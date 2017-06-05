Обзор дня: куда податься Ковальчуку?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Илья Ковальчук всерьез намерен уехать в Северную Америку, но это логично, так как ему совершенно нечего делать в КХЛ. Деньги? Теперь для Ильи это не играет вообще никакой роли. Олимпиада? Вы уверены, что наш нападающий поехал бы туда? Это совсем не факт, так как у него не самые лучшие отношения с Олегом Знарком и сейчас просто не время рассказывать о сути их конфликта. Но там и какого-то конфликта крупного не было. Так, мелкие неприятности. Илья мог бы и закончить карьеру, но зачем, раз есть шанс еще поиграть в Северной Америке. Но где? Уже практически понятно, что это будет не «Дэвилз». В клубе уже в открытую говорят, что не будут чинить ему преград, если он найдет достойный вариант обмена. В принципе, Илья мог бы остаться в «Нью-Джерси», но у него осталось один-два сезона и хочется хотя бы побороться за Кубок. Среди вариантов «Сан-Хосе» и «Сент-Луис». В Торонто уже поспешили опровергнуть интерес к нашему игроку и мы этот вариант не обсуждаем. Конечно, лучше ехать в «Шаркс». Ближе всего к крупному успеху именно они.

РЕШЕНИЕ ПО КИРИЛЛУ СЕМЕНОВУ.

Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко уже неоднократно делал заявления, которые опровергались, но в лиге пока молчат и именно он рассказал о том, как будут поступать с игроками «Металлурга». И тут много непонятного. Почему-то это любой игрок команды может обратиться в дисциплинарный комитет по поводу статуса своего контракта? На каком основании, если существуют определенные правила? Речь идет, прежде всего, о Кирилле Семенове, но он принадлежит клубу и смена статуса команды, как мне кажется, не самый лучший аргумент в пользу разрыва контракта, не предусматривающего компенсацию. Кроме того, не забывайте, что клуб покинул лигу в том числе и по финансовым обстоятельствам, так что глупо лишать «Металлург» возможности заработать. Наверное, для всех профессиональных лиг должны быть единые правила. В конце концов, клуб в Новокузнецке будет функционировать, только в другой лиге, но это означает, что соперником будет не СКА и ЦСКА, а «Зауралье» и «Спутник». Сегодня вопрос с Семеновым будет рассмотрен дополнительно и, надеюсь, лига в очередной раз не скомпрометирует себя.

СРЫВ МАЛКИНА.

Евгений Малкин замахнулся на болельщика после третьего матча в Нэшвилле, видео с этим моментом попало в сеть и теперь НХЛ предстоит хоть что-то сказать по этому поводу. Ситуация очень странная. Например, можно было бы что-то предъявить и организаторам матча, которые допустили, чтобы соперник покидал лед в такой обстановке, когда с трибун летел разный мусор. Но никто, кроме Евгения, не среагировал — этот факт не пойдет в плюс при обсуждении поступка российского игрока. Чисто по-человечески нашего хоккеиста можно понять. Кто знает, как бы вы повели себя на его месте. Но Малкин даже в таком положении должен помнить, что в матчах НХЛ главные — зрители. Как бы не хотелось признавать другого, но все в лиге посвящено тому, чтобы к турниру был интерес со стороны болельщиков. Там бьются за каждого, конкурируя с другими монстрами Северной Америки, типа НБА или лиги бейсбола. Так что надо сдерживаться.

НЕУЖЕЛИ ПАНИН ВЕРНЕТСЯ В КАЗАНЬ?