Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/29928567/
31 мая 2017, 11:41 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Обзор дня: уход Боченски — потеря для лиги

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски завершил карьеру, Александр Овечкин не сменит клуб в НХЛ, а «Динамо» официально рассталось с вратарем.

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Брэндон Боченски все-таки решил завершить карьеру. Это серьезный удар как по «Барысу» (хотя контракт у него закончился), так и по КХЛ. Совсем чуть-чуть ему не хватило до показателя «один балл за игру». 397 очков в 399 играх — это пример для подавляющего числа нападающих, выступавших в нашем чемпионате. Мне из знаменитой тройки в Астане Боченски нравился больше всех. Агрессивно-игровой стиль, когда думаешь, что человек вот-вот начнет драться, а на самом деле он накручивал защитников и обманывал вратаря.

Впрочем, себя в обиду никогда не давал. Брэндона вызывали на Матч звезд, и там он старался получать удовольствие от каждого момента, от каждой секунды. Спокойно мог выслушивать вопросы на русском языке, хотя понимал пять процентов слов, и все равно отвечал. Он всегда понимал, когда именно заканчивается работа: не после финальной сирены, а когда команда села в автобус и уехала с арены.

Казахстан сделал мудрый шаг, дав ему гражданство, но проблемы сборной слишком велики, чтобы он мог все исправить. В НХЛ он так и не заиграл, но в КХЛ стал важным хоккеистом. Брэндон в конце прошлого сезона попал под спорный силовой прием, получил сотрясение, старался восстановиться, но сейчас понял, что смысла в этом нет. Очень большая потеря для нашей лиги.

СУДЬБА ОВЕЧКИНА.

Генеральный менеджер «Вашингтона» подтвердил, что в клубе нет ни у кого и мыслей обменять Александра Овечкина. Может быть, как-нибудь потом, но не в ближайшем будущем. Логичное решение. Кто будет отказываться от человека, которого знает весь мир, пусть у него возникли игровые проблемы. Возможно, это ошибка со стороны «Кэпиталз», который хотят выиграть титул, но вряд ли решающая. Клуб ведь предлагает новый контракт Барри Троцу, а надо бы задуматься, почему у этого тренера сильная команда в самый важный момент рассыпается. Но для Александра будущий сезон будет очень важным. Еще один неудачный чемпионат ему могут не простить, а отныне все его «пустые» серии будут обсуждаться гораздо сильней, чем в прошлом сезоне. В НХЛ — так. Никто не будет вспоминать, как ты играл год-два назад, Надо быть лучшим сейчас, в данный момент. И неважно, Овечкин ты, или игрок четвертого звена.

ЛАЗУШИН УХОДИТ.

Александр Лазушин покидает «Динамо» и, говорят, в скором времени пополнит состав «Лады». Почему-то этот ход руководства клуба расстроил болельщиков. Хотя все же очевидно. За место первого номера будут бороться Александр Еременко, Иван Бочаров и Александр Шарыченков, а Лазушин просто слабей каждого из них. Либо по возрасту, либо по стабильности.

У него был один очень удачный сезон, но тогда в «Динамо» работал Рашит Давыдов, который славится тем, что работает только с сильными вратарями, не замечая никого вокруг. И как только Александр Еременко вылечился, то сразу стал выходить в стартовом составе, а Лазушину безосновательно отказали в доверии. Тем не менее, бывшему игроку «Динамо» не должно быть стыдно за этот этап карьеры. Я помню, что когда его пригласили в клуб, то многие удивлялись. Мол, он в Новокузнецке не вытаскивал матчи, что ему делать там, где нужно спасть. Лазушин показал, что умеет выручать.

НОВОКУЗНЕЦКОЕ ДОВЕРИЕ.

Генеральный директор Сергей Зиновьев остается в «Металлурге». Настоящие владельцы клуба дали понять, что он совсем ни в чем не виноват, а только с ним у клуба есть хоть какое-то будущее. Остается в команде и Вадим Шахрайчук, а бюджет совсем не изменится. У меня вообще появилось подозрение, что настоящие владельцы «Металлурга» с облегчением восприняли решение КХЛ.

Они превратились из самого бедного клуба КХЛ в самый богатый в ВХЛ, а российские болельщики любят, чтобы их команда выигрывала и зрителей, возможно, будет даже больше. Понравилось и то, что этим решением поставлен на место мэр города, который чего-то там требовал от хоккеистов, не имея на это никаких оснований. Вертикаль клуба, о которой так много твердили, сохраниться, а продавать талантливых игроков можно и из высшей лиги.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Что светит «Барысу» без Боченски?

Что светит «Барысу» без Боченски?

Окончание многолетним капитаном хоккейного клуба «Барыс» Брэндоном Боченски карьеры игрока стало тем редким случаем, когда долго бродившие слухи оказались достоверными.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае