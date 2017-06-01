«Салават» заплатил 80 млн за Кареева, а Зиновьев «кинул» «Авангард»

Максим Мамин перешёл во «Флориду Пантерз»

Форвард московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт с «Флорида Пантерз». Об этом в своём «твиттере» обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.

Соглашение является двусторонним: если россиянин сможет закрепиться в НХЛ, его оклад составит $ 757 тыс., а если будет отправлен в фарм-клуб, то его зарплата сократится в 10 раз и составит $ 70 тыс. Кроме этого, контракт предусматривает возможность временной отправки Мамина в КХЛ. В прошлом сезоне 22-летний нападающий набрал за ЦСКА 25 (12+13) очков в 42 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) очка в 9 матчах плей-офф.

В 2016 году Мамин был задрафтован «Флоридой» под общим 175-м номером (6-й раунд).

«Кузня» обменяла Кареева в «Салават», получив взамен Литвинова и 80 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Кареев продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Новокузнецкий «Металлург» обменяет своего вратаря на голкипера уфимцев Андрея Литвинова и денежную компенсацию в размере 80 млн рублей.

22-летний Кареев прошедший сезон начинал в «Металлурге», но затем перешёл в «Нефтехимик». После завершения чемпионата вернулся в «Кузню». Всего он провёл 44 матча в регулярном чемпионате, одержав 12 побед с процентом отражённых бросков 93,6 и коэффициентом надёжности 2,31. Сам вратарь после объявления о сделке поблагодарил клуб за этот шаг, и пожелал ему возвращения в КХЛ.

«Хотел бы сказать спасибо “Металлургу”, что в сложившейся ситуации клуб поступил правильно. Выражаю огромную благодарность всем преданным болельщикам, которые, несмотря на результаты, поддерживали команду и меня в частности! Я очень ценю всё то, что для меня было сделано за эти годы в Новокузнецке. Мне жаль покидать команду и город, но так складываются обстоятельства. Желаю “Металлургу” удачи и успехов в новом сезоне. Надеюсь, что однажды Новокузнецк снова будет представлен своей командой в Континентальной хоккейной лиге», — приводит слова Кареева официальный сайт «Металлурга».

Следующий сезон новокузнецкий «Металлург» проведёт в ВХЛ.

«Авангард» будет судиться с «Кузней» за Кирилла Семёнова

О таком намерении омского клуба сообщил его президент Владимир Шалаев. Сделал он это в эфире «Радио Сибирь». Шалаев заявил, что намерен вернуть игрока, и по этому поводу будет вынужден обратиться в арбитраж.

«Я не буду скрывать, мы хотим вернуть нашего Семёнова обратно, он центральный нападающий. Это наш воспитанник, мы видим его потенциал. Скабелка умеет работать с молодыми игроками и сможет его раскрыть до достаточно высокого уровня.

Но «Кузня» впервые за многие годы нарушила все корпоративные договорённости и решила нашим игроком поторговать. Поэтому сегодня мы подали документы в арбитраж, будем судиться. Это наш игрок, он хочет играть в «Авангарде». У нас есть документы от предыдущего руководства Новокузнецка том, что нам его вернут. Но пришёл Зиновьев и решил: «Да ну, зачем же. Я лучше продам». Это не очень хорошо, так не поступают в корпорации. Не по-джентльменски, нарушается корпоративная этика.

А говорить о том, что это была скрытая аренда… Ничего подобного. Аренда предусматривает арендную плату. Но нам никто арендной платы не платил, мы его отдали туда бесплатно. И он два года помогал и прекрасно играл за Новокузнецк совершенно бесплатно для омского «Авангарда». Какая же это аренда? — сказал Шалаев.

«Куньлунь» подписал Кайла Чипчуру и Андрея Костицына

31-летний центральный нападающий Кайл Чипчура продолжит карьеру в «Куньлуне». С канадцем заключено однолетнее соглашение.

«Кайл Чипчура подписал однолетний контракт с «Куньлунем», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе китайского клуба.

В прошлом сезоне в составе «Слована» Чипчура отыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал себе в актив 29 очков по системе «гол+пас» (13+16), отбыл 50 минут штрафного времени. В «Слован» Кайл перебрался в 2016 году из «Аризона Койотс», за который выступал в течение двух сезонов.

Чуть ранее клуб из Пекина объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Андреем Костицыным. Ранее «Чемпионат» сообщал, что борьбу за форварда вели два клуба — «Куньлунь» и минское «Динамо», но он выбрал первоначальное предложение.

В минувшем сезоне 32-летний Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач, коэффициент полезности «+9». Всего в КХЛ на его счету 173 (78+95) результативных балла в 284 играх за «Сочи», «Торпедо» и «Трактор».

В Башкортостане стадион назвали именем Сергея Гимаева

Имя известного хоккеиста, тренера и эксперта Сергея Наильевича Гимаева было присвоено ледовой арене в городе Туймазы, что находится в республике Башкортостан. «Теперь на хоккейной карте России есть дворец имени Сергея Наильевича Гимаева. В городе Туймазы, на родине его папы!» — написал в своём «твиттере» телекомментатор Денис Казанский. Ранее этот стадион, построенный в 2013 году и вмещающий около 1000 зрителей, назывался «Туймазы-Арена».

Отец Гимаева Наиль Зямгутдинович родился в деревне Какрыбашево Туймазинского района Башкирской АССР и по профессии был военным лётчиком. Сергей Гимаев скоропостижно скончался 18 марта 2017 года от сердечного приступа в Туле во время матча ветеранов.