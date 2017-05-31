Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Брэндон Боченски все-таки решил завершить карьеру. Это серьезный удар как по «Барысу» (хотя контракт у него закончился), так и по КХЛ. Совсем чуть-чуть ему не хватило до показателя «один балл за игру». 397 очков в 399 играх — это пример для подавляющего числа нападающих, выступавших в нашем чемпионате. Мне из знаменитой тройки в Астане Боченски нравился больше всех. Агрессивно-игровой стиль, когда думаешь, что человек вот-вот начнет драться, а на самом деле он накручивал защитников и обманывал вратаря.

Впрочем, себя в обиду никогда не давал. Брэндона вызывали на Матч звезд, и там он старался получать удовольствие от каждого момента, от каждой секунды. Спокойно мог выслушивать вопросы на русском языке, хотя понимал пять процентов слов, и все равно отвечал. Он всегда понимал, когда именно заканчивается работа: не после финальной сирены, а когда команда села в автобус и уехала с арены.

Казахстан сделал мудрый шаг, дав ему гражданство, но проблемы сборной слишком велики, чтобы он мог все исправить. В НХЛ он так и не заиграл, но в КХЛ стал важным хоккеистом. Брэндон в конце прошлого сезона попал под спорный силовой прием, получил сотрясение, старался восстановиться, но сейчас понял, что смысла в этом нет. Очень большая потеря для нашей лиги.

СУДЬБА ОВЕЧКИНА.

Генеральный менеджер «Вашингтона» подтвердил, что в клубе нет ни у кого и мыслей обменять Александра Овечкина. Может быть, как-нибудь потом, но не в ближайшем будущем. Логичное решение. Кто будет отказываться от человека, которого знает весь мир, пусть у него возникли игровые проблемы. Возможно, это ошибка со стороны «Кэпиталз», который хотят выиграть титул, но вряд ли решающая. Клуб ведь предлагает новый контракт Барри Троцу, а надо бы задуматься, почему у этого тренера сильная команда в самый важный момент рассыпается. Но для Александра будущий сезон будет очень важным. Еще один неудачный чемпионат ему могут не простить, а отныне все его «пустые» серии будут обсуждаться гораздо сильней, чем в прошлом сезоне. В НХЛ — так. Никто не будет вспоминать, как ты играл год-два назад, Надо быть лучшим сейчас, в данный момент. И неважно, Овечкин ты, или игрок четвертого звена.

ЛАЗУШИН УХОДИТ.

Александр Лазушин покидает «Динамо» и, говорят, в скором времени пополнит состав «Лады». Почему-то этот ход руководства клуба расстроил болельщиков. Хотя все же очевидно. За место первого номера будут бороться Александр Еременко, Иван Бочаров и Александр Шарыченков, а Лазушин просто слабей каждого из них. Либо по возрасту, либо по стабильности.

У него был один очень удачный сезон, но тогда в «Динамо» работал Рашит Давыдов, который славится тем, что работает только с сильными вратарями, не замечая никого вокруг. И как только Александр Еременко вылечился, то сразу стал выходить в стартовом составе, а Лазушину безосновательно отказали в доверии. Тем не менее, бывшему игроку «Динамо» не должно быть стыдно за этот этап карьеры. Я помню, что когда его пригласили в клуб, то многие удивлялись. Мол, он в Новокузнецке не вытаскивал матчи, что ему делать там, где нужно спасть. Лазушин показал, что умеет выручать.

НОВОКУЗНЕЦКОЕ ДОВЕРИЕ.

Генеральный директор Сергей Зиновьев остается в «Металлурге». Настоящие владельцы клуба дали понять, что он совсем ни в чем не виноват, а только с ним у клуба есть хоть какое-то будущее. Остается в команде и Вадим Шахрайчук, а бюджет совсем не изменится. У меня вообще появилось подозрение, что настоящие владельцы «Металлурга» с облегчением восприняли решение КХЛ.