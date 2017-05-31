Минская «Юность» пополнилась хоккеистом из США

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Последним клубом новичка белорусской команды был «Рапид-Сити Раш», выступающий в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В минувшем сезоне Райан Уолтерс стал самым результативным игроком «Рапид-Сити Раш», набрав 69 очков в ходе регулярного чемпионата.

Продолжит выступление в «Юности» и форвард Максим Парфеевец, который продолжит сотрудничество с минчанами. Игрок выступает за «Юность» с 2013 года и провел за клуб 113 матчей. -0-