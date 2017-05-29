Обзор дня: деньги надо зарабатывать, а не получать
Защитник Владислав Гавриков думает о том, чтобы остаться в КХЛ и перейти в СКА, еще один российский игрок выиграл Мемориальный кубок, а первый президент КХЛ делает странные заявления.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Бывший президент КХЛ Александр Медведев часто дает интервью, но после некоторых даже и не знаешь, что сказать. На этот раз он обрушился с критикой на «потолок» зарплат, заявив, что на 600 миллионов рублей (но это еще не скоро), не создать команду. Мол, придет, в команду некий Иванов, который стоит 150 миллионов, а денег на него нет. Ох, тяжелая ситуация. По средствам надо жить. Мало ли клубов в НХЛ, которые отказываются от игроков
РОССИЯНИН ВЫИГРАЛ КУБОК.
Защитник Михаил Сергачев стал обладателем Мемориального кубка. Это шестой российский хоккеист, который выиграл трофей. Из «Монреаля» он был отправлен в юниорскую лигу именно с такой задачей и справился с ней. В следующем сезоне у Сергачева будет возможность играть за «Канадиенс» и, надеюсь, что он повторит успех Ивана Проворова. Но сам по себе титул совсем ничего не означает. Самый знаменитый обладатель трофея из наших — Александр Радулов, у которого была непростая судьба, но он хотя бы стал звездой российского уровня. С остальными не все так весело. Кирилл Кабанов практически завершил карьеру — о нем ничего не слышно. Антон Злобин в прошлом сезоне играл в ВХЛ и не в первом звене. Станислав Галиев был измучен системой «Вашингтона», а Андрей Локтионов стал жертвой своего агента, который
ГДЕ ОКАЖЕТСЯ ГАВРИКОВ?
Владислав Гавриков может перейти в СКА и если это случится за ту сумму, о которой говорят, то в выигрыше останется только «Локомотив». Да, ярославский клуб теряет очень сильного защитника, но в системе команды есть люди, который пусть и не полностью заменят игрока, но сделают все, чтобы потеря не была фатальной. Но сто миллионов останется у клуба. Конечно, выиграет и СКА, просто их победа будет слишком дорогой, хотя о цене они не думают. Но выигрывает ли сам Владислав? Все, кто уезжает за океан этим летом, говорят, что они просто боятся, что через год у них может и не быть предложений. И лучше воспользоваться шансом, раз он появился. Гаврикова настойчиво зовут в «Коламбус» и там бы он играл — достаточно посмотреть на состав «жакетов». Но он склоняется к тому, чтобы остаться в России, сыграть на Олимпиаде. Не думаю, что год в нынешней КХЛ пойдет на пользу. Сейчас правда все идет к тому, что появится интрига в турнире. Те же питерцы слишком много потеряют, в ЦСКА хоть и собрали семь звеньев, но систему оставили прежней, а остальные клубы ослабли. Кроме, возможно, «Авангарда». Но Гавриков все равно сильно рискует карьерой. Он сам еще ничего не решил, но
ЛЕЩЕНКО ОСТАНЕТСЯ В «СПАРТАКЕ».
Нападающий «Спартака» Вячеслав Лещенко останется в клубе еще на один сезон. Попытку приобрести игрока сделал «Салават Юлаев», но
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