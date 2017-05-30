Обзор дня: рижане определились, минчане в смятении

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

В понедельник закрылась последняя тренерская вакансия. В рижское «Динамо» назначен Сандис Озолиньш, и латвийский клуб сделал мощный ход, чтобы привлечь к себе внимание. Озолиньш вернулся в хоккей в прошлом году, работал помощником, особенно не мелькал на экранах, иногда демонстративно отказываясь от интервью. Потом стали говорить, что он просто присматривается, привыкает, а через три года обязательно начнет самостоятельное плавание. Успехи появились практически сразу. Для хоккеистов он был серьезным авторитетом, подсказывал правильные вещи, которые лучшим образом сказались на игре клуба. Просто проблем у «Динамо» было столько, что их один помощник тренера ни за что бы не решил.

Сейчас нам говорят, что все будет иначе. Бюджет увеличивается и будет стабильным, на рынке команда будет работать серьезно, и нужно было закрыть позицию тренера. С Бобом Хартли не получилось. Он запросил слишком много денег, что немного удивительно, но да ладно. Неделю назад генменеджер клуба Гиртс Анкипанс говорил, что для него предпочтительней вариант с местным специалистом, а мы гадали, кто это может быть. Озолиньша исключали, так как были в курсе его планов. Но Сандис передумал и решил рискнуть.

ИНОСТРАНЦЫ В ВХЛ.

Красноярский «Сокол», выступающий в ВХЛ, приобрел сразу двух иностранцев. Команду пополнили два словака, причем, весьма неплохого уровня. Окажись они в «Югре», «Амуре» или «Автомобилисте» — никто бы не удивился. Радован Пулиш набрал 38 очков в 45 встречах сильнейшей словацкой лиги. Он даже выступал за национальную команду страны, но на чемпионат мира не попал. Зато немного поиграл в КХЛ за «Слован», но без особого успеха.

В «Соколе» будет играть первый в истории красноярского хоккея легионер из Дальнего Зарубежья. В стан «крылатых» переходит нападающий сборной Словакии 26-летний Петер Зузин. Последние два сезона играл в словацкой «Экстралиге» за «Зволен». В регулярном чемпионате 2016/17гг. провел за свой клуб 55 матчей и набрал 42 (11+31) очка. В плей-офф 7 матчей — 6 (3+3) очков. Чемпион Словакии 2012/13гг. В сезоне 2014/15гг. выступал за клуб «Оломоуц» в главном дивизионе Чехии. За национальную сборную страны сыграл 16 матчей.

Петер Зузин — менее известный хоккеист. Хотя прошлый сезон у него тоже вышел неплохим. 42 очка в 55 матчах, вызов в национальную команду. Петер практически всю карьеру провел дома, если не считать год в Чехии командировкой. Пулиш поиграл в лиге Квебека, в других европейских чемпионатах. Интересно, что в прошлом сезоне они выступали в одном звене. Кажется, что «Сокол» сделал все, чтобы считаться фаворитом будущего турнира.

ЧЕШСКОЕ УСИЛЕНИЕ.

«Нефтехимик» подписал контракт с чешским форвардом Робином Ганзлом. Единственный его минус — вся карьера в одном чемпионате. Нападающий никогда из Чехии не выезжал. Но как только у него вышел отличный сезон, нападающий сразу получил выгодное финансовое предложение. Ему 28 лет, но только в этом году его вызвали в сборную, и Робин даже провел восемь матчей на чемпионате мира. Представляете, он раньше даже на Евротур не попадал.

Это очень интересный факт, и хотелось бы понять, почему такое происходило? Вроде бы, это неплохой центральный, с хорошей статистикой, а не звали. Андрей Назаров явно видит его в первом-втором звеньях, так как держать иностранца в третьем будет странно. Но все-таки хоккеист не играл нигде, кроме Чехии, незнаком с географией России и вряд ли понимает, что такое приехать в Хабаровск и там выложиться по-полной.

МИНЧАНЕ НА РАСПУТЬЕ.

Из Минска каждый день ждешь новостей и все они, как одна, странные. Теперь новый руководитель федерации хоккея говорит, что тренерский штаб в клубе останется прежним, но в его словах я не увидел, что специалистам дадут работать. «Пока» штаб остается без изменений — это все равно, что «мы пока не нашли замену». Но Крейгу Вудкрофту придется очень непросто, учитывая новые правила, когда виновником всех бед в стране делается профессиональный коммерческий клуб. Вудкрофт и в прошлом году прыгнул выше головы с командой, учитывая ограниченный состав и травмы ведущих игроков.

Теперь его заставляют отказаться от ведущих хоккеистов, но в Минске ведь никто на это обращать внимание не будет. Нет побед — тренер виноват. А еще Семен Шапиро, который теперь отвечает за развитие хоккея, говорит, что можно обойтись и двумя легионерами. Да можно вообще ставить хоть одних воспитанников Солигорска. Вопрос, что именно хотят видеть от «Динамо»? Туда в нынешнем турнире должны приходить готовые ребята, а Вудкрофт не обязан их воспитывать. Слушайте, может быть, Минску пора самим отказаться от КХЛ, чтобы «Динамо» никого не нервировало. Смысла пребывания в лиге такого клуба нет. Лучше уж выступать в чемпионате страны и не волноваться.