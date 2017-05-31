Минская «Юность» пополнилась хоккеистом из США
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер экстралиги сезона-2016/2017 минская «Юность» укрепляет свои ряды накануне очередного чемпионата. Минский клуб подписал трудовое соглашение с нападающим из США Райном Уолтерсом, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе «Юности».
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Последним клубом новичка белорусской команды был «Рапид-Сити Раш», выступающий в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В минувшем сезоне Райан Уолтерс стал самым результативным игроком «Рапид-Сити Раш», набрав 69 очков в ходе регулярного чемпионата.
Продолжит выступление в «Юности» и форвард Максим Парфеевец, который продолжит сотрудничество с минчанами. Игрок выступает за «Юность» с 2013 года и провел за клуб 113 матчей. -0-
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