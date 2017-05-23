Обзор дня: на ЧМ в Дании будет еще сложнее

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

На следующем чемпионате мира мы не встретимся с североамериканскими сборными на групповом этапе, и очень жаль. Из-за решения НХЛ не ехать на Олимпиаду следующий мировой турнир будет весьма представительным. Из НХЛ приедут все те, кто не будет занят в полуфинале Кубка Стэнли. И соглашаться будут охотнее. Мы встречаемся с командами Швеции, Чехии и Швейцарии — весьма неплохими коллективами. Есть у нас в группе загадочная Франция, которая обыграла Финляндию в Париже. Белоруссия, Словакия и Австрия устроит свое соревнование за выживание и у наших соседей есть отличный шанс вылететь. Дело в том, через два года турнир пройдет в Братиславе, и словаки точно не вылетят. Отметим, что в этот раз второе место в группе наверняка выведет нас на какого-нибудь монстра. Первая позиция в группе подарит Германию или Норвегию. Трудно, но ничего страшного.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.35365853658537% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUZd7ssFAxO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Соглашение с голкипером Кевином Лаландом досрочно прекращено по инициативе ХК «Динамо-Минск». Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон. ХК «Динамо-Минск» благодарит Кевина за проделанную работу в клубе и национальной сборной и желает ему успехов в дальнейшей карьере. #намроднаякоманда</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от HC Dinamo Minsk (@hc_dinamominsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-22T14:26:42+00:00">Май 22 2017 в 7:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА.

Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) расторг контракт с Кевином Лаландом, в рамках новой программы, о которой мы уже говорили. Они оптимизируют бюджет и отказываются от иностранцев, правда, в случае с Лаландом не все так просто. Он-то как раз имеет право выступать за белорусскую сборную. Но все равно от него отказываются. Впрочем, Лаланд сам виноват. Кевин в последние годы существенно сдал, а в матчах за сборную с ним постоянно случаются какие-то скандалы. Рассказывают, что во время олимпийской квалификации он покинул расположение команды, никому ничего не сказал и пропал на пару дней. Никаких санкций к нему не применяли, а потом он вернулся и не помог команде поехать в Корею. В прошлом сезоне Лаланд провел всего шесть матчей и откровенно говоря просто занимал место в составе. Так что к концу этой заметки мы согласимся с руководством белорусского клуба, принявших правильное решение.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.300000000000004% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUZj70ahqx_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) и голкипер Александр Заливин расторгли контракт по соглашению сторон. Напомним, что в минувшем сезоне Александр Заливин провёл 6 игр (309,40 минут) за бело-голубых и отразил 162 броска из 178. Коэффициент надежности вратаря составляет 3.10 при 91% отраженных бросков. Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Александра Заливина за прекрасную игру, за трудолюбие и самоотдачу! Желаем Александру надежной игры, красивых сейвов и, конечно же, успехов в его дальнейшей спортивной карьере!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Хоккейный Клуб «Динамо» Москва (@hc_dynamo1946) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-22T15:19:09+00:00">Май 22 2017 в 8:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УХОД ВРАТАРЯ.

Другое «Динамо» — из Москвы до сих пор не решило свои финансовые проблемы, но состав живет своей жизнью. Клуб расторг контракт с Александром Заливиным, который в свои 26 лет, только в этом сезоне дебютировал в КХЛ. При этом последние пять лет он находится в системе клуба, да находился всю карьеру, за исключением одного года в Ханты-Мансийские, где играл за клуб МХЛ. Известно, что если у бело-голубых все наладится, то тройка вратарей будет выглядеть так: Александр Еременко, Иван Бочаров, Александр Шарыченков. Не исключено, что кто-то из последних двух вратарей тоже уйдет в скрытую аренду, так как ни тому, ни другому нельзя быть третьим номером. Заливин же теперь в сложной ситуации. В «Динамо» он пересидел, играл лишь в Высшей лиге. Как с таким резюме найти приличную работу?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.349609375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUZHG-cDsc4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А у нас хорошая новость!? Тренерский штаб «Югры» пополнил Евгений Хвостов. В минувшем сезоне Евгений Владимирович работал тренером «Мамонтов Югры». Теперь ему предстоит трудиться на высшем уровне – наставником защитников команды КХЛ. Грядущий сезон станет для него юбилейным – десятым в системе нашего клуба: 8 лет он был игроком «Югры», 1 год – тренером нашей «молодежки», и вновь продолжит работать в команде мастеров, но только в другом статусе. Напомним, что большая часть карьеры воспитанника сургутского хоккея связана с нашим хоккейным клубом: здесь он дважды стал обладателем Кубка Братины, и здесь же состоялся его тренерский дебют. #хоккей#кхл#тренер#югра#icehockey#coach#khl#ugra#team#news#hockeylife</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Официальный аккаунт ХК"Югра" (@hcugra) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-22T11:07:16+00:00">Май 22 2017 в 4:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УСИЛЕНИЕ ШТАБА «ЮГРЫ».

Игорю Захаркину в следующем сезоне будет помогать Евгений Хвостов, который совсем недавно завершил карьеру, принял «Мамонтов Югры» и уже через сезон пошел на повышение. Хвостов всем своим поведением, действиями в последние годы игровой карьеры показывал, что готов к тренерской должности. Ему сейчас, конечно, нужно учиться, все впитывать у Игоря Захаркина и слушать, слушать, слушать. Зачем он главному тренеру? Уверен, что это инициатива местных властей, но ничего плохого в этом нет. Пусть готовят местных специалистов.