Овечкина и Малкина нет в списке кандидатов в сборную России на новый сезон
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отсутствуют в списке кандидатов в сборную России по хоккею на олимпийский сезон, документ опубликован на официальном сайте Министерства спорта.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В списке основного состава 50 игроков, в том числе представители НХЛ Виктор Антипин («Баффало»), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников (все — «Тампа-Бэй»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба — «Вашингтон»), Андрей Миронов («Колорадо»), Артемий Панарин («Чикаго»), Иван Проворов («Филадельфия») и Вадим Шипачев («Вегас»).
В резервный состав включены еще 25 хоккеистов, в том числе Денис Гурьянов из «Далласа».
В сезоне-2017/18 сборной России предстоит участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. НХЛ объявила, что не будет прерывать чемпионат на время Олимпиады, и вопрос участия игроков лиги в Играх-2018 закрыт.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter