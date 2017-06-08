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8 июня 2017, 13:05 | Хоккей | Р-Спорт

Овечкина и Малкина нет в списке кандидатов в сборную России на новый сезон

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отсутствуют в списке кандидатов в сборную России по хоккею на олимпийский сезон, документ опубликован на официальном сайте Министерства спорта.

Нападающий клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и форвард Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин отсутствуют в списке кандидатов в сборную России по хоккею на олимпийский сезон документ опубликован на официальном сайте Министерства спорта. Увеличить
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В списке основного состава 50 игроков, в том числе представители НХЛ Виктор Антипин («Баффало»), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников (все — «Тампа-Бэй»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба — «Вашингтон»), Андрей Миронов («Колорадо»), Артемий Панарин («Чикаго»), Иван Проворов («Филадельфия») и Вадим Шипачев («Вегас»).

В резервный состав включены еще 25 хоккеистов, в том числе Денис Гурьянов из «Далласа».

В сезоне-2017/18 сборной России предстоит участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. НХЛ объявила, что не будет прерывать чемпионат на время Олимпиады, и вопрос участия игроков лиги в Играх-2018 закрыт.

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