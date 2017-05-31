В чемпионате Казахстана ограничат возраст легионеров

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— в матчах третьего этапа Чемпионата РК (плей-офф), если после трех периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 (двадцать) минут. Игра продолжается до первой заброшенной шайбы. Количество овертаймов неограниченно. (В сезоне 2016−2017 — во всех матчах, кроме решающего, назначалась серия буллитов);.

— четвертьфинальная серия плей-офф чемпионата РК проводится до 4-х побед одной из команд. (В сезоне 2016−2017 — четвертьфинальная серия длилась до 3 побед одной из команд);.

— первые два матча серии ¼ финала и, в случае необходимости, пятый и шестой матчи проводятся на полях хоккейных клубов, команды которых заняли по итогам первого и второго этапов Чемпионата более высокие места;.

— команды уступившие в полуфинальных сериях получают бронзовые медали чемпионата (В сезоне 2016−2017 — бронзовые медали получала команда, уступившая в полуфинале и занявшая более высокое место по итогам первых двух этапов турнира);.

— в общей заявке игроков команды хоккейного клуба должно быть не менее 15-и хоккеистов: 14 полевых и 1 вратарь — граждан Республики Казахстан. (В сезоне 2016−2017 — 14 (13+1));.

— команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч Чемпионата не более 22 хоккеистов: 2 вратаря и 20 полевых игроков, среди которых должно быть заявлено не менее 5 (пяти) хоккеистов, родившихся не ранее 1 января 1996 года — граждан РК, имеющих право выступать за национальную сборную Республики Казахстан. (В сезоне 2016−2017 — 4);.

— вратари — граждане Республики Казахстан, должны сыграть не менее 50% игрового времени матчей в Регулярном Чемпионате;.

— запрещается заявлять на матч чемпионата РК игроков, родившихся ранее 1 января 1984 года (не распространяется на граждан Казахстана).