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30 мая 2017, 12:18 | Хоккей | Vesti.kz

В Казахстане представили проект собственной Молодежной хоккейной лиги

Проект казахстанской Молодежной хоккейной лиги представили на Исполкоме Казахстанской федерации хоккея (КФХ), передает корреспондент Vesti.kz.

Старт состязания намечен на август. Увеличить
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В турнире смогут принять участие игроки в возрасте от 16 до 19 лет: заявочный лист рассчитан 30 хоккеистов, максимум шесть иностранцев. Календарь состязания «подгонят» под количество участников. Пока просчитаны варианты с шестью, семью и восемью командами.

Если заявку подадут шесть команд, то по схеме два+два (две домашние и две гостевые игры) они проведут 20 игр каждая. Если регламент три+три, то на каждый клуб выходит по 30 встреч.

При максимальном количестве участников, восьми командах и схеме три+три каждый клуб проведет по 42 матча. По итогам «регулярки» предусмотрен плей-офф.

Стартовать турнир должен 15 августа и продолжится до 30 ноября.

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