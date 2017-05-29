Кубок Казахстана пройдёт в Кокшетау и Павлодаре
На ежегодном совещании руководителей клубов были определены даты и места проведения Кубка Казахстана.
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Турнир пройдёт с 19 по 27 августа в Павлодаре и Кокшетау. Финал и матч за третье место состоятся в Кокшетау.
Группа «А» (Павлодар)
«Номад» (Астана)
«Иртыш» (Павлодар)
«Бейбарыс» (Атырау)
«Алматы» (Алматы)
«Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск)
Группа «B» (Кокшетау)
«Темиртау» (Темиртау)
«Арлан» (Кокшетау)
«Кулагер» (Петропавловск)
«Горняк» (Рудный)
«Астана» (Астана).
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