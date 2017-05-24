Крис Ли покинет «Металлург», диалог с Зариповым продолжается
О работе по комплектации команды на сезон 2017/2018 рассказал ее главный тренер Илья Воробьев.
Канадский защитник Крис Ли не вернется в магнитогорский «Металлург» в новом сезоне — об этом сообщил главный тренер «сталеваров» Илья Воробьев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сейчас в “Металлурге” идет обсуждение состава к новому сезону. Нас покидает определенная группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток», — сказал Воробьев в эфире «Спорт FM».
Он, в частности, уточнил, что в новом составе «Магнитки» не будет защитника Криса Ли. «Крис Ли команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы все прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьей,
Главный тренер добавил, что переговоры с форвардом Данисом Зариповым и его агентом продолжаются.
На ЧМ-2017 года 36-летний Крис Ли в составе сборной Канады завоевал серебряные медали. На Южном Урале канадец провел четыре сезона, дважды вместе с «Магниткой» становился обладателем Кубка Гагарина.
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