, Антипин, Миронов, Аалтонен, Кемпе, Ержабек, Воробьев, Мамин, Дыбленко, Воробьев — это только те, кто уже подписал контракты с клубами НХЛ после окончания сезона КХЛ. Были еще Пайгин и Соботка, уехавшие чуть раньше, и скоро к ним практически наверняка присоединятся Дадонов и Ковальчук. Могут быть и другие варианты, скажем, Андроновым и Киселевичем за океаном интересуются уже по пять команд, причем предметно интересуются, однако ЦСКА их просто так, понятно, не отпустит.

В обратную сторону пока что проследовали Трямкин, Шарипзянов и Ларсен. Наверняка приедет Калинин. Обмен далеко не равноценный, и это еще мягко говоря.

— В последние годы Никита Зайцев и Артемий Панарин открыли русским ребятам дорогу в НХЛ, — говорит агент Дэн Мильштейн. — Открыли глаза генеральным менеджерам в Северной Америке, открыли им новую КХЛ, новую Россию. Зайцев и Панарин теперь ассоциируются с русским хоккеем. Поэтому генменеджеры ныне очень активно работают в этом направлении. Плюс качество русских игроков значительно улучшилось в последние годы. К тому же эти самые генменеджеры не видят такой большой конкуренции от КХЛ, какой она была 3 — 4 года назад, когда в России платили огромные зарплаты, взятые с потолка. Сейчас только официально 12 кахаэловских команд с долгами, а на самом деле их гораздо больше. А еще и потолок зарплат собираются понижать.

К Панарину и Зайцеву непременно стоит добавить Радулова. Эта троица показала, что спокойно может со старта выступать на ведущих ролях в клубах любого калибра. Не случайно Илья Ковальчук привлекает весьма серьезный интерес, несмотря на солидный возраст. Нефть грохнулась, удерживать звезд клубам, разбрасывая сотни миллионов, все сложнее, так что все говорит о том, что отток продолжится, а то и серьезно усилится.

— Так или иначе все упирается в качество хоккеиста, — продолжает Мильштейн. — Русская хоккейная школа всегда была брендом, просто слегка потеряла позиции, а сейчас их восстанавливает. Тренеры стали сильнее, значительно большее внимание уделяется физподготовке, которая строится по мировым стандартам. Посмотрите, сейчас почти у всех клубов НХЛ есть зачастую русскоговорящие скауты, которые работают конкретно по России, выискивая таланты. А еще пару лет назад более чем у половины таких даже не было.

Все хотят изюминку, и все знают, что в России ее можно найти. Потому что очень многие ребята оказываются не «засвеченными», не выступая за молодежные и юниорские сборные, куда не так-то просто попасть. А талантов много. Но ситуация меняется. Скоро российский рынок будет хорошо изучен, и драфтовать с каждым годом россиян будут все больше. И таких, как Дацюк, которого выбрали в шестом раунде, больше не будет. Но пока еще есть таланты, мимо которых прошли, поэтому отток опытных ребят продолжится.

ИГРОКИ ИЗ РОССИИ — «ЗОЛОТО»

Мы разговаривали с инсайдером TSN Дарреном Дрегером на тему отношения к российским игрокам в НХЛ, и он тоже признал, что ситуация сильно изменилась. В то же время есть несколько клубов, которые относятся к русским с подозрением и тщательно их избегают. Однако и тут есть подвижки. Один из таких клубов, чей менеджмент прежде давал понять, что драфтовать хоккеистов из России в первом раунде не будет ни за какие коврижки, всерьез заинтересовался молодым форвардом Климом Костиным, на которого хочет сделать ставку.

КХЛ, несмотря на все вполне обоснованные претензии к ней, остается сильнейшим чемпионатом в Европе. И очень и очень тяжелым в плане загруженности и логистики, что выдвигает особые требования к подготовке. Максимально в этом плане приближенные к НХЛ. Многие легионеры признаются, что в родных чемпионатах им приходилось намного проще. И у многих уходит время на адаптацию. Это не Швейцария, где каждую ночь спишь дома, где самый дальний выезд — четыре часа на автобусе.

Недаром генменеджер «Девилз» Рэй Шеро назвал игроков из России «золотом». Мол, и игроки классные, и платить за них ничего не надо. И раз тренд круто поменялся, не пора ли возобновить трансферное соглашение с НХЛ? Может, не на таких условиях, как, например, у шведов или финнов, у которых можно чуть ли не в любой момент выдернуть игрока под контрактом. На других, более справедливых, какие и предлагались ФХР в свое время, однако та запросила заоблачные индивидуально пересматриваемые компенсации, а шведы тем временем получают 325 тысяч долларов за каждого, если за год набирается больше 10. А их уже больше 10 уезжает. И никто за них в итоге ничего не получит.