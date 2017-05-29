Обзор дня: деньги надо зарабатывать, а не получать

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Бывший президент КХЛ Александр Медведев часто дает интервью, но после некоторых даже и не знаешь, что сказать. На этот раз он обрушился с критикой на «потолок» зарплат, заявив, что на 600 миллионов рублей (но это еще не скоро), не создать команду. Мол, придет, в команду некий Иванов, который стоит 150 миллионов, а денег на него нет. Ох, тяжелая ситуация. По средствам надо жить. Мало ли клубов в НХЛ, которые отказываются от игроков из-за того, что тот или иной им не по карману? Правда, Александр Иванович говорит о другом. Мол, Иванов не получит такие деньги и поедет в Америку или Европу. Но это вряд ли. Деньги везде считают. Хоккеисты должны отрабатывать свои деньги. Александр Овечкин, получая свои 10 миллионов долларов приносит доход клубу. За счет рекламы, за продажи атрибутики, за счет еще сотни мелочей. На Овечкина ходят. Овечкин мелькает на всех тусовках, что делает «Вашингтон» еще более популярным. У нас же зарплаты просто взяты с потолка и ничем не подкреплены. Надо думать, как сделать так, чтобы хоккеисты отдавали, а не только брали. Сколько рекламных роликов лиги в прошедшем сезоне вы видели с участием Сергея Мозякина, Вадима Шипачева или Василия Кошечкина? Ноль. Ну какие там зарплаты в 150 миллионов.

РОССИЯНИН ВЫИГРАЛ КУБОК.

Защитник Михаил Сергачев стал обладателем Мемориального кубка. Это шестой российский хоккеист, который выиграл трофей. Из «Монреаля» он был отправлен в юниорскую лигу именно с такой задачей и справился с ней. В следующем сезоне у Сергачева будет возможность играть за «Канадиенс» и, надеюсь, что он повторит успех Ивана Проворова. Но сам по себе титул совсем ничего не означает. Самый знаменитый обладатель трофея из наших — Александр Радулов, у которого была непростая судьба, но он хотя бы стал звездой российского уровня. С остальными не все так весело. Кирилл Кабанов практически завершил карьеру — о нем ничего не слышно. Антон Злобин в прошлом сезоне играл в ВХЛ и не в первом звене. Станислав Галиев был измучен системой «Вашингтона», а Андрей Локтионов стал жертвой своего агента, который зачем-то вернул его в Россию и закрыл дверь в НХЛ. Хочется, чтобы у Михаила была лучшая карьера. Все данные есть.

ГДЕ ОКАЖЕТСЯ ГАВРИКОВ?

Владислав Гавриков может перейти в СКА и если это случится за ту сумму, о которой говорят, то в выигрыше останется только «Локомотив». Да, ярославский клуб теряет очень сильного защитника, но в системе команды есть люди, который пусть и не полностью заменят игрока, но сделают все, чтобы потеря не была фатальной. Но сто миллионов останется у клуба. Конечно, выиграет и СКА, просто их победа будет слишком дорогой, хотя о цене они не думают. Но выигрывает ли сам Владислав? Все, кто уезжает за океан этим летом, говорят, что они просто боятся, что через год у них может и не быть предложений. И лучше воспользоваться шансом, раз он появился. Гаврикова настойчиво зовут в «Коламбус» и там бы он играл — достаточно посмотреть на состав «жакетов». Но он склоняется к тому, чтобы остаться в России, сыграть на Олимпиаде. Не думаю, что год в нынешней КХЛ пойдет на пользу. Сейчас правда все идет к тому, что появится интрига в турнире. Те же питерцы слишком много потеряют, в ЦСКА хоть и собрали семь звеньев, но систему оставили прежней, а остальные клубы ослабли. Кроме, возможно, «Авангарда». Но Гавриков все равно сильно рискует карьерой. Он сам еще ничего не решил, но что-то принятие решения затягивается.

ЛЕЩЕНКО ОСТАНЕТСЯ В «СПАРТАКЕ».