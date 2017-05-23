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23 мая 2017, 13:45 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Обзор дня: на ЧМ в Дании будет еще сложнее

Определены соперники сборной России на следующем чемпионате мира, из минского «Динамо» ушел иностранный вратарь с белорусским паспортом, а голкипер из системы московского «Динамо» начинает самостоятельную карьеру.

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
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Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

На следующем чемпионате мира мы не встретимся с североамериканскими сборными на групповом этапе, и очень жаль. Из-за решения НХЛ не ехать на Олимпиаду следующий мировой турнир будет весьма представительным. Из НХЛ приедут все те, кто не будет занят в полуфинале Кубка Стэнли. И соглашаться будут охотнее. Мы встречаемся с командами Швеции, Чехии и Швейцарии — весьма неплохими коллективами. Есть у нас в группе загадочная Франция, которая обыграла Финляндию в Париже. Белоруссия, Словакия и Австрия устроит свое соревнование за выживание и у наших соседей есть отличный шанс вылететь. Дело в том, через два года турнир пройдет в Братиславе, и словаки точно не вылетят. Отметим, что в этот раз второе место в группе наверняка выведет нас на какого-нибудь монстра. Первая позиция в группе подарит Германию или Норвегию. Трудно, но ничего страшного.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА.

Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) расторг контракт с Кевином Лаландом, в рамках новой программы, о которой мы уже говорили. Они оптимизируют бюджет и отказываются от иностранцев, правда, в случае с Лаландом не все так просто. Он-то как раз имеет право выступать за белорусскую сборную. Но все равно от него отказываются. Впрочем, Лаланд сам виноват. Кевин в последние годы существенно сдал, а в матчах за сборную с ним постоянно случаются какие-то скандалы. Рассказывают, что во время олимпийской квалификации он покинул расположение команды, никому ничего не сказал и пропал на пару дней. Никаких санкций к нему не применяли, а потом он вернулся и не помог команде поехать в Корею. В прошлом сезоне Лаланд провел всего шесть матчей и откровенно говоря просто занимал место в составе. Так что к концу этой заметки мы согласимся с руководством белорусского клуба, принявших правильное решение.

УХОД ВРАТАРЯ.

Другое «Динамо» — из Москвы до сих пор не решило свои финансовые проблемы, но состав живет своей жизнью. Клуб расторг контракт с Александром Заливиным, который в свои 26 лет, только в этом сезоне дебютировал в КХЛ. При этом последние пять лет он находится в системе клуба, да находился всю карьеру, за исключением одного года в Ханты-Мансийские, где играл за клуб МХЛ. Известно, что если у бело-голубых все наладится, то тройка вратарей будет выглядеть так: Александр Еременко, Иван Бочаров, Александр Шарыченков. Не исключено, что кто-то из последних двух вратарей тоже уйдет в скрытую аренду, так как ни тому, ни другому нельзя быть третьим номером. Заливин же теперь в сложной ситуации. В «Динамо» он пересидел, играл лишь в Высшей лиге. Как с таким резюме найти приличную работу?

УСИЛЕНИЕ ШТАБА «ЮГРЫ».

Игорю Захаркину в следующем сезоне будет помогать Евгений Хвостов, который совсем недавно завершил карьеру, принял «Мамонтов Югры» и уже через сезон пошел на повышение. Хвостов всем своим поведением, действиями в последние годы игровой карьеры показывал, что готов к тренерской должности. Ему сейчас, конечно, нужно учиться, все впитывать у Игоря Захаркина и слушать, слушать, слушать. Зачем он главному тренеру? Уверен, что это инициатива местных властей, но ничего плохого в этом нет. Пусть готовят местных специалистов.

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