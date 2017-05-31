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31 мая 2017, 17:52 | Хоккей | БЕЛТА

Минская «Юность» пополнилась хоккеистом из США

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер экстралиги сезона-2016/2017 минская «Юность» укрепляет свои ряды накануне очередного чемпионата. Минский клуб подписал трудовое соглашение с нападающим из США Райном Уолтерсом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Юности».

Последним клубом новичка белорусской команды был Рапид-Сити <span class=error>Раш</span> выступающий в Хоккейной лиге Восточного побережья (<span class=error>ECHL</span>). В минувшем сезоне <span class=error>Райан</span> Уолтерс стал самым результативным игроком Рапид-Сити <span class=error>Раш</span> набрав 69 очков в ходе регулярного чемпионата. Увеличить
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Последним клубом новичка белорусской команды был «Рапид-Сити Раш», выступающий в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В минувшем сезоне Райан Уолтерс стал самым результативным игроком «Рапид-Сити Раш», набрав 69 очков в ходе регулярного чемпионата.

Продолжит выступление в «Юности» и форвард Максим Парфеевец, который продолжит сотрудничество с минчанами. Игрок выступает за «Юность» с 2013 года и провел за клуб 113 матчей. -0-

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