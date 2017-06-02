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2 июня 2017, 22:48 | Хоккей | Om1.ru

Умер бывший генменеджер омского «Авангарда» Анатолий Бардин

Он скончался в возрасте 61 года.

2 июня скончался бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин. С ним клуб завоевывал самые высокие награды в своей истории. На посту генменеджера команды он проработал 15 лет. Вместе с ним «Авангард» взял золотые медали чемпионата России по хоккею. Тогда Анатолий Бардин вышел на лед с сигарой. Этот выход до сих пор болельщики вспоминают как легенду.

Как сообщает пресс-служба «Авангарда» Анатолий Бардин скончался после продолжительной болезни в возрасте 61 года. Известно, что в последнее время функционер жил в Германии.

Редакция портала Om1.ru выражает соболезнования родным и близким.
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