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24 мая 2017, 11:21 | Хоккей | dostup1.ru

Крис Ли покинет «Металлург», диалог с Зариповым продолжается

О работе по комплектации команды на сезон 2017/2018 рассказал ее главный тренер Илья Воробьев.

Канадский защитник Крис Ли не вернется в магнитогорский «Металлург» в новом сезоне — об этом сообщил главный тренер «сталеваров» Илья Воробьев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сейчас в “Металлурге” идет обсуждение состава к новому сезону. Нас покидает определенная группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток», — сказал Воробьев в эфире «Спорт FM».

Он, в частности, уточнил, что в новом составе «Магнитки» не будет защитника Криса Ли. «Крис Ли команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы все прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьей, из-за чего ему нужно играть либо за океаном, либо в Швейцарии», — сказал Воробьев.

Главный тренер добавил, что переговоры с форвардом Данисом Зариповым и его агентом продолжаются.

На ЧМ-2017 года 36-летний Крис Ли в составе сборной Канады завоевал серебряные медали. На Южном Урале канадец провел четыре сезона, дважды вместе с «Магниткой» становился обладателем Кубка Гагарина.
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