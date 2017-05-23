Обзор дня: на ЧМ в Дании будет еще сложнее
Определены соперники сборной России на следующем чемпионате мира, из минского «Динамо» ушел иностранный вратарь с белорусским паспортом, а голкипер из системы московского «Динамо» начинает самостоятельную карьеру.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
На следующем чемпионате мира мы не встретимся с североамериканскими сборными на групповом этапе, и очень жаль.
ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА.
Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) расторг контракт с Кевином Лаландом, в рамках новой программы, о которой мы уже говорили. Они оптимизируют бюджет и отказываются от иностранцев, правда, в случае с Лаландом не все так просто.
УХОД ВРАТАРЯ.
Другое «Динамо» — из Москвы до сих пор не решило свои финансовые проблемы, но состав живет своей жизнью. Клуб расторг контракт с Александром Заливиным, который в свои 26 лет, только в этом сезоне дебютировал в КХЛ. При этом последние пять лет он находится в системе клуба, да находился всю карьеру, за исключением одного года в
УСИЛЕНИЕ ШТАБА «ЮГРЫ».
Игорю Захаркину в следующем сезоне будет помогать Евгений Хвостов, который совсем недавно завершил карьеру, принял «Мамонтов Югры» и уже через сезон пошел на повышение. Хвостов всем своим поведением, действиями в последние годы игровой карьеры показывал, что готов к тренерской должности. Ему сейчас, конечно, нужно учиться, все впитывать у Игоря Захаркина и слушать, слушать, слушать. Зачем он главному тренеру? Уверен, что это инициатива местных властей, но ничего плохого в этом нет. Пусть готовят местных специалистов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter