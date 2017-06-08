Овечкина и Малкина нет в списке кандидатов в сборную России на новый сезон

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В списке основного состава 50 игроков, в том числе представители НХЛ Виктор Антипин («Баффало»), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников (все — «Тампа-Бэй»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба — «Вашингтон»), Андрей Миронов («Колорадо»), Артемий Панарин («Чикаго»), Иван Проворов («Филадельфия») и Вадим Шипачев («Вегас»).

В резервный состав включены еще 25 хоккеистов, в том числе Денис Гурьянов из «Далласа».

В сезоне-2017/18 сборной России предстоит участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. НХЛ объявила, что не будет прерывать чемпионат на время Олимпиады, и вопрос участия игроков лиги в Играх-2018 закрыт.