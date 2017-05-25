Фетисов заявил, что отказывается от своих слов о запрете на отъезд в НХЛ до 28 лет

На вечере закрытия седьмого сезона КХЛ в 2015 году Фетисов заявил агентству «Р-Спорт», что талантливых хоккеистов нельзя отпускать в Северную Америку из КХЛ до того момента, пока им не исполнится 28 лет. Этим летом из КХЛ в североамериканскую лигу уедут Вадим Шипачев («Вегас»), Андрей Миронов («Колорадо»), Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси»), Алексей Береглазов («Рейнджерс»), Виктор Антипин («Баффало»), Михаил Воробьев («Филадельфия»), Зият Пайгин («Эдмонтон»). Кроме того, после 1 июля в НХЛ могут вернуться форварды петербургского СКА Евгений Дадонов и Илья Ковальчук.

«Нет, я отказываюсь от своих слов. Ребята там растут намного быстрее, чем здесь, — заявил Фетисов корреспонденту “Р-Спорт” на вечере закрытия девятого сезона КХЛ в среду. — Я когда это говорил, нужна была совершенно другая система. Нужны были равные возможности, чтобы у хоккеиста была возможность расти. Сейчас уровень там и здесь совершенно разный…».

«Посмотрите, великие ребята, которые играли в НХЛ на высочайшем уровне, приезжают сюда и деградируют. Имен называть не буду, — продолжил Фетисов. — Это то, что предполагает система. Спортивный принцип существует в НХЛ, в Швеции, Швейцарии, Финляндии, он кто бы что ни говорил, существовал в Советском Союзе. В КХЛ он тоже есть… Но я же не просто так вспоминаю СССР. Там были некие принципы, которые родили неповторимый хоккей. Думаю, это тема для широкого обсуждения».