Путин поздравил сборную с бронзой, Бобровский заступился за «Кузню»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Владимир Путин поздравил сборную России с завоеванием бронзы ЧМ-2017

Президент России Владимир Путин поздравил российских хоккеистов с завоеванием бронзовых медалей чемпионата мира 2017 года.

«Поздравим наших хоккеистов с медалями чемпионата мира», — сказал Путин на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

Сборная России прошла предварительный этап мирового первенства, одержав шесть побед в семи встречах. В четвертьфинале всухую была обыграна команда Чехии. В полуфинале россияне потерпели поражение от канадцев, но в матче за третье место обыграли сборную Финляндии со счётом 5:3. Золотые медали завоевала сборная Швеции.

«КХЛ может принять непопулярные решения к клубам с госфинансированием»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможных изменениях в составе участников лиги, отметив, что не все клубы, получающие государственное финансирование, эффективно расходуют средства.

«Недавний пример с китайским «Куньлунем» расширил наши возможности в плане маркетинга и привлечения денег — мы можем зарабатывать на азиатских рынках. Бюджеты клубов на 52% зависят от госфинансирования, и не все клубы эффективно расходуют эти средства. Буквально завтра на совете директоров КХЛ мы будем обсуждать комплекс мер. Возможно, придётся принимать непопулярные решения.

Будут недовольные. Клубам, которые не будут соответствовать, нужно будет искать возможность играть в других лигах. Но это приведёт к высвобождению бюджетных средств и будет направлено на оздоровление всей хоккейной вертикали и повышение престижа и качества лиги. А средства от госфинансирования клубов можно направить на подготовку спортивного резерва, — сказал Чернышенко на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

«В Новокузнецке должен быть хоккей уровня КХЛ»

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс», воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский высказался о возможном исключении «Металлурга» из КХЛ, а также подвёл итоги сезона и ЧМ-2017.

«Слышал, что “Кузня” может покинуть КХЛ. Печальная новость и для клуба, и для города. Я считаю, что клуб КХЛ в Новокузнецке должен существовать. Много ребят вышли из клуба, я сам воспитанник “Металлурга”. Какие бы ни были финансовые реалии, для роста детей и молодых игроков созданы все условия. Нужно всем объединиться и не позволить произойти исключению “Кузни”. Хоккей для Новокузнецка — это визитная карточка. Здесь должен существовать хоккей уровня КХЛ. Бронзовые медали МХЛ “Кузнецких Медведей” — это большое достижение и для ребят, и для города. Это ещё раз доказывает, что хоккей в Новокузнецке был, есть и должен быть», — сказал Бобровский.

Фетисов считает, что в КХЛ нет равенства, а купленный результат ничего не стоит

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов порассуждал о проблемах КХЛ.

«Изначально КХЛ создавалась именно для того, чтобы ребята из лиги могли приехать в сборную России и выиграть медали для страны. Конечно, в самой лиге всё могло сложиться немного лучше. Мы закладывали в основу нового турнира принципы равенства, но сейчас их нет. К примеру, худшая команда регулярного чемпионата должна была получать лучшего новичка, везде должен был быть потолок зарплат. Конкуренция должна быть в основе всего.

Сейчас такая ситуация, что порой большие и богатые клубы приезжают и забирают лучших хоккеистов из других команд. В этой ситуации, когда есть разделение на богатых и бедных, сложно оценить работу менеджмента клуба, так как купленный результат ничего не стоит, — сказал Фетисов в эфире «Спорт FM».

Григорьев перешёл в «Торпедо», Крис Ли покинет «Металлург»

Защитник Михаил Григорьев вернулся в «Торпедо». Хоккеист выступал за команду в 2013—2015 годах. Григорьев принял контрактное предложение. Об этом информирует официальный сайт клуба.

26-летний игрок обороны (бронзовый призёр чемпионатов МХЛ 2010 и 2011 годов, участник Кубка Вызова — 2010, бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2010 года и обладатель Кубка Гагарина — 2011) последние два сезона выступал за «Локомотив», «Авангард» и «Адмирал» — 11 очков в 91 матче. За «Торпедо» Григорьев провёл 107 матчей, набрав 21 (11+10) очко.

В свою очередь главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, как обстоят дела с комплектацией состава команды на следующий сезон, и сообщил, что защитник Крис Ли не вернётся в команду.

«Сейчас в «Металлурге» идёт обсуждение состава к новому сезону. Нас покидает определённая группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток.