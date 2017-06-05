Обзор дня: куда податься Ковальчуку?
Нападающий Илья Ковальчук, чей контракт со СКА истек, ищет клуб, в котором хотел бы постараться выиграть Кубок Стэнли, а Григорий Панин может вернуться к тренеру, которому он был не нужен.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Илья Ковальчук всерьез намерен уехать в Северную Америку, но это логично, так как ему совершенно нечего делать в КХЛ. Деньги? Теперь для Ильи это не играет вообще никакой роли. Олимпиада? Вы уверены, что наш нападающий поехал бы туда? Это совсем не факт, так как у него не самые лучшие отношения с Олегом Знарком и сейчас просто не время рассказывать о сути их конфликта. Но там и
РЕШЕНИЕ ПО КИРИЛЛУ СЕМЕНОВУ.
Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко уже неоднократно делал заявления, которые опровергались, но в лиге пока молчат и именно он рассказал о том, как будут поступать с игроками «Металлурга». И тут много непонятного.
СРЫВ МАЛКИНА.
Евгений Малкин замахнулся на болельщика после третьего матча в Нэшвилле, видео с этим моментом попало в сеть и теперь НХЛ предстоит хоть
НЕУЖЕЛИ ПАНИН ВЕРНЕТСЯ В КАЗАНЬ?
Защитник Григорий Панин может перейти в «Ак Барс», и агент игрока не скрывает этого, подтверждая факт ведения переговоров. Если сделка совершится, то она будет одной из самых курьезных среди свободных агентов в КХЛ. Панин вернется не просто в Казань, а к Зинэтуле Билялетдинову, от которого и уезжал в Москву. Перед выходом в отпуск Григорий рассказывал, что за время карьеры он не поссорился ни с одним тренером и для него личность главного не играет никакой роли при переходе. Но не стоит забывать, что Панин при Билялетдинове играл очень редко, а тренера злило не только умение хоккеиста получать две минуты на ровном месте, но и некоторые тактические провалы. Стал ли Панин другим за последние три года? Совсем нет. Он
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