Обзор дня: уход Боченски — потеря для лиги
Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски завершил карьеру, Александр Овечкин не сменит клуб в НХЛ, а «Динамо» официально рассталось с вратарем.
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Брэндон Боченски
Впрочем, себя в обиду никогда не давал. Брэндона вызывали на Матч звезд, и там он старался получать удовольствие от каждого момента, от каждой секунды. Спокойно мог выслушивать вопросы на русском языке, хотя понимал пять процентов слов, и все равно отвечал. Он всегда понимал, когда именно заканчивается работа: не после финальной сирены, а когда команда села в автобус и уехала с арены.
Казахстан сделал мудрый шаг, дав ему гражданство, но проблемы сборной слишком велики, чтобы он мог все исправить. В НХЛ он так и не заиграл, но в КХЛ стал важным хоккеистом. Брэндон в конце прошлого сезона попал под спорный силовой прием, получил сотрясение, старался восстановиться, но сейчас понял, что смысла в этом нет. Очень большая потеря для нашей лиги.
СУДЬБА ОВЕЧКИНА.
Генеральный менеджер «Вашингтона» подтвердил, что в клубе нет ни у кого и мыслей обменять Александра Овечкина. Может быть,
ЛАЗУШИН УХОДИТ.
Александр Лазушин покидает «Динамо» и, говорят, в скором времени пополнит состав «Лады».
У него был один очень удачный сезон, но тогда в «Динамо» работал Рашит Давыдов, который славится тем, что работает только с сильными вратарями, не замечая никого вокруг. И как только Александр Еременко вылечился, то сразу стал выходить в стартовом составе, а Лазушину безосновательно отказали в доверии. Тем не менее, бывшему игроку «Динамо» не должно быть стыдно за этот этап карьеры. Я помню, что когда его пригласили в клуб, то многие удивлялись. Мол, он в Новокузнецке не вытаскивал матчи, что ему делать там, где нужно спасть. Лазушин показал, что умеет выручать.
НОВОКУЗНЕЦКОЕ ДОВЕРИЕ.
Генеральный директор Сергей Зиновьев остается в «Металлурге». Настоящие владельцы клуба дали понять, что он совсем ни в чем не виноват, а только с ним у клуба есть хоть
Они превратились из самого бедного клуба КХЛ в самый богатый в ВХЛ, а российские болельщики любят, чтобы их команда выигрывала и зрителей, возможно, будет даже больше. Понравилось и то, что этим решением поставлен на место мэр города, который
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