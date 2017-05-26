Кен Драйден: Канаду и Казахстан объединяет глобальный взгляд на хоккей

Причем шестикратный обладатель Кубка Стэнли, участник Суперсерии 1972 года, бывший министр социального обеспечения Канады, автор книг не только о хоккее Кен Драйден прибыл в Восточный Казахстан вместе с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Казахстане Шоном Перри Стайлом. Меня поразила доброжелательность и простота в общении людей такого ранга и масштаба. Шон Перри Стайл одобрительно посмотрел на мой рюкзак с логотипом «Торонто Мйпл Ливз». «Мне нравится ваш рюкзак» — улыбнувшись, изрек посол. Нам очень многому нужно учиться у канадцев подумалось в эти секунды. Для них хоккей — это не любовь, и не страсть. Это скорее даже религия.

У каждого журналиста были моменты, когда интервью приходилось брать в условиях цейтнота, и неважно где это происходит. С Кеном Драйденом корреспондент VKsport.kz общался в салоне автомобиля по пути во Дворец спорта имени Бориса Александрова.

— Какое впечатление на вас произвели Астана и Усть-Каменогорск?

— Я нахожусь в Казахстане три дня. Меня впечатлила «Барыс-Арена»! Вообще если бы в Канаде водились снежные барсы, то у нас, наверняка, была бы команда с таким названием. Образ барса как никто другой соответствует характеру хоккея как игры. А еще я посмотрел тренировки двенадцатилетних хоккеистов в Астане, и меня она поразила своей интенсивностью. Удивило, что спорт и хоккей в частности в Казахстане достигли такого уровня, что арена «Барыса» может сравниться с аналогичными сооружениями в Канаде и США, где тренируются дети. То же самое касается экипировки, уровня спортсменов и тренеров. Десять лет назад мы бы не могли сказать такое. И здесь в Усть-Каменогорске я посмотрел тренировки вратарей: и техника, и упражнения, которые использует тренер Виктор Набоков, вызывают восхищение.

— Обычно иностранные гости ограничиваются посещением Астаны и Алматы. Почему вы решили прилететь в провинциальный казахстанский город?

— Когда посол Канады в Казахстане пригласил меня в вашу страну, я сразу сказал ему, что мне неинтересно просто прилететь в столицу на пару дней и улететь назад. Обычно такие мероприятия везде схожи. «Если ты создашь мне приключения в Казахстане, тогда я согласен» — сказал я ему. Мне интересно побыть здесь больше чем несколько дней. В Канаду вернусь только 3 июня.

Когда я учился в школе, мы немного изучали историю великого шелкового пути, и за последние годы североамериканцы больше узнали о влиянии Средней Азии и роли великого шелкового пути. Мы мало изучаем страны, находящиеся восточнее Европы. И лишь недавно мы стали осознавать, что великий шелковый путь — это не просто торговля между Китаем и Средиземноморьем, но и миграционные процессы, движение культур, идей, философий, языков, религий, технологий, и даже оружия, различных заболеваний. Развитие Европы было тесно связано с великим шелковым путем.

Когда я переписывался с послом Канады в Казахстане на предмет приезда, то он упомянул про охотников с беркутом. И затем я с супругой посмотрел документальный фильм про девушку-охотницу с беркутом. Он меня впечатлил! Я даже не представлял себе какие пейзажи меня здесь ждут.

— Насколько хорошо вы помните шайбу Бориса Александрова в ворота «Монреаль Канадиенс»? Вы потом в интервью признавались, что провели не самый лучший матч.

— Да, сыграл я тогда не лучшим образом. Борис Александров был молодой восходящей звездой, играл вместе с такими мастерами как Харламов, Петров, Михайлов. Прошло уже сорок два года и люди до сих пор говорят, что это самый лучший матч в истории!

— Вы хотели закончить карьеру в одном из московских клубов, но не сложилось. Почему?

— Вы неплохо подготовились к интервью (Смеется, прим. авт). Я решил, что завершу НХЛовскую карьеру в 1979 году, об этом знали в канадском правительстве, в руководстве НХЛ, ассоциации игроков. Сообщил им также о том, что хочу хотя бы год сыграть в СССР. Все в Канаде поддержали меня. Моя семья была готова к переезду в Москву. Но, к сожалению, советская сторона не позволила осуществить свою мечту. Они не были уверены в том, что смогу сыграть сезон в чемпионате СССР до конца.

— По итогам прошлого сезона местные журналисты признали лучшим игроком канадца Джордона Сауторна. В чем залог успеха ваших соотечественников, которые добиваются успеха в разных странах вне зависимости от игровой философии и размера площадок?

— Раньше мы не могли и подумать о том, что канадские хоккеисты будут играть в России и Казахстане. Сейчас они приезжают сюда, а значит уровень хоккея здесь поднялся. Удивительно наблюдать за тем, что Канаду и Казахстан объединяет глобальный взгляд на хоккей. Только сегодня узнал о том, что в «Торпедо» выступают канадцы. Я в курсе, что в «Барысе» есть канадцы. Это здорово!

Мне Сергей Немчинов сказал, что Усть-Каменогорск — это такой хоккейный город! Когда я учился в Корнеллском университете, и там арена вмещала четыре тысячи зрителей, а наша команда всегда собирала аншлаги. До этого выступал в юниорской команде, и на матчи приходило сто человек. Важно играть там, где люди болеют за команду. И тогда ты сможешь показать свои лучшие качества. В Усть-Каменогорске людям важен хоккей, а значит, канадцы будут с удовольствием играть в «Торпедо»!

Источник: vksport.kz