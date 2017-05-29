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29 мая 2017, 16:36 | Хоккей | Sports.kz

Кубок Казахстана пройдёт в Кокшетау и Павлодаре

На ежегодном совещании руководителей клубов были определены даты и места проведения Кубка Казахстана.

На ежегодном совещании руководителей клубов были определены даты и места проведения Кубка Казахстана. Увеличить
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Турнир пройдёт с 19 по 27 августа в Павлодаре и Кокшетау. Финал и матч за третье место состоятся в Кокшетау.

Группа «А» (Павлодар)

«Номад» (Астана)
«Иртыш» (Павлодар)
«Бейбарыс» (Атырау)
«Алматы» (Алматы)
«Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск)

Группа «B» (Кокшетау)

«Темиртау» (Темиртау)
«Арлан» (Кокшетау)
«Кулагер» (Петропавловск)
«Горняк» (Рудный)
«Астана» (Астана).

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